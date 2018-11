Sport

Ski: Frauen-RS Killington und Männer-Abfahrt Lake Louise



Frauen: Riesenslalom in Killington (USA) 1. Federica Brignone (ITA)

2. Ragnhild Mowinckel (NOR) +0,49

3. Stephanie Brunner (AUT) +0,78

6. Wendy Holdener +1,31

19. Lara Gut +2,53

25. Michelle Gisin +3,79



Männer: Abfahrt in Lake Louise (Kanada) Das Rennen beginnt um 20.15 Uhr.

«Pflästerli-Wendy» Holdener auch im zweiten Riesenslalom des Winters stark

Frauen: Riesenslalom in Killington

Dank einem starken zweiten Durchgang gewann Federica Brignone den Riesenslalom im amerikanischen Killington. Die Italienerin überholte die Halbzeitführende Ragnhild Mowinckel aus Norwegen. Für die Olympia-Dritte Brignone war es der neunte Weltcupsieg.

Lokalmatadorin Mikaela Shiffrin verfehlte einen Platz auf dem Podest, sie büsste zwei Zehntel auf die drittplatzierte Österreicherin Stephanie Brunner ein. Beste Schweizerin wurde Wendy Holdener als Sechste.

Beim Weltcupauftakt auf dem Gletscher in Sölden hatte sich Holdener, deren stärkste Disziplin der Slalom ist, bereits auf Rang 7 klassiert. Nach einem Trainingssturz trat sie im US-Bundesstaat Vermont mit einem grossen Pflaster am Kinn an.

Die weiteren Schweizerinnen enttäuschten. Lara Gut verbesserte sich in der Entscheidung immerhin noch um sieben Plätze auf Rang 19, Michelle Gisin wurde nach einem schweren Fehler im zweiten Durchgang nur 25. Nicht in den zweiten Lauf schafften es Andrea Ellenberger, Simone Wild, Rahel Kopp, Aline Danioth und Carole Bissig. (ram)

