Jil Teichmann tritt beim WTA-Turnier in Palermo nicht zum Zweitrunden-Match gegen die Rumänin Elena-Gabriela Ruse an. Die Seeländerin musste wegen einer Oberschenkelverletzung verzichten. Durch das Forfait verpasste Teichmann, sich an der Rumänin für die Erstrunden-Niederlage in der vorletzten Woche in Hamburg zu revanchieren. Die als Qualifikantin ins Hauptfeld gekommene Ruse feierte in der Hanse-Stadt danach ihren ersten Titel auf der WTA-Tour.



Teichmann hatte in dieser Saison immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Ende Mai musste sie in Strassburg gegen die Kasachin Julia Putinzewa schon nach zwei Games wegen Problemen mit dem linken Fuss aufgeben. (pre/sda)