Henrik Kristoffersen führt in Kranjska Gora – Meillard stark

Henrik Kristoffersen drängt Marcel Hirscher auch beim Weltcup-Riesenslalom in Kranjska Gora in die Defensive. Der Norweger führt nach dem ersten Lauf.

Kristoffersen schlug Hirscher an der WM in Are, er schlug ihn auch zuletzt in Bansko, und nun greift der Norweger auch in Slowenien nach dem Sieg. 41 Hundertstel nahm er dem Österreicher ab, der nicht ohne Fehler durchkam und sich lediglich im vierten Zwischenrang einreihte. Zwischen Kristoffersen und Hirscher schoben sich noch zwei andere: der Franzose Alexis Pinturault, der als Zweiter 27 Hundertstel einbüsste, und der Norweger Leif Kristian Nestvold-Haugen (0.32 zurück).

Ein starkes Rennen zeigte auch der Walliser Loïc Meillard, der als Fünfter exakt eine halbe Sekunde auf Kristoffersen verlor, aber nur 9 Hundertstel langsamer als Hirscher war. Der 22-Jährige hat die letzten beiden Weltcup-Riesenslaloms in Adelboden und Bansko lediglich auf den Plätzen 14 und 12 abgeschlossen, doch in Kranjska Gora kann er wieder das Podium anvisieren, das er bisher zweimal erreichte (als Zweiter im Riesenslalom und im Slalom von Saalbach im Dezember).

Die Überraschung schlechthin aus Schweizer Sicht gelang dem Ostschweizer Cédric Noger, der sich in seinem erst fünften Weltcuprennen mit Nummer 29 in den 9. Zwischenrang setzte. Nur 92 Hundertstel verlor der 26-Jährige auf die Bestzeit von Kristoffersen. Schon in Saalbach und in Bansko hatte Noger mit den Plätze 18 und 20 seine Qualitäten angedeutet.

Mit dem Nidwaldner Junioren-Weltmeister Marco Odermatt (15. mit 1.14 Sekunden Rückstand), dem Walliser Elia Zurbriggen (16./1.28 zurück) und dem Bündner Gino Caviezel (17./1.31 Rückstand) klassierten sich drei weitere Schweizer in einem Bereich, der den Vorstoss in die Top 10 offen lässt.

Die Entscheidungen bezüglich der Weltcup-Kugeln sind alle schon gefallen. Hirscher stand schon vor dem Rennen als Sieger der Disziplinenwertung im Riesenslalom fest, und auch dem Gewinn der Gesamtwertung darf er sich seit zwei Wochen sicher sein. Da ist er nur noch in der Theorie zu gefährden. (aeg/sda)

