Sport

Sport kompakt

Sbisa mit Assist, Schlägerei und Sieg bei Playoff-Debüt



Hiller wieder nur Zuschauer

Sbisa mit Assist, Schlägerei und Sieg bei Playoff-Debüt

In den Playoff-Achtelfinals der NHL waren Mark Streit (Philadelphia) und Luca Sbisa (Anaheim) mit Assists an den Heimsiegen ihrer Teams beteiligt. Im Duell zwischen Anaheim und Dallas rissen die Ducks die Führung in der Serie mit einem 6:2-Sieg wieder an sich. Luca Sbisa, der in dieser Saison zu seinem ersten Playoff-Einsatz kam, verbuchte seinen Assist ebenfalls im Powerplay beim 2:1 des Schweden Rickard Rakell.

Sbisa fiel auch durch eine Schlägerei mit Shawn Horcoff auf, wofür die beiden Fünf-Minuten-Strafen aufgebrummt bekamen. Erneut Ersatz war Jonas Hiller. Ihm wurde wiederum der Däne Frederik Andersen vorgezogen, der eine sehr starke Partie zeigte.

Philadelphia konnte mit dem 2:1-Erfolg die Serie gegen die New York Rangers zum 2:2 ausgleichen. Verteidiger Mark Streit leitete in der 28. Minute im Powerplay der Flyers den Puck zu Brayden Schenn weiter, ehe der Tscheche Jakub Voracek mit einem Ablenker das 2:1 erzielte. Bei den Rangers war Raphael Diaz überzählig. (ram/si)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter