Schweizer Doppeltriumph an der Heim-WM: Smith und Regez holen Gold im Skicross

Das sagt Fanny Smith:

«Ich bin mega happy, was ich hier mit dem ganzen Druck abgeliefert habe. Eigentlich mag ich die Strecke nicht so, deshalb bin ich mega froh. Ich habe gar nicht so viele Worte dafür.



Ich wusste, dass es eng sein wird. Mein Plan war ein schneller Start und dann einfach pushen bis zum Ziel.»