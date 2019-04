US-Komiker Noah spricht über seine (Schweizer-)Deutsch-Erfahrungen – und es ist grossartig

«The Daily Show» mit Trevor Noah ist eine der beliebtesten Fernsehsendungen der USA. Der 35-Jährige weiss sein Publikum Mal für Mal mit witzigen und bissigen Beiträgen zu unterhalten. Der Moderator ist ungemein populär. Alleine auf Twitter erreicht er fast zehn Millionen Menschen.

Was viele seiner amerikanischen Fans wahrscheinlich bis vor kurzem nicht wussten: Trevor Noah hat schweizerische Wurzeln. Sein Vater Robert Noah ist Schweizer, seine Mutter ist Südafrikanerin. In einem am Montag …