Hiller und Sbisa schauen zu, wie Anaheim den ersten Playoff-Sieg einfährt

Bild: AP/AP

Die Anaheim Ducks sind erfolgreich in die NHL-Playoffs gestartet. Das beste Qualifikationsteam der Western Conference schlägt die Dallas Stars 4:3. Den Schweizern blieb nur die Zuschauerrolle.

Anstelle von Jonas Hiller hütete Rookie Fredrik Andersen das Tor der Ducks. Der 24-jährige Däne wehrte auf dem Weg zum Sieg 32 Schüsse ab (91,4 Prozent). Verteidiger Luca Sbisa war überzählig.

Den favorisierten Ducks gelang vor heimischem Publikum ein Start nach Mass. In der 2. Minute schoss Kyle Palmieri das 1:0, nach dem ersten Drittel hiess es nach Toren von Ryan Getzlaf und Mathieu Perreault (in Überzahl) bereits 3:0. Als in der 30. Minute Matt Beleskey ebenfalls im Powerplay das 4:0 erzielte, schien die Partie entschieden. Aber noch im mittleren Abschnitt verkürzten die Stars auf 2:4 und in der 54. Minute gelang dem ehemaligen Bieler Stürmer Tyler Seguin gar noch der Anschlusstreffer. (si/qae)

