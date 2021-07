Gemäss Medienberichten beabsichtigt der vermisste ugandische Gewichtsheber Julius Ssekitoleko in Japan zu bleiben. Der 20-jährige Sportler, der sich nicht für die Sommerspiele qualifiziert hat und am Dienstag die Heimreise hätte antreten sollen, setztet sich aus dem Olympia-Trainingsquartier seines Teams in Izumisano, in der westlichen Präfektur Osaka, ab und gilt als vermisst.



Offenbar hat der junge Sportler eine Nachricht hinterlegt, in der er seine Absicht erklärt, in Japan zu bleiben und zu arbeiten. Eine Überwachungskamera an einem nahegelegenen Bahnhof soll Ssekitoleko beim Kauf eines Billetts nach Nagoya gefilmt haben. (sda/reu)