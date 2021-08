Camila Giorgi gewinnt das WTA-1000-Turnier in Montreal. Die 29-jährige Italienerin setzt sich im Final gegen die Wimbledon-Finalistin Karolina Pliskova 6:3, 7:5 durch und feiert den grössten Erfolg ihrer Karriere.



Für die Weltnummer 71 war es der dritte Turniersieg auf WTA-Stufe und der erste seit fast drei Jahren. Bei ihrem ersten Triumph im Juni 2015 hatte sie im Final von s'Hertogenbosch Belinda Bencic besiegt. Gegen die Tschechin Pliskova hat sie sich bereits an den Olympischen Spielen in Tokio in den Achtelfinals behauptet.



Das Turnier in Montreal diente wie jenes von dieser Woche in Cincinnati als Vorbereitung für das US Open. Das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt in zwei Wochen in New York. (nih/sda)