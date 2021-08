Rafael Nadal (ATP 4) erklärte für das Masters-1000-Turnier in Toronto kurz vor seiner Auftaktpartie gegen den Südafrikaner Lloyd Harris Forfait.



Der 35-jährige Spanier leidet an einer Fussverletzung, die vergangene Woche beim Turnier in Washington, wo er in den Achtelfinals an Harris gescheitert war, wieder aufgebrochen ist. Zuvor hatte der 20-fache Grand-Slam-Sieger seit der Niederlage im Halbfinal am French Open in Paris pausiert. Das Turnier in Toronto gewann Nadal fünf Mal. (zap/sda)