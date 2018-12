Sport

Ski

Daniel Yule gewinnt den Slalom von Madonna di Campiglio!



Weltcup-Slalom in Madonna di Campiglio (Italien) 1. Daniel Yule 2. Marco Schwarz (AUT) +0,34 3. Michael Matt (AUT) +0,50 14. Sandro Simonet +1,51 19. Loic Meillard +2,11

Bild: AP

Daniel Yule siegt sensationell und beendet eine elfjährige Schweizer Slalom-Flaute

Daniel Yule gewinnt sensationell sein erstes Weltcup-Rennen. Der Walliser rast im Slalom von Madonna di Campiglio von Rang 4 nach dem 1. Lauf noch zum Sieg. Yule überholte den Österreicher Marco Schwarz und profitierte anschliessend davon, dass die beiden Slalom-Könige Henrik Kristoffersen (am zweiten Tor) und Marcel Hirscher (am fünften) einfädelten.

Bild: AP

«Letztes Jahr bin ich hier Vierter geworden und damals nur sieben Hundertstel hinter dem Sieger Marcel Hirscher. Jetzt habe ich gewonnen, das ist unglaublich», sagte ein strahlender Daniel Yule im Sieger-Interview. Es ist der erste Schweizer Sieg in einem Weltcupslalom seit über elf Jahren. Der letzte Schweizer, dem dies gelang, war am 11. November 2007 Marc Gini auf der Reiteralm in Österreich.

Die Reaktion von @StefanHofmnner und Didier Plaschy ist auch grossartig 😂👏🏼 pic.twitter.com/h6gdXkE504 — Adrian Bürgler (@buerglermeister) 22. Dezember 2018

⛷️ Daniel Yule (4e) et Loïc Meillard (5e) sont dans le coup après le premier tracé du slalom de Madonna di Campiglio, remportée par l'Autrichien Marcel Hirscher. La deuxième manche à suivre sur RTS Deux dès 18h40 #RTSsport pic.twitter.com/8oOSfZsUqp — RTS Sport (@RTSsport) 22. Dezember 2018

«Ich war schon überglücklich, als Marco Schwarz hinter mir ins Ziel gekommen ist», sagte Yule im SRF zum Moment, als sein Podestplatz feststand. «Und dann … ich weiss nicht, wann Hirscher und Kristoffersen zuletzt eingefädelt haben. Und dann gleich beide!» Halb im Scherz fügte er hinzu: «Jetzt ich muss ich einfach schauen, dass ich sie nächstes Mal regulär schlage.»

Bild: AP

Loic Meillard fiel nach einem schweren Fehler von Zwischenrang 5 auf Schlussrang 19 zurück. Weltcup-Punkte gab's zum fünften Mal in der Karriere und zum zweiten Mal in diesem Winter für Sandro Simonet. «Zwei, drei Fehler hatte es drin, die nerven mich», sagte der Bündnerim SRF. Insgesamt sei er aber zufrieden damit, dass er als 14. erneut gepunktet habe.

Die letzten Schweizer Weltcup-Sieger in jeder Disziplin

Luca Aerni, Ramon Zenhäusern und Reto Schmidiger hatten die Qualifikation für den 2. Lauf verpasst. Noch früher fertig war der Arbeitstag von Marc Rochat und Tanguy Nef, beide schieden im 1. Lauf aus. (ram)

Die meisten Weltcup-Siege

Weihnachtsbaum schmücken – ein Erlebnis in 10 Schritten Video: watson/Knackeboul, Lya Saxer

Abonniere unseren Newsletter