Ducks legen ohne Hiller und Sbisa vor – Canadiens zwingen Bruins ins siebte Spiel



Die Anaheim Ducks benötigen noch einen Sieg, um in die Playoff-Halbfinals einzuziehen. Ohne Jonas Hiller und Luca Sbisa gewinnen sie 4:3 gegen die Los Angeles Kings.

Nach dem ersten Heimsieg in der Serie gegen die Kings ging Qualifikationssieger Anaheim 3:2 in Führung und braucht in der Nacht auf Donnerstag noch einen Sieg, um eine Runde weiterzukommen.

Erneut musste Jonas Hiller Rookie John Gibson im Tor Platz machen. Der erst 20-jährige Amerikaner, der erst seine zweite Playoff-Partie bestritt, zeigte 39 Paraden und war erneut ein starker Rückhalt für die Ducks. In seinem erst fünften NHL-Spiel ging Gibson zum fünften Mal als Sieger vom Eis.

Matchwinner für die Ducks war Devante Smith-Pelly. Nach einem ausgeglichenen Startdrittel (1:1) waren seine beiden Treffer zu Beginn des Mitteldrittels innert 1:23 Minuten die Vorentscheidung für Anaheim.

In der Eastern Conference setzten sich die Montreal Canadiens 4:0 gegen Qualifikationssieger Boston Bruins durch und erzwangen damit ein siebtes Spiel in dieser Viertelfinal-Serie. Dieses findet in der Nacht auf Donnerstag in Boston statt. (pre/si)

NHL-Playoffs, Viertelfinals Anaheim – LA Kings 4:3 (3:2) Montreal – Boston 4:0 (3:3)

