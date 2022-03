Marco Odermatt war im ersten Durchgang einmal mehr das Mass der Dinge. Bild: keystone

Auf dem Weg zum Gesamtweltcup-Sieg – Odermatt führt nach dem 1. Lauf in Kranjska Gora

Marco Odermatt befindet sich im zweiten Weltcup-Riesenslalom in Kranjska Gora auf Siegeskurs. Der Nidwaldner führt das Klassement nach dem ersten Lauf an.

Odermatts Auftritt im 1. Durchgang. Video: SRF

Odermatt war 22 Hundertstel schneller als der zweitplatzierte Deutsche Alexander Schmid. Henrik Kristoffersen, der Gewinner vom Vortag, war als Drittbester drei Zehntel langsamer als der Innerschweizer.

Odermatt: «Es hat perfekt gepasst» Video: SRF

Einen Tag nach dem Gewinn des Riesenslalom-Weltcups könnte Odermatt auch die Entscheidung in der Gesamtwertung herbeiführen. Um als Gewinner der grossen Kristallkugel zum Saisonfinale von kommender Woche reisen zu können, benötigt er den 8. Rang. Mit den dafür gutgeschrieben 32 Punkten würde er seinen Vorsprung auf Alexander Kilde auf 301 Punkte ausbauen. Der Norweger, der wie Odermatt keine Slaloms fährt, könnte in Frankreich im besten Fall noch 300 Punkte holen.

Odermatt führt im ersten Durchgang in Kranjska Gora ein überzeugendes Schweizer Team an. Gino Caviezel liegt als Vierter nur zwei Hundertstel hinter Kristoffersen und kann damit seinen zweiten Podestplatz in einem Weltcup-Riesenslalom ins Visier nehmen.

Das hatte Gino Caviezel nach seinem starken 1. Lauf zu sagen. Video: SRF

Justin Murisier ist trotz eines Fehlers mit acht Zehnteln Rückstand auf Odermatt Achter. Zwei Zehntel mehr als der Walliser büsste Loïc Meillard ein. Vom Romand ist also wieder eine Aufholjagd gefordert. Am Samstag war er mit Bestzeit vom 18. auf den 4. Platz vorgestossen.

Fünfter Schweizer Finalist ist Thomas Tumler. Der Bündner ist dank dem 25. Rang zum zweiten Mal in diesem Winter in der Entscheidung dabei. Daniele Sette verpasste wie am Vortag die Qualifikation für den zweiten Lauf, Livio Simonet schied erneut aus. (bal/sda)