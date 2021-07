Lucien Favre kommt als möglicher Nachfolger von Nationalcoach Vladimir Petkovic definitiv nicht in Frage. Das sagte sein Berater Christophe Payot zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Der Coach mit mehrjähriger Erfahrung und erstklassigem Renommee in der Bundesliga steht zweifelsfrei auf der Wunschliste von SFV-Direktor Pierluigi Tami.



«Lucien Favre und ich haben in diesen Tagen viele Anfragen von Journalisten erhalten. Wie es Lucien bereits am letzten Freitag erklärt hat, wird er in diesem Sommer keine Mannschaft übernehmen – das gilt auch für die Schweizer Nationalmannschaft», führte Agent Payot aus. «In den letzten Monaten war er sehr gefragt bei sehr sehr guten Klubs, aber er gönnt sich nach seinen zweieinhalb Jahren in Dortmund eine Pause – so wie er das schon nach seinen Engagements bei Hertha Berlin und Borussia Mönchengladbach gemacht hat.» (ram/sda)