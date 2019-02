Sport

8 IKEA-Anleitungen, damit auch du perfekt für die Ski-WM gerüstet bist



8 IKEA-Bausätze für die perfekte Ski-WM

Die Ski-WM 2019 findet in Are, Schweden statt. Wie wir von da auf IKEA gekommen sind – man weiss es nicht. Auf jeden Fall haben wir 8 Anleitungen gebastelt, damit auch du perfekt für die WM gerüstet bist. Oder wie man bei IKEA so schön sagt: Wo ein Billy ist, ist auch ein Weg.

Wenn du während der Ski-WM auch mitfeiern willst (nur für Fans ohne Rückgrat)

Medaille (Modell: Optimist)

Medaille: (Modell: Realist)

Für den wahren Slalom-Liebhaber

Wenn alles schief läuft (Modell: Bildschirmschoner)

Für Fans, die einmal im Leben einen Rennanzug tragen wollen (aber im Sportgeschäft keinen finden)

Wenn du die Schweizer trotzdem ganz oben sehen willst

Wenn dein Nachbar über dir wieder einmal nervt

Wir löchern unsere Skiprofis Video: watson/Angelina Graf

Die schönsten Bilder der letzten Ski-WM in Are 2007

