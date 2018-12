Sport

Ski

Ski, Riesenslalom in Beaver Creek: Meillard nach 1. Lauf Vierter



Riesenslalom der Männer in Beaver Creek, 1. Lauf 1. Stefan Luitz (GER) 1:15.57

2. Marcel Hirscher (AUT) +0.15

3. Henrik Kristoffersen (NOR) +0.17

4. Loic Meillard (SUI) +0.57

14. Gino Caviezel (SUI) +1.48

Bild: EPA/EPA

Meillard nach erstem Lauf Vierter – Luitz bei Comeback überraschend in Führung

Super Ausgangslage für Loïc Meillard nach dem ersten Lauf des Weltcup-Riesenslaloms in Beaver Creek in den USA: Der 22-jährige Walliser ist Vierter. In Führung liegt sensationell Stefan Luitz.

Stefan Luitz hatte sich im Dezember 2017 einen Kreuzbandriss zugezogen. In Beaver Creek, bei seinem ersten Rennen nach überstandener Verletzung, setzte sich der mit der Nummer 9 gestartete Deutsche gleich an die Spitze. Der 26-Jährige führt nach halbem Pensum mit 0,15 Sekunden Vorsprung vor dem Österreicher Marcel Hirscher. Nur zwei weitere Hundertstel dahinter folgt der Norweger Henrik Kristoffersen.

Bild: EPA/EPA

Stark fuhr im ersten Lauf auch Loïc Meillard. Sein Rückstand auf Luitz beträgt im ersten Männer-Riesenslalom des Winters - der geplante Auftakt Ende Oktober in Sölden war wetterbedingt ausgefallen – 0,57 Sekunden. Damit befindet sich der Walliser auf Kurs für die Egalisierung seiner Weltcup-Bestmarke. Mitte März beim Saisonfinale in Are war Meillard Vierter geworden. Vor Jahresfrist hatte er in Beaver Creek den 6. Rang belegt.

Gino Caviezel hielt sich mit Position 14 nach 30 Fahrern ebenfalls gut. Der vier Jahre jüngere Bruder von Mauro Caviezel büsste knapp 1,5 Sekunden auf die Bestzeit ein. Nicht mit von der Partie ist im WM-Winter Justin Murisier. Der Walliser, in den vergangenen Jahren der beste Riesenslalom-Fahrer von Swiss-Ski, fällt wegen eines Kreuzbandrisses für die ganze Saison aus.

Start zum zweiten Durchgang ist um 20.45 Uhr Schweizer Zeit. (zap/sda)

Wir löchern unsere Skiprofis Video: watson/Angelina Graf

