Subban schiesst die Bruins in der 85. Minute ins Elend

Die Boston Bruins leisten sich einen Fehlstart in die Playoff-Viertelfinals. Der Qualifikationssieger aus dem Osten unterliegt den Montreal Canadiens 3:4 nach der 2. Verlängerung. Mit einem satten Schuss von der blauen Linie beendete Montreal-Verteidiger P.K. Subban nach 4:17 Minuten der zweiten Overtime die spannende Partie.

Der entscheidende Treffer kam im Powerplay zustande. Davor waren die Canadiens bereits zweimal gegen den Qualifikationssieger aus dem Osten in Führung gegangen, hatten aber beide Male ihren Vorsprung wieder aus der Hand gegeben. Subban und Rene Bourque sorgten dafür, dass Montreal in der 24. Minute 2:0 in Führung ging.

Im Schlussdrittel gelang Boston innert 3:46 Minuten ein Doppelschlag und der Ausgleich. Auch auf Montreals erneute 3:2-Führung (53.) fanden die Bruins zwei Minuten vor Schluss der regulären Spielzeit eine Antwort.

Statistisch spricht immer noch einiges für Boston. Die Bruins gewannen die letzten beiden Playoff-Duelle gegen Montreal. In der Qualifikation setzten sich die Kanadier aber in drei von vier Duellen gegen das beste Team aus dem Osten durch. (pre/si)

NHL-Playoffs, Viertelfinals, Spiel 1 Boston – Montreal 3:4 n.V. (0:1)

