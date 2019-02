Sport

Hirscher liegt bei Halbzeit knapp voraus – Loïc Meillard auf Rang 7



Auch der Weltcup-Riesenslalom in Bansko dürfte in einem Duell zwischen Marcel Hirscher und Henrik Kristoffersen entschieden werden. Der Österreicher liegt bei Halbzeit knapp voraus.

22 Hundertstel trennen Hirscher von seinem grossen Gegner aus Norwegen, der ihn zuletzt ausgerechnet an den Weltmeisterschaften in Are geschlagen hatte. Hirscher kann in Bansko bezüglich der Disziplinenwertung bereits alles klar machen. 238 Punkte trennten ihn vor dem Rennen von Kristoffersen. Ausstehend sind nach Bansko noch zwei Riesenslaloms. Bei der derzeitigen Konstellation würde sich aber die Entscheidung verschieben.

Hinter den beiden Spitzenfahrern tat sich im ersten Lauf eine grössere Kluft auf. Der Franzose Alexis Pinturault verlor als Dritter bereits 68 Hundertstel auf die Bestzeit von Hirscher. Nur sechs Fahrer konnten den Rückstand auf unter einer Sekunde halten. Unter ihnen befand sich leider kein Schweizer. Der Walliser Loïc Meillard klassierte sich als bester Mann von Swiss-Ski im 7. Rang. 1.45 Sekunden beträgt sein Rückstand. Mitte Dezember in Saalbach hatte der 22-Jährige seinen bisher einzigen Podestplatz im Riesenslalom herausgefahren, in Bansko jedoch befindet sich der WM-Vierte von Are schon etwas weit von den Top 3 entfernt.

Zwei weitere Schweizer dürfen noch auf eine Platzierung in den Top 10 hoffen. Der Nidwaldner Junioren-Weltmeister Marco Odermatt belegt mit 1.87 Sekunden Rückstand den 11. Zwischenrang, der Bündner Gino Caviezel liegt mit 2.27 Sekunden Rückstand auf Platz 15. (sda)

