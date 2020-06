Sport

Sportnews: Dübendorf empfängt im Cup die ZSC Lions



Dübendorf empfängt im Cup den ZSC +++ Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Dübendorf empfängt im Cup den ZSC

Der EHC Dübendorf aus der Mysports League hat bei der Auslosung der 1. Hauptrunde im Schweizer Hockey-Cup das grosse Los gezogen. Mitte September werden die ZSC Lions zu Gast in der Eishalle im Chreis sein. Der neue SCB-Trainer Don Nachbaur wird sein Debüt beim EHC Basel in der St. Jakob-Arena erleben. Titelverteidiger Ajoie bestreitet seinen Sechzehntelfinal in Martigny. Ausserdem kommt es einmal mehr zum ewigen Duell zwischen Langenthal und Olten. (pre)

bild: screenshot teleclub

Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland

Die Frauen-WM 2023 findet in Australien und Neuseeland statt. Der FIFA-Council entschied sich bei einer Videokonferenz mit 22:13 Stimmen für die Bewerbung vom «fünften Kontinenten» und gegen die Kandidatur von Kolumbien. Im Vorfeld der Vergabe hatten sich mit Brasilien und Japan zwei weitere Bewerber freiwillig zurückgezogen.

Die siebte Frauen-WM wird im Juli/August 2023 gespielt. Als Spielorte sind sieben Städte in Australien und fünf Städte in Neuseeland vorgesehen, wobei in Sydney in zwei Stadien gespielt werden soll. Im grösseren der beiden Stadien von Sydney (Stadium Australia) findet sowohl das Eröffnungsspiel wie auch der Final statt.

Australien gehört im Frauenfussball zur erweiterten Weltspitze. Das Nationalteam erreichte bei den letzten vier WM-Endrunden dreimal die Viertelfinals. Gleiches gelang bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro. Die Auswahl von Neuseeland dagegen hat an der WM die Vorrunde noch nie überstanden. (pre/sda)

Hoher Verlust beim VfL Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg, zu dessen Bundesliga-Kader auch die Schweizer Internationalen Admir Mehmedi, Renato Steffen und Kevin Mbabu gehören, wies in der letzten Saison einen Verlust von fast 45 Millionen Euro aus. Das ist mehr als doppelt so viel wie in der Spielzeit zuvor (2017/18). Einen höheren Verlust hat 2018/19 kein anderer Bundesligist erwirtschaftet.

Die schlechten Zahlen haben ihren Ursprung in den Jahren 2016 bis 2018, als Wolfsburg jeweils mit einer teuren Mannschaft in die Barrage musste und den Abstieg aus der Bundesliga nur mit Mühe verhindern konnte. «Die Saison 2018/2019 war sportlich gut, die wirtschaftlich positiven Effekte durch die Qualifikation für die Europa League und die damit verbundenen Einnahmen machen sich aber erst in 2019/20 bemerkbar», erklärte Geschäftsführer Tim Schumacher.

Existenzbedrohend sind die tiefroten Zahlen für den VfL Wolfsburg nicht. Als Tochtergesellschaft von VW profitiert die VfL Wolfsburg Fussball GmbH von einem Gewinnabführungsvertrag mit dem Volkswagen-Konzern. Dieser regelt, dass VW zwar alle Gewinne der Fussballer einstreicht, aber auch die Verluste ausgleichen muss. (pre/sda)

Bild: dpa

ATP-Funktionär Straka greift Djokovic wegen Adria Tour an

Der Österreicher Herwig Straka findet für die Adria Tour von Novak Djokovic klare Worte. Die Sache sei in eine völlig falsche Richtung gegangen, sei dumm und ein Blödsinn gewesen. Straka ist Mitglied des ATP-Vorstandes, Turnierdirektor von Wien und Manager von Dominic Thiem.

Straka nahm im Interview mit dem «Standard» seinen Schützling in Schutz. Er habe Thiem nur unter der Bedingung freigegeben, das klare Covid-19-Richtlinien bestünden. Maximal 1000 Zuschauer hätten kommen dürfen, Social Distancing sei garantiert gewesen. Vor Ort habe Djokovic aber zugelassen, dass eine Publicity-Show aus der Veranstaltung wird. «Okay, die anderen haben mitgemacht, aber er war sehr dahinter», sagte Straka.

«Aus Sicht der ATP war es eine unnötige Veranstaltung», meinte Straka trotz des Turniersiegs von Thiem in Belgrad. «Keiner, der dabei war, hat seine Vorbildfunktion erfüllt. Das ist traurig und richtig.» Neben dem Veranstalter Djokovic legten auch die Profis Viktor Troicki, Borna Coric und Grigor Dimitrov positive Tests auf das Coronavirus ab. Dass Thiem, der laut Straka regelmässig getestet werde, negativ ist, sei vielleicht einfach Glück gewesen. (abu/sda)

Bild: imago images/Revierfoto

Real Madrid zieht mit Heimsieg nach

Real Madrid und der FC Barcelona liefern sich in der Meisterschaft weiterhin ein totes Rennen. 24 Stunden nach Barça siegte in der 31. Runde auch Real – daheim mit einem 2:0 gegen Mallorca.

Sieben Runden vor Schluss der «Liga» sind die beiden Grossen des spanischen Fussballs allein auf weiter Flur und untereinander punktgleich. Im Heimspiel gegen das vom Abstieg bedrohte Mallorca erzielten Junior Vinicius in der ersten und Sergio Ramos in der zweiten Halbzeit die Tore.

Real Madrid - Mallorca 2:0 (1:0).

Tore: 19. Junior Vinicius 1:0. 56. Ramos 2:0. (abu/sda)

SC Kriens verpasst den Sprung auf den 2. Platz

Der SC Kriens verpasst in der 25. Runde der Challenge League den Vorstoss auf den alleinigen 2. Platz. Die Luzerner müssen daheim Aufsteiger Stade Lausanne-Ouchy ein 2:2 zugestehen.

Die Mannschaft von Trainer Bruno Berner nutzte den günstigen Spielplan beim Wiederbeginn (nach dem 3:0 vom letzten Samstag gegen Schaffhausen) nur halbwegs. Unter den ersten vier der Liga hätten die Krienser als einziges Team mit dem Punktemaximum aus den zwei Runden nach der langen Pause hervorgehen können. Aber hierfür fehlten ihnen im Match gegen Stade Lausanne-Ouchy neun Spielminuten.

Mit einem Kopfballtor von Igor Tadic antwortete Kriens kurz vor der Pause nur zwei Minuten nach dem Rückstand. Daniel Follonier erzielte nach 55 Minuten das vermeintlich entscheidende 2:1. Nach 87 Minuten glich jedoch der eingewechselte Dylan Tavares für die Waadtländer aus. Fernab von Leader Lausanne-Sport bleibt der Kampf um den 2. Platz und die Teilnahme an der Barrage spannend. Kriens liegt weiterhin einen Punkt hinter Vaduz und den Grasshoppers. (zap/sda)

Bild: keystone

New York Marathon fällt Corona zum Opfer

Der für den 1. November geplante New York Marathon 2020 findet wegen des Coronavirus-Pandemie nicht statt. Die Organisatoren der mit rund 50'000 Läufern weltweit grössten Marathon-Veranstaltung schätzen das gesundheitliche Risiko bei einer Durchführung des Rennens trotz sinkender Fallzahlen als zu hoch ein. Die Stadt New York war eines der Epizentren der Pandemie in den Vereinigten Staaten.

Mit New York fiel der dritte von insgesamt sechs Läufen der World Marathon Majors der Pandemie zum Opfer. Die Rennen in Boston und Berlin wurden bereits abgesagt, in Tokio Anfang März durften nur Elite-Läufer an den Start. Der im Frühjahr verschobene London Marathon (4. Oktober) sowie das Rennen in Chicago (11. Oktober) sind für den Herbst geplant, ob die beiden Läufe tatsächlich stattfinden, hängt aber vom weiteren Verlauf der Pandemie in diesen Städten statt. (zap/sda)

Bild: keystone

Agüero fällt wohl lange aus

Manchester City muss wohl mehrere Wochen auf Stürmer Sergio Agüero verzichten. Der Argentinier wurde am Montag gegen Burnley (5:0) verletzt ausgewechselt und muss nun am linken Knie operiert werden.

Wie lange Agüero ausfällt, ist noch nicht bekannt, ebenso wenig wie die genaue Verletzung, die Agüero erlitten hat. Bei Manchester City hoffen sie, dass Agüero bis zum Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Real Madrid wieder fit ist. Dieses findet Anfang August statt. (ram/sda/dpa)

Bild: keystone

Ivorer Cissé neuer Sportdirektor in Lausanne

Lausanne-Sport hat einen neuen Sportdirektor. Der Ivorer Souleymane Cissé (42) tritt beim designierten Super-League-Aufsteiger per sofort die Nachfolge des Anfang Juni freigestellten Pablo Iglesias an.

Zuletzt hatte Cissé die gleiche Position beim Ligue-1-Verein Bordeaux inne gehabt. In Frankreich machte sich der frühere Mittelfeldspieler, der Ende der Neunzigerjahre auch für Etoile Carouge tätig war, vorab im Bereich der Nachwuchsförderung einen Namen. Als Juniorentrainer der AS Monaco trug er seinen Teil zum Aufstieg von Kylian Mbappé bei. (abu/sda)

Souleymane Cissé a été présenté ce matin à la presse et à l’ensemble du club. Il rejoint dès aujourd’hui le LS en qualité de Directeur sportif. L’ensemble du club est enthousiaste et lui souhaite la bienvenue dans ses nouvelles fonctions. ⚪️🔵https://t.co/tB4pYhPbyj — FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) June 24, 2020

Meier ist Sharks-Spieler des Jahres

Timo Meier hat für seine starken Leistungen in der unterbrochenen NHL-Saison eine besondere Ehre erfahren. Der Appenzeller ist zum Spieler des Jahres der San Jose Sharks gewählt worden. In der vom regionalen Medienkonzern Bay Area Media organisierten Wahl wird jener Spieler der Sharks ausgezeichnet, der den grössten Beitrag zum Erfolg des Teams geleistet hat. Der 23-jährige Meier hat in seiner persönlichen Bilanz nach 70 Spielen 22 Tore und 27 Assists stehen. Im Durchschnitt hat er 17 Minuten und 17 Sekunden auf dem Eis gestanden – so lange wie noch nie in seiner vor vier Jahren begonnenen Karriere als NHL-Spieler.

Meiers Leistungen genügten allerdings nicht, um San Jose im Kampf um die Playoff-Teilnahme zu positionieren. Das Team aus Kalifornien lag im März beim durch die Corona-Pandemie bedingten Unterbruch der Meisterschaft in der Western Conference auf dem letzten Platz. Die Saison wäre für die Sharks damit auch bei einem Wiederbeginn zu Ende. Sollte der Spielbetrieb noch einmal aufgenommen werden, würden die ausstehenden Partien der Regular Season nicht nachgeholt und würde direkt mit den Playoffs begonnen. (pre/sda)

NBA-Center Jokic infiziert sich bei Djokovic-Turnier

Das Coronavirus hat die NBA erreicht. Der serbische All-Star-Center Nikola Jokic von den Denver Nuggets und sechs weitere Spieler sind gemäss mehreren Medienberichten positiv auf das Coronavirus getestet worden. Jokic soll in seiner Heimat, wo er am 15. Juni in Belgrad einen Show-Match gegen Novak Djokovic und Co. bestritten hat, in Quarantäne sein. Dazu sollen zwei Spieler der Phoenix Suns und vier einer anderen Mannschaft aus der Western Conference in der vergangenen Woche positive Tests abgeliefert haben, schreiben verschiedene Medien.

Jokic hätte diese Woche nach Denver zurückkehren sollen. Symptome soll er keine zeigen. Die NBA will die wegen der Corona-Pandemie unterbrochene Saison Ende Juli mit einem Turnier auf dem Gelände des Vergnügungsparks Disney World in Orlando fortsetzen. Davor sollen sich die 22 beteiligten Teams für längere Zeit in Quarantäne begeben. (pre/sda)

Bild: AP/AP

Rakitic schiesst Barcelona zum Sieg

Der FC Barcelona ist dank Ivan Rakitic in der spanischen Meisterschaft zum wichtigen 1:0-Heimsieg gegen Athletic Bilbao gekommen. Der kurz zuvor eingewechselte Basler sorgte mit seinem Treffer in der 71. Minute dafür, dass die Katalanen im Meisterrennen vorlegen konnten. Real Madrid liegt nun drei Punkte zurück, kann aber mit einem Sieg gegen Mallorca am Mittwoch wieder an die Tabellenspitze vorstossen.

Barcelona - Athletic Bilbao 1:0 (0:0)

Tor: 71. Rakitic 1:0.

Levante - Atletico Madrid 0:1 (0:1)

Tor: 15. Gonzalez (Eigentor) 0:1. (pre/sda)

Xhaka zurück im Training, Entwarnung bei Leno

Arsenal hatte nach den beiden Niederlagen zum Neustart für einmal bessere Nachrichten zu verkünden. Die Verletzung von Goalie Bernd Leno, der in der Partie gegen Brighton (1:2) vor der Pause ausgewechselt werden musste, ist weniger schlimm als befürchtet. Der 28-Jährige zog sich bei einem Zusammenprall mit Brightons Neal Maupay im rechten Knie eine Bänderdehnung zu und fällt rund sechs Wochen aus. Erste Untersuche hatten auf eine schwerwiegende Knieverletzung hingedeutet.

Granit Xhaka, der sich beim Neustart gegen Manchester City in den Startminuten verletzt hatte, ist bei den Londonern derweil wieder voll ins Training eingestiegen. Der Schweizer Internationale hatte sich den rechten Knöchel verstaucht. (dab/sda)

Bild: keystone

Challenge-League-Spitzenteams lassen Punkte liegen

Die Grasshoppers konnten nicht an ihre beeindruckende Leistung zum Neustart der Challenge League anknüpfen. Vier Tage nach dem Kantersieg gegen Aarau reichte es in der 25. Runde gegen den FC Winterthur nur zum 1:1. Nur in der ersten Halbzeit dominierte der Rekordmeister und führte zur Pause dank Giotto Morandi. Dem 21-jährigen Mittelfeldspieler gelang der vierte Skorerpunkt nach der Corona-Pause. In der zweiten Halbzeit gaben dann andere den Ton an, etwa der eingewechselte Winterthurer Luka Sliskovic, der in der 58. Minute das 1:1 von Roman Buess vorbereitete.

Leader Lausanne konnte sich am zweitplatzierten Vaduz nur halbwegs für die Heimniederlage in der Herbstrunde revanchieren. Beim 1:1 auf der Pontaise erzielte der eingewechselte Offensivspieler Anthony Koura das Waadtländer Führungstor nach 51 Minuten mit einem Halbvolleyschuss von der Strafraumgrenze. Wenig später glich Nicolae Milinceanu aus.

Der FC Aarau lieferte eine Reaktion und eine Antwort auf das 0:5 bei GC zum Wiederbeginn. Die Aarauer gerieten gegen Wil in Rückstand, drehten aber den Match und gewannen am Ende deutlich mit 4:1. Der Kosovare Donat Rrudhani benötigte nach seiner Einwechslung nur eine Minute für das 2:1 nach 57 Minuten. (dab/sda)

Bild: keystone

Siutsou wegen Dopings für vier Jahre gesperrt

Der 37-jährige Weissrusse Konstantin Siutsou, früherer Etappensieger am Giro d'Italia, ist nach einem positiven EPO-Befund für vier Jahre gesperrt worden. Das gab der Radsport-Weltverband UCI bekannt. Die positive Probe stammt von 2018, Siutsou wurde danach suspendiert. Die Karriere hat er unterdessen beendet.

Siutsou fuhr 2018 für den Rennstall Bahrain-Merida und galt als wichtiger Helfer von Vincenzo Nibali. Zuvor war er bis 2015 für die britische Gruppe Sky (jetzt Ineos) gefahren. Zweimal brachte es Siutsou unter die besten zehn in der Gesamtwertung des Giro. (dab/sda/dpa)

Bild: keystone

