Sport

Sport kompakt

Eingewechselter Hiller hext seine Ducks in die nächste Runde



NHL-Playoffs

Eingewechselter Hiller hext seine Ducks in die nächste Runde

In den NHL-Playoffs avanciert Anaheims Schweizer Goalie Jonas Hiller doch noch zum Helden. Die Ducks gewinnen in Dallas mit 5:4 nach Verlängerung und beendeten die Achtelfinalserie mit 4:2 Siegen. Hiller, der in den Playoffs noch nie von Anfang an eingesetzt worden ist, wurde nach 31 Minuten beim Stand von 2:4 für Frederik Andersen (vier Gegentore aus zwölf Schüssen) eingewechselt. Hiller liess in der Folge kein weiteres Gegentor mehr zu (12 Paraden).

Und in den letzten 130 Sekunden der regulären Spielzeit realisierten Nick Bonino (3:4) und Devante Smith-Pelly (4:4/24 Sekunden vor Schluss) noch die Tore zum Ausgleich. Hiller hatte bei beiden Goals seinen Platz zu Gunsten eines zusätzlichen Stürmers geräumt. In der Verlängerung gelang wieder Bonino schon nach 167 Sekunden das Siegtor zum 5:4.

In den Viertelfinals treffen die Anaheim Ducks auf den Sieger der Begegnung zwischen den San Jose Sharks und den Los Angeles Kings. In dieser Serie führt San Jose mit 3:2 Siegen; Spiel 6 wurde in der Nacht auf Dienstag in Los Angeles ausgetragen.

Dank einem 5:1 im sechsten Spiel gegen die St. Louis Blues qualifizierten sich auch die Chicago Blackhawks für die nächste Runde. Die Vorentscheidung fiel zu Beginn des Schlussabschnitts, als Chicago mit drei Toren innerhalb von weniger als sieben Minuten von 1:1 auf 4:1 davonzogen. Vier der ersten fünf Spiele der Serie waren erst in der Verlängerung entschieden worden. (pre/si)

NHL-Playoffs, Achtelfinals, Spiel 6 St. Louis – CHICAGO 1:5 (2:4) Dallas – ANAHEIM 4:5 n.V. (2:4)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter