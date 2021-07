Der zweifache Tour-de-France-Siegerhat seinen Vertrag mit demvorzeitig verlängert – und dies gleich um fünf Jahre bis 2027. Eine solche lange Vertragsdauer ist im Radsport absolut unüblich.Der neue Rad-Superstar legte bei seiner Rückkehr von den Olympischen Spielen einen Zwischenhalt in den Vereinigten Arabischen Emiraten ein, wo er seinen neuen und vermutlich ausgezeichnet dotierten «Rentenvertrag» unterschrieb. Der erst 22-jährige Slowene steht seit 2019 in Diensten des Teams UAE Emirates, für das seit diesem Winter auch der gleichaltrige Bernerfährt.«Wir haben ein Team junger Talente für die Zukunft aufgebaut und Tadej war von Anfang an ein fester Bestandteil davon», begründete der Schweizer Teamchefdie Vertragsverlängerung. «Er inspiriert nicht nur seine Teamkollegen, sondern eine ganz neue Generation junger Radfahrer in den Emiraten und auf der ganzen Welt.»Pogacar dominierte die vor knapp zwei Wochen zu Ende gegangene Tour de France praktisch nach Belieben und wiederholte in der Gesamtwertung seinen Triumph aus dem Vorjahr. In Tokio gewann er im Strassenrennen hinteraus Ecuador undaus Belgien die Bronzemedaille. (pre/sda)