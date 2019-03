Sport

Ski alpin: Corinner Suter verpasst 1. Weltcupsieg knapp



Frauen-Abfahrt in Soldeu 1. Mirjam Puchner (AUT) 1:32.94 2. Viktoria Rebensburg (GER) +0.03 3. Corinne Suter (SUI) +0.08 16. Juliana Suter (SUI) +1.30 17. Jasmine Flury (SUI) +1.34 Out: u.a. Joana Hählen (SUI)

Bild: EPA/EPA

Suter verpasst ersten Weltcupsieg nur um 8 Hundertstel – Schmidhofer holt Abfahrtskugel

Corinne Suter nimmt den Schwung von den Weltmeisterschaften in Are auch ans Weltcup-Finale in Soldeu mit. Als Dritte verpasst die Schwyzerin in der letzten Abfahrt ihren ersten Weltcupsieg haarscharf.

Corinne Suter im Interview: «Die Saison so zu beenden, ist genial. Diesen 3. Rang nehme ich sehr gerne, auch wenn es sehr knapp war. Es war ein spezielles Rennen mit den Wetterbedinungen, deshalb juckt es mich schon etwas. Es wäre mehr dringelegen. Aber im Endeffekt bin ich mit dem Podestplatz natürlich zufrieden.

bild: screenshot srf

Bei wechselhaften Bedingungen feierte die Österreicherin Mirjam Puchner einen Überraschungssieg. Bei ihrem zweiten Weltcupsieg nach St. Moritz vor drei Jahren setzte sich die 26-Jährige drei Hundertstel vor Viktoria Rebensburg und acht Hundertstel vor der zweifachen WM-Medaillengewinnerin Suter durch. Puchner ging als Viertletzte und nach einem längeren Unterbruch ins Rennen.

Das österreichische Duell um die kleine Kristallkugel entschied Nicole Schmidhofer gegen Ramona Siebenhofer für sich. Der 29-Jährigen, die eine Reserve von 90 Punkten ins letzte Rennen mitnahm, reichte ihr 11. Platz. Siebenhofer, die einen Sieg sowie einen Ausrutscher Schmidhofers benötigt hätte, verpasste ihr Unterfangen unter anderem wegen eines groben Fahrfehlers klar. Schmidhofer ist die erste österreichsche Abfahrts-Disziplinensiegerin seit Renate Götschl vor zwölf Jahren.

Die übrigen Schweizerinnen schafften es nicht in die Punkte, welche beim Finale den ersten 15 vorbehalten sind. Die Junioren-Weltmeisterin Juliana Suter wurde unmittelbar vor Jasmine Flury Sechzehnte, Joana Hählen schied aus.

Der Schlusstand im Abfahrtsweltcup: bild: screenshot srf

Schweizer Kristallkugel-Gewinner im Skiweltcup seit 1990

