Die Qualifikation für das am 30. August beginnende US Open in New York wird vor leeren Zuschauerrängen gespielt. Dies entschied die USTA nach Rücksprache mit den lokalen Gesundheitsbehörden aufgrund der aktuellen Coronavirus-Situation. Laut Organisatoren fiel der Entscheid aus Platzgründen. Mehr als 2500 Menschen würden sich in den Tagen der Qualifikation auf der Anlage in Flushing Meadows tummeln. Hinzu kommt, dass diverse Trainings-, Erholungs- und Essmöglichkeiten für die Spieler nach aussen verlegt werden, um die Ansteckungsgefahr zu reduzieren. (pre/sda)