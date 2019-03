Sport

Ski

Zenhäusern deklassiert beim 1. Slalom-Sieg alle, Hirscher denkt an Rücktritt



Slalom, Kranjska Gora 1. Ramon Zenhäusern (SUI) 1:39.54

2. Henrik Kristoffersen (NOR) +1.15

3. Marcel Hirscher (AUT) +1.17

5. Daniel Yule (SUI) +1.52

15. Sandro Simonet (SUI) +2.85

20. Reto Schmidiger (SUI) +3.52

26. Marc Rochat (SUI) +4.22

28. Luca Aerni (SUI) +4.59

29. Noel Von Grünigen (SUI) +5.12



Zenhäusern deklassiert beim 1. Slalom-Sieg alle – Hirscher denkt an Rücktritt

Ramon Zenhäusern errang in Kranjska Gora dank einem phänomenalen zweiten Lauf seinen ersten Sieg in einem Weltcup-Slalom. Der Walliser verwies den zur Halbzeit klar führenden Norweger Henrik Kristoffersen um 1,15 Sekunden auf Platz 2.

Satte neun Zehntel hatte Zenhäusern nach dem ersten Durchgang als lediglich Siebenter hinter Kristoffersen gelegen. Doch dann legte der 26-Jährige einen Lauf der Superlative hin und holte sich nach seinen beiden Erfolgen in den Parallel-Slaloms von Stockholm den dritten Weltcupsieg seiner Karriere.

Über 2 Sekunden nimmt #KranjskaGora-Sieger @RamonZenhusern in seinem furiosen 2. Lauf dem Halbzeitführenden Henrik Kristoffersen ab! #srfski pic.twitter.com/N2MVmhY0v9 — SRF Sport (@srfsport) 10. März 2019

«Das isch wirklich en uh hüere Vorsprung. Kei Ahnig wonich da durchgfahre bin.»

Auf dem Hang in Kranjska Gora hatte Ramon Zenhäusern schon im letzten Winter überzeugt. Damals hatte er es – kurz nach seinem Gewinn von Olympia-Silber – als Dritter erstmals im Weltcup aufs Slalom-Podest gebracht. Im aktuellen Winter hatte er die Top 3 ein paar Mal knapp verpasst. Vierter war er in Levi und in Schladming, Fünfter in Adelboden und an der WM in Are.

Aber was für eine Schweizer Show war das im zweiten Slalom-Lauf von Kranjska Gora! Mit Ramon Zenhäusern, Sandro Simonet und Reto Schmidiger stellten gleich drei Fahrer von Swiss-Ski die besten Zeiten im zweiten Lauf auf.

Neben Zenhäusern verblassten alle. Daniel Yule, im Dezember Sieger in Madonna, belegte Platz 5. Auf den drittplatzierten Hirscher und damit aufs Podium fehlten dem Unterwalliser 35 Hundertstel. Yule geht aber in der Weltcup-Wertung als Zweiter ins Finale nach Soldeu.

Nicht weniger als 7 der 8 gestarteten Schweizer konnten sich für den zweiten Lauf qualifizieren. Einzig der Walliser Loïc Meillard, der mit einem Innenskifehler ausschied, war im finalen Durchgang nicht mehr dabei. Die übrigen konnten fast alle ein positives Fazit ziehen. Der 23-jährige Bündner Sandro Simonet, der im letzten Winter in Kranjska Gora als Achter sein bestes Weltcup-Resultat realisiert hatte, verbesserte sich vom 25. in den 15. Schlussrang.

Reto Schmidiger war als 20. so gut klassiert wie noch in keinem Slalom dieses Winters. Marc Rochat, der in allen bisherigen Slaloms der Saison ausgeschieden war, belegte Platz 26 und Noel von Grünigen errang als 29. seine ersten Weltcuppunkte. Einzig Luca Aerni (28.) durfte mit seinem Abschneiden nicht zufrieden sein.

Hirscher lobt Zenhäusern und denkt über Rücktritt nach

Marcel Hirscher holte sich dank einem dritten Platz bereits vorzeitig zum achten Mal in Serie den Gesamtweltcup.

«Ich weiss noch nicht, ob ich weitermache. Ich habe Stimmen im Kopf, die sagen Nein.»

Im SRF-Interview nach dem Rennen sagte der 30-jährige Österreicher: «Diese acht Kugeln sind der grösste Erfolg in meiner Karriere.» Darauf angesprochen, dass es Stimmen gebe, dass er nun über einen Rücktritt nachdenke, sagte Hirscher: «Ich weiss noch nicht, ob ich weitermache. Ich habe Stimmen im Kopf, die sagen Nein, andere sagen ja. Es ist meine grösste Leidenschaft, es ist mein Leben. Ich werde mich nicht entscheiden können, bis mich jemand dazu zwingt.»

Ora è ufficiale: con il terzo posto nello slalom di Kranjska Gora, Marcel Hirscher vince la Coppa del Mondo generale per l'ottava volta consecutiva ❄️🏆👑#EurosportSCI | https://t.co/yeuDfRYfGo pic.twitter.com/sP3aKKZs8i — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 10. März 2019

Auf die Leistung von Ramon Zenhäusern angesprochen, sagte der Österreicher: «Ich kann nur den Hut ziehen. Es war ein Wahnsinn, was der Zenhäusern da geboten hat, wirklich sehr beeindruckend.»

(zap/sda)

