Kein Slalom am Sonntag in Val d'Isère

Der BVB in der Krise – in wenigen Schritten zum Katastrophen-Klub

Noch vor wenigen Monaten begeisterte Borussia Dortmund mit offensivfreudigem Spiel und dem Auftreten eines Spitzenteams – was der BVB nun zeigt, ist in den Augen von Captain Emre Can hingegen in jeder Hinsicht zu wenig.

Kein Artikel über Borussia Dortmund ohne Erwähnung des letzten Spiels der vergangenen Saison gegen Mainz. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bezeichnete den 27. Mai kürzlich als «schrecklichsten Tag» seines Lebens. Und so muss auch dieser Artikel mit dem 2:2 beginnen, mit dem der Meistertitel im eigenen Stadion verspielt wurde.