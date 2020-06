Sport

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

McCarthy als dritter PGA-Spieler positiv getestet

Der Amerikaner Denny McCarthy ist als dritter Spieler der US PGA Tour positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er habe sich in der Nacht auf Freitag unwohl gefühlt, sagte der 27-Jährige dem Golf Channel.

Als 54. der ersten Runde des Turniers in Cromwell trat er am Freitag nicht mehr an. Zuvor waren schon Nick Watney und Cameron Champ positiv getestet worden. (sda/apa/reuters)

Bild: keystone

Schweiz startet gegen Ukraine in Nations League

Die UEFA hat am Freitag den Spielplan für die Vorrunde der kommenden Nations League bekannt gegeben. Die Schweiz startet am 3. September auswärts gegen die Ukraine, ehe das Team von Trainer Vladimir Petkovic drei Tage später Erzrivale Deutschland empfängt.

Am 10. Oktober ist die Partie in Spanien angesetzt, das Rückspiel gegen die Deutschen findet am 13. Oktober statt. Mit den Heimspielen gegen Spanien und die Ukraine am 14. respektive 17. November endet für die Schweiz die Vorrunde. Die vier Gruppensieger spielen vom 2. bis 6. Juni 2021 um den Titel. (sda/dpa)

Bild: EPA/KEYSTONE

16 NBA-Spieler positiv auf Coronavirus getestet

Die am Dienstag gestartete Testreihe auf das Coronavirus in der NBA hat 16 positive Resultate bei Spielern hervorgebracht. Insgesamt wurden 302 Proben genommen. Laut der Liga müssen positiv Getestete in Selbstisolation bleiben, bis sie von einem Arzt gesundgeschrieben werden. Die NBA-Saison soll am 30. Juli mit 22 Teams im Walt Disney World Resort in der Nähe von Orlando fortgesetzt werden. (abu/sda/apa)

Bild: keystone

Verfahren gegen Blatter auf Platini ausgeweitet

Das Verfahren der Schweizer Bundesanwaltschaft gegen den ehemaligen FIFA-Präsidenten Sepp Blatter wird auf den früheren UEFA-Chef Michel Platini ausgeweitet, wie aus einem Schreiben der Bundesanwaltschaft hervorgeht. Dies geschehe wegen des Verdachts der Teilnahme an ungetreuer Geschäftsbesorgung und der Urkundenfälschung. Platini und Blatter wiesen Vorwürfe stets zurück.

Die Bundesanwaltschaft führt seit September 2015 ein Strafverfahren gegen Blatter wegen der Millionenzahlung der FIFA an Platini, die beiden Funktionären die Karriere im Fussball kostete. Zudem wird gegen den 84-jährigen Blatter im Fall einer FIFA-Millionenzahlung an den Verband von Trinidad und Tobago aus dem Jahr 2010 ermittelt. Es besteht der Verdacht der ungetreuen Geschäftsbesorgung. Ein Teil-Sachverhalt wegen anderer Vorwürfe wurde im Mai 2020 eingestellt. (abu/sda/dpa)

Bild: EPA/PAP

Auch Djokovic-Trainer Ivanisevic positiv auf Corona getestet

Nach Novak Djokovic ist nun auch dessen Trainer Goran Ivanisevic positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Wimbledonsieger von 2001 am Freitag in den sozialen Netzwerken mit. Der 48-Jährige schrieb, er fühle sich gut und zeige keine Symptome.

Ivanisevic gehörte neben Djokovic zu den Organisatoren der Adria Tour, die nach mehreren positiven Corona-Fällen abgebrochen worden war. Neben Djokovic hatten sich auch der Bulgare Grigor Dimitrov, der Kroate Borna Coric und der Serbe Viktor Troicki infiziert. Die Veranstaltung war wegen laschen Hygienemassnahmen und sorglos feiernder Profis heftig kritisiert worden. (abu/sda/dpa)

Bild: keystone

Kemal Ademi für die Schweiz spielberechtigt

Kemal Ademi ist ab sofort für die Schweiz spielberechtigt. Der Schweizerische Fussballverband erhielt von der FIFA grünes Licht, dass der Stürmer des FC Basel in Zukunft für den SFV spielen darf. Der 24-Jährige mit kosovarischen Wurzeln wurde in Deutschland geboren und kam im Alter von sechs Jahren mit seiner Familie in die Schweiz. Seit 2011 besitzt Ademi, der von 2015 bis 2018 bei Hoffenheim unter Vertrag stand, die Schweizer Staatsbürgerschaft. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Finalturniere im Fed Cup und Davis Cup um ein Jahr verschoben

Die Teamwettbewerbe der Frauen und Männer sind aufgrund der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben worden.

Das im Frühjahr verlegte Finalturnier im Fed Cup in Budapest wird nun vom 13. bis 18. April 2021 über die Bühne gehen. Die Schweizerinnen, die sich dank dem Sieg im Februar gegen Kanada als eines von zwölf Teams für das erstmals in diesem Format ausgetragene Turnier qualifizierten, treffen in der Vorrunde auf Tschechien und Deutschland.

Ebenfalls um ein Jahr verschoben wurde das Finalturnier im Davis Cup mit 18 Nationen. Dieses beginnt nun am 22. November 2021. Die für den September geplanten Partien der Weltgruppe I und II, in der die Schweiz auf Estland trifft, finden entweder im März oder im September 2021 statt. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Alexia Paganini verpflichtet Lambiel als Coach

Die Schweizer Eiskunstläuferin Alexia Paganini (18) verlegt ihre Trainingsbasis von den USA nach Champéry ins Wallis. Dort wird sie neu von Stéphane Lambiel betreut werden, der somit Igor Krokavec als Headcoach ablöst. Dies gab die dreifache nationale Meisterin, welche die Schweiz an den Olympischen Spielen 2018 vertreten und im Januar 2020 an den EM in Graz den 4. Rang erreicht hatte, auf Instagram bekannt.

Lambiel ist der bislang erfolgreichste Schweizer Eiskunstläufer. Er wurde 2005 und 2006 Weltmeister und gewann 2006 in Turin Olympia-Silber. (zap/sda)

FIFA schnürt Corona-Hilfspaket über 1,5 Milliarden Dollar

Die FIFA will den nationalen Verbänden zur Bewältigung der Folgen der Coronavirus-Pandemie insgesamt 1,5 Milliarden Dollar an Zahlungen und Darlehen zur Verfügung stellen. Das beschloss der FIFA-Council in einer Videokonferenz. Die Gelder sollen auf drei Säulen beruhen und bis Januar 2021 an die 211 Mitgliedsverbände fliessen.

Wie bereits bekannt, wurden 152 Millionen Dollar an Betriebskostenbeiträgen aus dem Forward-Entwicklungsprojekt für die Jahre 2019 und 2020 freigegeben. Zudem können 465 Millionen Dollar, die an Forward-Projekte zugeteilt worden waren, nun für Corona-Hilfefonds genutzt werden.

Darüber hinaus erhält jeder der 211 Verbände 1,5 Millionen Dollar an Unterstützung, davon 500'000 Dollar für den Frauenfussball. Zudem können maximal fünf Millionen Dollar pro Verband an zinsfreien Darlehen abgerufen werden. Diese Gelder können beispielsweise für den Wiederbeginn von Wettbewerben und Corona-Tests genutzt werden. (pre/sda)

FIFA Council unanimously approves COVID-19 Relief Plan

➡️https://t.co/mWKnzEcI2A pic.twitter.com/Z88Wb11GDy — FIFA Media (@fifamedia) June 25, 2020

Dübendorf empfängt im Cup den ZSC

Der EHC Dübendorf aus der Mysports League hat bei der Auslosung der 1. Hauptrunde im Schweizer Hockey-Cup das grosse Los gezogen. Mitte September werden die ZSC Lions zu Gast in der Eishalle im Chreis sein. Der neue SCB-Trainer Don Nachbaur wird sein Debüt beim EHC Basel in der St. Jakob-Arena erleben.

Titelverteidiger Ajoie bestreitet seinen Sechzehntelfinal in Martigny. Ausserdem kommt es einmal mehr zum ewigen Duell zwischen Langenthal und Olten. Der einzige Zweitligist im Wettbewerb, der EHC Raron aus dem Oberwallis, hat mit dem EV Zug ein attraktives Los gezogen. (pre)

bild: screenshot teleclub

