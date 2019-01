Wawrinka startet mit Sieg in die Saison +++ Kobayashi doppelt nach

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Stan Wawrinka ist mit einer überzeugenden Leistung in das neue Jahr gestartet. Der 33-jährige Waadtländer setzte sich in der Startrunde am ATP-Turnier in Doha gegen den Russen Karen Chatschanow, die Nummer 11 der Welt, 7:6 (9:7), 6:4 durch.

In der 2. Runde trifft Wawrinka auf Nicolas Jarry (ATP 43). Gegen den 23-Jährigen aus Santiago de Chile hat der Schweizer noch nie gespielt. (ram/sda)

Der Japaner Ryoyu Kobayashi hat auch den zweiten Bewerb der Vierschanzentournee gewonnen. Der Sieger von …