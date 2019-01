Sport

Ski

Riesenslalom Adelboden: Drei Schweizer am Chuenisbärgli in den Top 15



Riesenslalom Adelboden, 1. Lauf 1. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:12.39

2. Marcel Hirscher (AUT) + 0.12

3. Alexis Pinturault (FRA) + 0.18

11. Gino Caviezel (SUI) + 1.00

12. Loic Meillard (SUI) + 1.54

15. Marco Odermatt (SUI) + 1.93

Nicht für 2. Lauf qualifiziert:

Elia Zurbriggen (SUI) + 3.01

Out: Thomas Tumler (SUI)



Hochspannung am Chuenisbärgli – drei Schweizer in den Top 15

Der Norweger Henrik Kristoffersen stellte im ersten Lauf des Weltcup-Riesenslaloms von Adelboden mit Nummer 1 eine Bestzeit auf, die von niemandem geschlagen wurde.

Kristoffersen zeigte eine Fahrt nicht ohne Fehler, aber so aggressiv wie der Skandinavier getraute sich kaum einer über das Chuenisbärgli. Und so konnte ihn auf dem vielleicht schwierigsten Riesenslalom-Hang überhaupt keiner schlagen. Gewonnen ist damit für Kristoffersen noch nichts. Marcel Hirscher, zuletzt im Riesenslalom von Saalbach nur Sechster, lauert als Zweiter mit lediglich 12 Hundertsteln Rückstand, und auch der Franzose Alexis Pinturault liegt als Dritter lediglich 18 Hundertstel zurück.

Die Schweizer taten sich in ihrem Heimrennen schwer. Als bester seiner Mannschaft klassierte sich Gino Caviezel auf Platz 11. Exakt eine Sekunde verlor der Bündner auf die Bestzeit von Kristoffersen. Caviezel war in diesem Winter schon dreimal in den Top 15 vertreten, aber nie besser als Zwölfter. In Adelboden kann er mit einem starken zweiten Durchgang seinen Karriere-Bestwert im Riesenslalom, Rang 8, verbessern.

Die Hoffnungen auf einen Schweizer Podiumsplatz, wie es ihn in Adelboden letztmals vor elf Jahren gab, dürften bei Halbzeit aber nicht mehr realistisch sein. Loïc Meillard, zuletzt in Saalbach grossartiger Zweiter, war diesmal zu wenig angriffig und zu rund unterwegs, um erneut auftrumpfen zu können. Als Zwölfter verlor er bereits 1,54 Sekunden.

Marco Odermatt blieb gleich zweimal mit dem Arm an einem Tor hängen. Unter diesen Umständen durfte der 21-jährige Nidwaldner seinen 15. Zwischenrang als sehr zufriedenstellend werten. 1,93 beträgt sein Rückstand. Der Bündner Thomas Tumler dagegen schied aus, nachdem er schon im oberen Teil einen zeitraubenden Fehler begangen hatte. (zap/sda)

