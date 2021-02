Sport

Acht Schweizerinnen und Schweizer traten an der Ski-WM in Cortina d'Ampezzo zur Qualifikation für die Parallelrennen an – drei schafften diese. Wendy Holdener und Loic Meillard stellten die jeweils besten Zeiten auf, auch Marco Odermatt hinterliess einen starken Eindruck.

Kurzfristig hatte die FIS das Wettkampfformat geändert. Alle Teilnehmer hatten nur einen Qualifikationslauf zu bestreiten, am Ende kamen die jeweils acht Schnellsten auf beiden Kursen in die Achtelfinals (ab 14 Uhr).

Diese finden auf einem anderen Hang statt. Es wird im K.o.-Modus gefahren, wobei es in jedem Duell zu zwei Durchgängen kommt. Wer zunächst auf blau fährt, wechselt anschliessend auf rot und umgekehrt.

Frauen

Diese 16 haben sich qualifiziert:

«Ich habe mich sehr wohl gefühlt», sagte die Qualifikations-Schnellste Wendy Holdener im SRF. «Ich habe einen Plan gehabt und den gut umsetzen können.» Sie sei froh gewesen, dass sie nach der Enttäuschung gestern in der Kombination (die Titelverteidigerin schied im Slalom aus) so schnell wieder ein Rennen gehabt habe. «Ich gehe jetzt ins Hotel, erhole mich, esse Zmittag und dann geht es weiter. Schön, dass ich noch etwas Zeit habe, um ein wenig herunter zu kommen.»

bild: srf

Lara Gut-Behrami verpasste den Vorstoss in den Final der Top 16. Der Tessinerin misslang der Start, unterwegs konnte sie die dort verlorene Zeit nicht mehr aufholen. Der Super-G-Weltmeisterin fehlte als Elfte auf dem roten Kurs eine Viertelsekunde zur achtklassierten Amerikanerin Nina O'Brien.

Die Achtelfinals:

Ausgeschieden sind Camille Rast, Zwölfte auf dem roten Kurs, und Jasmina Suter, 17. auf dem blauen Kurs. Und auch die Topfavoritin erwischte es: Petra Vlhova aus der Slowakei schied schon nach wenigen Toren aus.

Männer

Diese 16 haben sich qualifiziert:

«Ich hatte etwas müde Beine», sagte Loic Meillard, der gestern Bronze in der WM-Kombination gewonnen hatte, im SRF. «Aber ich weiss, was ich tun muss, um am Start fit zu sein.» Meillard stellte die Bestzeit auf dem blauen Kurs auf. «Gestern ist gestern, heute ist ein neuer Tag. Alle werden attackieren und versuchen, zu gewinnen. Ich darf nicht zu viel überlegen und muss ebenfalls angreifen.»

«Von den 16 in den Finals kann jeder Weltmeister werden.» srf

Marco Odermatt, Dritter auf dem roten Kurs, sagte, er sei nun zwei, drei Jahre kein Parallelrennen mehr gefahren. «Trainiert habe ich die Disziplin nur einen Tag, vor Adelboden. Ich hoffte, dass es reicht, aber ich wusste nicht, wo ich stehe.» Odermatt wurde auf dem blauen Kurs Dritter und blickt nun gespannt der Entscheidung entgegen: «Von den 16 in den Finals kann jeder Weltmeister werden.»

Die Achtelfinals:

Nicht mit dabei im Final ist Justin Murisier, der als Neunter auf dem roten Kurs die Qualifikation um einen Hundertstel verpasste. Gino Caviezel schied aus. «Heute wäre einiges möglich gewesen, ich weiss nicht, was ich dazu sagen soll», ärgerte sich der Bündner, der schon in der Kombination gestern ausgefallen war. (ram)

