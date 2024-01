Kilde stürzt bei Lauberhorn-Abfahrt schwer – Rettung via Heli

Am Donnerstag und Freitag waren in Wengen bereits Marco Kohler und Alexis Pinturault schwer gestürzt. Beide zogen sich Kreuzbandrisse zu. (sda)

Vor der Lauberhorn-Abfahrt: Das volle Programm sorgt für Kritik

In Wengen werden ab heute (Start um 12.30 Uhr) vier Rennen durchgeführt, drei davon im Speed-Bereich. Im Lager der Schweizer Athleten blicken einige mit Sorge auf das Mammutprogramm.

Lange mussten die Speed-Fahrer warten, bis sie ebenfalls in die Saison eingreifen konnten. Die ersten Rennen in Zermatt/Cervinia und Beaver Creek – je zwei Abfahrten plus ein Super-G – wurden aufgrund der Wetterbedingungen abgesagt. Für zwei Abfahrten wurde ein Ersatztermin gefunden. In Gröden wurde ein Rennen nachgeholt, das in Zermatt/Cervinia stattgefunden hätte.