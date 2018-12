Sport

Ski

Hirscher führt nach erstem Slalom-Lauf – Zenhäusern und Yule lauern



Slalom in Saalbach-Hinterglemm, 1. Lauf 1. Marcel Hirscher (AUT)

2. Michael Matt (AUT) +0.52

3. Henrik Kristoffersen (NOR) +0.59

5. Ramon Zenhäusern (SUI) +0.83

8. Daniel Yule (SUI) +1.26

12. Loic Meillard (SUI) +2.13

15. Luca Aerni (SUI) +2.70



Bild: AP/AP

Hirscher führt nach erstem Slalom-Lauf – Zenhäusern und Yule lauern

Marcel Hirscher lieferte im ersten Lauf des Weltcup-Slaloms in Saalbach eine imponierende Antwort auf seine «Niederlage» vom Vortag. Der Österreicher distanzierte seine Gegner um eine halbe Sekunde und mehr.

Tags zuvor hatte Hirscher als Sechster ausgerechnet vor seinem Heimpublikum seine schlechteste Riesenslalom-Platzierung seit fast drei Jahren eingefahren. Für einmal stimmte die Abstimmung seiner Ski nicht. Nur 24 Stunden später war aber wieder jener Hirscher zu sehen, gegen den einfach nichts auszurichten scheint. Mit 0,52 Sekunden Rückstand kam ihm Teamkollege Michael Matt noch am nächsten.

Der Norweger Henrik Kristoffersen, der im November in Levi im bisher einzigen Slalom der Saison Zweiter hinter Hirscher geworden war, büsste als Dritter 59 Hundertstel auf die überragende Bestzeit ein.

Bild: EPA/EPA

Sehr gut hielt sich - trotz Handicap - Ramon Zenhäusern. Der Olympia-Zweite aus dem Wallis startete mit einer schützenden Schiene, nachdem er sich am letzten Sonntag am linken Daumen verletzt hatte. Mit seinen 83 Hundertsteln Rückstand platzierte sich Zenhäusern als Fünfter und hielt er sich die Option fürs Podium offen. Geschlagen wurde Zenhäusern auch noch vom Deutschen Felix Neureuther, der erstmals seit seinem im Vorjahr erlittenen Kreuzbandriss wieder an den Start ging und schon wieder erstaunlich schnell war.

Auch Daniel Yule befindet sich als Achter der Zwischenwertung auf Kurs zu einem Spitzenergebnis, wenngleich für ihn im ersten Durchgang mit der optimalen Startnummer 1 mehr möglich gewesen wäre. 1,26 Sekunden beträgt der Rückstand des Wallisers. Loïc Meillard, tags zuvor im Riesenslalom erstmals auf dem Podest, wurde mit Nummer 19 Zwölfter, doch der 22-Jährige handelte sich mit 2,13 Sekunden Rückstand eine bereits etwas grössere Hypothek ein. Luca Aerni schliesslich schaffte es als vierter Mann von Swiss-Ski in die Top 15. Der Berner liegt als 15. 2,70 Sekunden ein. (sda)

Wir löchern unsere Skiprofis Video: watson/Angelina Graf

Schweizer Ski-Cracks mit mehr als 10 Weltcupsiegen

Abonniere unseren Newsletter