Kings-Stürmer Gaborik wird mit zwei Toren und einem Assist zu Hillers Albtraum

Die Anaheim Ducks legen einen Fehlstart in die Playoff-Viertelfinals der NHL hin. Gegen die Los Angeles Kings unterliegen sie zuhause 2:3 nach Verlängerung.

Zum Albtraum für Torhüter Jonas Hiller wurde Marian Gaborik. Der Slowake glich sieben Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit zum 2:2 für die Kings aus. In der Verlängerung lenkte Gaborik nach 12:07 Minuten einen Schuss von Anze Kopitar zum Siegestreffer ab. Der Puck prallte dabei via Pfosten an den Rücken von Hiller und von dort aus ins Tor.

Gaborik war auch Passgeber beim 1:0-Powerplaytor von Los Angeles in der 10. Minute. Matt Beleskey glich zweieinhalb Minuten später wieder aus, Teemu Selänne schoss das vermeintliche Siegestor in der 49. Minute.

Hiller hielt 33 Schüsse auf sein Tor, während Luca Sbisa als überzähliger Spieler nicht eingesetzt wurde. Das südkalifornische Playoff-Duell geht in der Nacht auf Dienstag weiter. (si)

NHL-Playoffs, Viertelfinals Anaheim – LA Kings 2:3 n.V. (0:1) Boston – Montreal 5:3 (1:1)

