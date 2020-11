Sport

Sport kompakt

Chicago legt gegen Niederreiter und Minnesota wieder vor



Diaz bei Sieg überzählig

Chicago legt gegen Niederreiter und Minnesota wieder vor

Die Chicago Blackhawks gewinnen 2:1 gegen die Minnesota Wild und führen in der NHL-Playoff-Viertelfinalserie mit 3:2. Zwischen den Penguins und den Rangers kommt es zum Entscheidungsspiel.

In der Serie zwischen Chicago und Minnesota gab es im fünften Spiel den fünften Heimsieg. Zwar gingen die Wild nach einem Energieanfall ihres finnischen Centers Erik Haula im ersten Drittel in Führung, doch die Blackhawks konnten das Spiel drehen. In der 45. Minute war es Captain Jonathan Toews, der den Puck zum entscheidenden 2:1 für das Heimteam ins Tor bugsierte

Minnesota und Nino Niederreiter drückten zwar noch auf den Ausgleich, dieser gelang aber nicht mehr. Der Bündner Flügel erhielt eine Viertelstunde Eiszeit und provozierte zwei der drei Strafen gegen Chicago, wobei die zweite erst mit der Schlusssirene.

Die New York Rangers wehrten derweil den ersten Matchpuck der Pittsburgh Penguins ab. Die Rangers führten im Heimspiel nach etwas mehr als sechs Minuten mit 2:0 und gaben den Vorsprung nicht mehr aus der Hand. Mit 3:1 feierten sie den zweiten Sieg in Serie, wodurch es in der Nacht auf Mittwoch (Schweizer Zeit) in Pittsburgh zum entscheidenden siebten Spiel kommt. (si/qae)

NHL-Playoffs, Viertelfinals NY Rangers – Pittsburgh 3:1 (Stand 3:3) Chicago – Minnesota 2:1 (3:2)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter