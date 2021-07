Wenig überraschend wählten diebeim diesjährigen NHL-Draft den 18-jährigen Kanadierals Nummer 1 aus. Der grossgewachsene Verteidiger (1,95 m/97 kg) spielte in der vergangenen Saison in der College-Meisterschaft NCAA für die University of Michigan, bevor er Anfang Juni mit Kanada an dergewann.Als Overall-Nummer 2 wurde vom Liga-Neulingder amerikanische Centergezogen, zuletzt Teamkollege von Power bei der University of Michigan.An dritter Stelle folgte mit Centerein Spieler mit. Der 18-jährige Kanadier hat die letzte Saison beim EHC Olten in der Swiss League begonnen und dabei in 13 Spielen neun Tore geschossen und zwei Assists verbucht. Sein Vater Dale McTavish stürmte von 2000 bis 2010 in der Nationalliga A für Rapperswil-Jona, die ZSC Lions und Zug.Ein. Der Draft geht am Samstagnachmittag Schweizer Zeit mit der zweiten von insgesamt sieben Runden weiter. Als aussichtsreichste Kandidaten aus Schweizer Sicht gelten Biels Verteidigeroder die zuletzt in Nordamerikas Juniorenligen aktivenund. (dab/sda)