Sport

Ski

Liveticker: Wendy Holdener jagt in Levi ihren ersten Slalom-Sieg



Vlhova führt in Levi vor Shiffrin – Gisin und Holdener lauern knapp hinter dem Podest

Mikaela Shiffrin fährt im Weltcup-Slalom in Levi nach 300 Tagen Absenz gleich wieder um den Sieg. Die Amerikanerin liegt nach dem ersten Lauf auf Platz 2 hinter Petra Vlhova. Michelle Gisin und Wendy Holdener greifen das Podest von den Positionen 4 und 5 an. Der zweite Lauf beginnt um 13.15 Uhr.

Beim Slalom-Auftakt der Frauen im hohen Norden deutet alles darauf hin, dass die Siegerin zwischen den kurz gesteckten Stangen zum 27. Mal in Folge Shiffrin oder Vlhova heissen wird. Shiffrin vermochte im ersten Lauf als einzige Fahrerin mit Vlhova mitzuhalten. Ihre Hypothek auf die slowakische Disziplinensiegerin der Vorsaison beträgt 15 Hundertstel.

Video: SRF

Video: SRF

Michelle Gisin und Wendy Holdener büssten bereits mehr als eine Sekunde auf die Führende ein. Die drittplatzierte Österreicherin Katharina Liensberger liegt etwas mehr als eine halbe Sekunde vor den beiden Schweizerinnen. Mélanie Meillard glückte ein ordentliches Comeback. Die 22-jährige Romande, die ihre Probleme nach der schweren Knieverletzung in den Griff bekommen hat, reihte sich mit Startnummer 32 im 15. Rang ein, rund eine Sekunde hinter Gisin und Holdener.

Video: SRF

Anders als bei vielen anderen Weltcup-Stationen in diesem Winter ist in Levi eine begrenzte Anzahl Zuschauer zugelassen. Der Schnee ist auch im Norden Finnlands knapp. Dank Snowfarming präsentiert sich die Piste aber in einem guten Zustand. Die ersten zwei der neun Slaloms der Saison finden ohne schwedische Beteiligung statt. Nach einem Corona-Fall im Trainerstaff wurde das komplette Team der Skandinavierinnen in Quarantäne geschickt. (dab/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Schweizer Kristallkugel-Gewinner im Skiweltcup seit 1990 So fährt man im Skigebiet Titlis-Engelberg trotz Corona Ski Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter