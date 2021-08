Der Weg der Young Boys in die Champions League ist jetzt noch klarer vorgezeichnet. In der letzten Qualifikationsrunde würden die Berner auf Ferencvaros Budapest oder Slavia Prag treffen. Dies ergab am Montag eine weitere Auslosung am Sitz der UEFA in Nyon.



Trotz der jetzt klareren Konturen ist alles noch ein gutes Stück entfernt. Denn um in die Playoffs der Königsklasse zu gelangen, müssen sich die Young Boys zuerst in der 3. Qualifikationsrunde durchsetzen. In dieser spielen sie am Dienstag dieser Woche und nächste Woche gegen den rumänischen Meister Cluj. Das Hinspiel findet in Rumänien statt. (abu/sda)