Roger Federer bekam am Sonntag zu seinem 40. Geburtstag unter anderem Gratulationen seiner Tennis-Kollegen Novak Djokovic, Kei Nishikori und Félix Auger Aliassime, der am gleichen Tag 21 wurde.



Djokovic sagte gegenüber der ATP: «40 – wow, was für ein Meilenstein. Du bist immer noch eine Inspiration auf und neben dem Platz. Du inspirierst uns alle. Es war eine grosse Ehre, die Tennis-Tour in den letzten 15 Jahren mit dir zu bestreiten. Danke für alles, was du getan hast. Danke, dass du gezeigt hast, dass man auch in diesem Alter auf einem sehr, sehr hohen Niveau spielen kann.»



Nishikori meinte: «Du bist immer noch mein Idol. Ich hoffe, wir können noch einige Male gegeneinander spielen.» Es sei unglaublich, «dass wir beide noch zu gleichen Zeit spielen», fand Auger Aliassime. «Ich hoffe, ich spiele auch noch, wenn ich 40 bin. Vielen Dank für alles, was du für das Tennis tust.» (ram/sda)