Das erste Wettbewerbsspiel Oliver Glasners als Cheftrainer von Eintracht Frankfurt missglückt komplett. Mit dem Österreicher, dem Nachfolger des Landsmanns Adi Hütter, an der Seitenlinie verliert die Eintracht in der 1. Runde des deutschen Cups beim drittklassigen Waldhof Mannheim 0:2.



Bei Frankfurt absolvierte Djibril Sow die ganze Partie. Steven Zuber scheint derweil trotz der guten Leistungen an der EM seinen Status im Kader nicht verbessert zu haben. Wie schon in der meisten Zeit der Rückrunde der letzten Saison sass er lange auf der Bank. Erst kurz vor Schluss wurde der Zürcher eingewechselt.



Wolfsburg setzte sich gegen Preussen Münster 3:1 durch, Trainer Mark van Bommel wechselte mit Admir Mehmedi in der Verlängerung aber einen sechsten Spieler ein, erlaubt wären fünf. Ob der Regionalligist Protest einlegen wird, ist derzeit noch unklar. Auch Renato Steffen und Kevin Mbabu kommen bei den Wölfen zum Einsatz.



Silvan Widmer, bei Mainz in der Startformation, erlebte gegen den SV Elversberg aus der Regionalliga West einen turbulenten Nachmittag. Sein Team glich in der 89. und 116. Minute jeweils in extremis aus, im Penaltyschiessen hatte der Bundesligist dann die Oberhand.



Die restlichen Teams aus der Bundesliga, darunter auch Urs Fischers Union Berlin, setzten sich allesamt durch. Für Aufsehen sorgte der ehemalige Thun- und GC-Stürmer Ridge Munsy, er schoss seinen 1. FC Heidenheim gegen Hansa Rostock in der 119. Minute in die nächste Runde. (rst/sda/apa)

Frankfurts neuer Trainer Oliver Glasner ist bedient