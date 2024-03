Rosen im Schnee – Wendy Holdeners Familie nimmt Abschied von Kevin

Wendy Holdener verpasste einen grossen Teil der bald zu Ende gehenden Ski-Saison wegen einer Fraktur im Sprunggelenk. Ihre ursprünglichen Comeback-Pläne für Ende Winter verschob sie nach dem Verlust ihres Bruders, um sich ein «längeres Time-Out» zu gönnen. In der kommenden Saison wolle sie dann wieder am Start stehen. (abu)

Kevin Holdener feierte zwei Wochen vor seinem Tod noch seinen 34. Geburtstag. An seinem letzten Tag heiratete er zudem noch seine Verlobte. «Diese schönen Bilder und dich so glücklich zu sehen, werden immer in unseren Herzen bleiben. Wir vermissen und lieben dich für immer», schrieb die Familie Holdener in der Todesmitteilung.

Russland provoziert in der Sportwelt weiter. Als Gegenpol zu Olympischen Spielen gedachte Veranstaltungen rufen das Internationale Olympische Komitee auf den Plan.

Allein schon der Name der Veranstaltungen kann als Provokation verstanden werden. «Weltfreundschaftsspiele» sollen es sein, was sie in Russland im Herbst und in zwei Jahren vorsehen – ausgerechnet in Zeiten der Kriegstreiberei unter anderem in der Ukraine.