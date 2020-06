Sport

Sportnews: Viktor Troicki und schwangere Gattin an Covid-19 erkrankt



Troicki und schwangere Gattin haben Corona +++ ManCity demontiert Burnley

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Troicki und schwangere Gattin an Corona erkrankt

Mit Viktor Troicki ist ein dritter Tennisspieler nach der von Novak Djokovic organisierten Adria-Tour an Covid-19 erkrankt. Auch seine hochschwangere Frau Aleksandra, die im Juli Mutter wird, wurde positiv auf das Virus getestet.

Zuvor wurden schon die Erkrankungen von Grigor Dimitrov und Borna Coric bekannt, sowie jene von Dimitrovs Trainer und Djokovics Fitnesstrainer. Derweil meldeten Alexander Zverev und Dominic Thiem, die ebenfalls an den Tennisturnieren im Balkan teilnahmen, ihre Tests seien negativ. Novak Djokovic, die Weltnummer 1 aus Serbien, sieht sich wegen der Durchführung der Adria-Tour scharfer Kritik ausgesetzt. Er liess sich angeblich in Belgrad testen, heute Abend soll das Ergebnis des Tests vorliegen. (ram)

Manchester City mit Kantersieg

Manchester City hat zum Abschluss der 30. Runde der Premier League einen lockeren Heimsieg eingefahren. Der englische Meister bezwang vor leeren Rängen den Tabellenelften Burnley gleich mit 5:0.

Nach dem 3:0 am vergangenen Mittwoch gegen Arsenal hat das Team von Coach Pep Guardiola damit auch das zweite Spiel nach der Corona-Pause deutlich gewonnen. Für die in allen Belangen überlegenen Gastgeber trafen der englische Junioren-Internationale Phil Foden und der Algerier Riyad Mahrez doppelt.

Mit Spannung dürften auch Xherdan Shaqiri und seine Liverpooler Teamkollegen am Montag nach Manchester geschaut haben. Denn mit einem Punktverlust der zweitplatzierten Citizens hätte der FC Liverpool am Mittwoch im Heimspiel gegen Crystal Palace vorzeitig Meister werden können. So aber verschiebt sich die Liverpooler Meisterparty um mindestens eine Woche.

Die nächste Gelegenheit den 19. Meistertitel der Klubgeschichte klarzumachen, bietet sich der Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp am 2. Juli im Auswärtsspiel gegen ... Manchester City.

Manchester City - Burnley 5:0 (3:0).

Tore: 23. Foden 1:0. 43. Mahrez 2:0. 45. Mahrez (Foulpenalty) 3:0. 51. David Silva 4:0. 63. Foden 5:0. (rst/sda)

Penaltytor von Ronaldo ebnet Juventus den Weg zum Sieg – auch Milan holt drei Punkte

Juventus Turin reagiert fünf Tage nach dem verlorenen Cupfinal mit einem 2:0-Sieg in Bologna.

Die Tore für die «Alte Dame» im ersten Serie-A-Spiel nach über dreimonatigem Unterbruch erzielten Cristiano Ronaldo (23.) per Foulpenalty und Paulo Dybala (36.). Juventus baute damit die Tabellenführung auf vier Punkte aus. Der erste Verfolger Lazio Rom kann am Mittwoch bei Atalanta Bergamo nachziehen.

Die AC Milan wahrte derweil dank einem 4:1 beim abstiegsbedrohten Lecce seine Chancen im Kampf um die Europacup-Plätze. Die Mailänder rückten in der Tabelle in den 7. Rang vor und sind nun punktgleich mit Napoli auf Platz 6. Der frischgebackene Cupsieger spielt allerdings erst am Dienstag gegen Hellas Verona.

Bologna - Juventus Turin 0:2 (0:2).

Tore: 23. Ronaldo (Foulpenalty) 0:1. 36. Dybala 0:2. - Bemerkung: 91. Gelb-Rote Karte gegen Danilo (Juventus/Foul).

Lecce - Milan 1:4 (0:1).

Tore: 26. Castillejo 0:1. 54. Mancosu (Foulpenalty) 1:1. 55. Bonaventura 1:2. 57. Rebic 1:3. 72. Leao 1:4. (rst/sda)

Zanardi weiterhin in Lebensgefahr

Auch drei Tage nach seinem schweren Verkehrsunfall schwebt der frühere Formel-1-Fahrer Alessandro Zanardi noch in Lebensgefahr. Sein Zustand sei zwar stabil, sagte Sabino Scolletta, der Leiter der Intensivstation am Spital Siena, gegenüber dem Sender SkyTg24. Jedoch müsse diese Information mit Vorsicht behandelt werden - eine Verschlechterung sei jederzeit möglich.

Scolletta sagte in dem Interview, die Ärzte würden «in den kommenden Stunden, oder vielleicht sollte ich sagen in den kommenden Tagen» entscheiden, ob Zanardi aus dem Koma geholt wird, um seinen Zustand besser begutachten zu können. Der 53-jährige beinamputierte Italiener liegt derzeit in einem künstlichen Koma und wird beatmet.

Zanardi, der 2001 bei einem tragischen Unfall auf dem Lausitzring nahe Cottbus beide Beine verlor, hatte am letzten Freitag die Kontrolle über sein Handbike verloren und war mit einem Lastwagen kollidiert. Dabei zog sich der mehrfache Paralympics-Sieger massive Kopf- und Gesichtsverletzungen zu. Auch ein Auge sei sehr schwer betroffen, hiess es. Er war am Freitag drei Stunden lang operiert worden. (sda/dpa)

Pierino Prati gestorben

Der frühere italienische Nationalstürmer Pierino Prati ist im Alter von 73 Jahren nach langer Krankheit verstorben. Der gebürtige Mailänder bestritt 14 Länderspiele und erzielte dabei sieben Tore. 1968 war er Teil des Europameister-Teams.

Mit der AC Milan wurde Prati 1968 als Torschützenkönig italienischer Meister. In der darauffolgenden Saison gewann der schussgewaltige und kopfballstarke Stürmer mit den Mailändern den Europacup der Landesmeister. Beim 4:1-Sieg im Final gegen Ajax Amsterdam gelangen ihm drei Tore. (sda)

Punkteabzug gegen LASK wird verringert

Die Strafe gegen den österreichischen Bundesligisten LASK Linz für ein verbotenes Mannschaftstraining während der Corona-Pandemie wurde reduziert. Das Bundesliga-Protestkomitee verringerte den Punkteabzug von sechs auf vier. Im Fall eines vorzeitigen Abbruchs der Meisterschaft bleibt es beim Abzug von sechs Punkten. Die gegen die Linzer verhängte Busse in der Höhe von 75'000 Euro bleibt unverändert. (sda/apa)

René Fasel bleibt ein weiteres Jahr IIHF-Präsident

Was sich angedeutet hat, ist nun Tatsache: René Fasel bleibt bis im Herbst 2021 Präsident des internationalen Eishockey-Verbandes IIHF.

Die IIHF entschied am Montag bei einem virtuellen Treffen den im Herbst 2020 geplanten, halbjährlichen Kongress in St. Petersburg abzusagen. Da eine physische Versammlung aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich ist, folgte der Kongress dem Vorschlag, die Neuwahlen zu verschieben und das Mandat der derzeitigen Führungsriege bis 2021 zu verlängern. Somit bleibt auch René Fasel weiter im Amt. Der 70-jährige Freiburger, der dem Weltverband seit 1994 als Präsident vorsteht, hatte unlängst angekündigt, nicht mehr für eine siebte Amtszeit kandidieren zu wollen.

Ausserdem entschied die IIHF den Start der nächsten Weltmeisterschaften um zwei Wochen zu verschieben. Das Turnier in Minsk und Riga findet nun vom 21. Mai bis 6. Juni 2021 statt. Der Weltverband will dadurch allen nationalen Verbänden, die wegen der Corona-Krise von Planungsschwierigkeiten betroffen sind, mehr zeitlichen Spielraum einräumen. Die Schweiz wird an der WM 2021 in der Gruppe A in Minsk gegen Russland, Weissrussland, Schweden, Tschechien, die Slowakei, Dänemark und Grossbritannien spielen. (sda)

Nils Nielsen bleibt Trainer der Frauen-Nati

Der Schweizerische Fussballverband (SFV) hat den Vertrag mit Frauen-Nationaltrainer Nils Nielsen um ein Jahr bis Ende 2022 verlängert. Mit ein Grund für die Verlängerung der Zusammenarbeit mit dem 48-jährigen Dänen ist die Verschiebung der EM-Endrunde um ein Jahr aufgrund der Corona-Pandemie; diese findet nun im Sommer 2022 in England statt.

In der laufenden EM-Qualifikation liegt die Schweiz nach vier Spielen zusammen mit Belgien mit dem Punktemaximum an der Spitze ihrer Gruppe. Die nächsten Partien finden im Herbst auswärts gegen Kroatien (18. September) und zuhause gegen Belgien (22. September) statt. Die Gruppensieger und die besten drei Gruppenzweiten qualifizieren sich direkt für das Turnier in England.

Schafft Nielsen mit den SFV-Frauen den Sprung an die EM-Endrunde, verlängert sich sein Vertrag automatisch bis und mit der Qualifikation für die WM 2023. Wo diese stattfindet, entscheidet die FIFA am Donnerstag. (dab/sda)

Intensivierter Kampf gegen Rassismus in der Formel 1

Die Verantwortlichen der Formel 1 intensivieren den Kampf gegen Rassismus. Sie wollen sich für die Stärkung des Zusammenhalts in der Gesellschaft einsetzen.

Gemäss den Entscheidungsträgern der Formel 1 wird unter dem Hashtag #WeRaceAsOne eine Kampagne lanciert. Bereits rund um das Saison-Auftaktrennen am 5. Juli in Spielberg in Österreich sind Aktionen geplant. Auf allen Fahrzeugen und rund um die Strecke sollen Regenbögen und der entsprechende Hashtag prominent angebracht werden. Die Aktion sei auch dazu gedacht, um sich bei Millionen Menschen zu bedanken, die sich im Kampf gegen Rassismus und während der Coronavirus-Pandemie engagiert haben.

Es sei an der Zeit, «laut und deutlich zu sagen, dass Rassismus ein Ende haben muss», sagte Chase Carey, der Geschäftsführer der Formel 1, in einer Mitteilung. Ausserdem betonte der Amerikaner, dass die eigenen Anstrengungen beschleunigen würden, «um die Formel 1 vielfältiger und integrativer zu gestalten». Als globaler Sport müssten «die Vielfalt und die sozialen Belange unserer Fans» mehr vertreten werden. (dab/sda/dpa)

Fünf Spieler von Roter Stern infiziert

In der Mannschaft von Roter Stern Belgrad haben sich fünf Spieler mit dem Coronavirus infiziert. Das Team aus Serbiens Hauptstadt ist in dieser Saison zum dritten Mal in Folge Meister geworden. (sda)

Auch Borna Coric hat das Coronavirus

Nach Grigor Dimitrov hat mit Borna Coric ein zweiter grosser Name im Tenniszirkus bekannt gegeben, dass er am Coronavirus erkrankt sei. Der Kroate schrieb auf Twitter, er sei positiv getestet worden, verspüre allerdings keine Symptome und fühle sich gut.

Wie Dimitrov spielte auch Coric zuletzt bei der von Novak Djokovic initiierten Adria-Tour mit. Die beiden spielten am Samstag gegeneinander. Nach Dimitrovs Erkrankung war am Sonntag der Final in Zadar abgesagt worden. (dab)

Hamilton an Anti-Rassismus-Demonstration

Lewis Hamilton hat an einer Anti-Rassismus-Demonstration in London teilgenommen. Dies sei für ihn eine «wirklich bewegende» Erfahrung gewesen, schrieb Formel-1-Weltmeister auf Instagram. Hamilton veröffentlichte ein Foto, auf dem er ein Schild mit der Aufschrift «Black Lives Matter» («Das Leben von Schwarzen zählt») hält.

Er habe «Stolz» empfunden, die «Black Lives Matter»-Bewegung und damit «mein schwarzes Erbe» unterstützt zu haben, schrieb Hamilton weiter. Auch dass sich so viele Weisse an der Demonstration beteiligt hätten, habe ihn berührt. «Ich bin extrem positiv gestimmt, dass der Wandel kommen wird. Aber wir können jetzt nicht aufhören. Macht weiter.» (dab/sda)

Real zieht dank Sieg an Barcelona vorbei

Real Madrid ist in der 30. Runde der spanischen Meisterschaft nach Punkten mit dem bisherigen Leader FC Barcelona gleich- und an den Katalanen vorbei gezogen. Die Madrilenen taten sich beim 2:1 in San Sebastian allerdings schwer.

Nach dem Anschlusstreffer des Gastgebers in der 83. Minute musste der Favorit bis zum Schlusspfiff um den Sieg zittern. Sergio Ramos, der kurz danach verletzt ausgewechselt werden musste, hatte Real kurz nach der Pause mit einem Foulpenalty in Führung gebracht, Karim Benzema erhöhte mit seinem 17. Saisontreffer auf 2:0 (70.). Der Gastgeber hatte Pech, dass Sekunden vor dem 0:2 der Schiedsrichter und der Videoassistent ein Weitschusstor von Adnan Januzaj wegen einer angeblich aktiven Offsidestellung eines Mitspielers aberkannten.

Real vermochte damit vom torlosen Remis des FC Barcelona am Freitag in Sevilla profitieren und zog am Erzrivalen vorbei. Liegen am Ende der Saison beide Teams gleichauf, wäre Real dank dem Direktvergleich Meister. (dab/sda)

Freuler und Atalanta starten mit Sieg

Atalanta Bergamo mit Remo Freuler überzeugt beim ersten Auftritt in der Serie A nach der Corona-Krise. Das Team von Gian Piero Gasperini siegt in einem Nachtragsspiel gegen Sassuolo 4:1.

Der Abwehrchef und frühere FCZ-Spieler Berat Djimsiti brachte den Gastgeber nach gut einer Viertelstunde im Anschluss an einen Corner in Führung. Bereits zur Pause war die Partie so gut wie entschieden, ehe Duvan Zapata noch einmal traf. Der Kolumbianer hat in 16 Serie-A-Einsätzen in dieser Saison 13 Tore erzielt.

Vor der Partie hatten sich die Spieler beider Teams auf dem Mittelkreis versammelt und eine Schweigeminute abgehalten. Die Stadt in der Lombardei war eines der Epizentren der Corona-Krise in Italien. Auch Trainer Gasperini hatte sich wie viele andere mit dem Virus infiziert.

Atalanta festigte mit dem Sieg Rang 4 in der Tabelle, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigt. Der Vorsprung auf die AS Roma beträgt zwölf Runden vor Schluss sechs Punkte.

Atalanta Bergamo - Sassuolo 4:1 (3:0)

Tore: 16. Djimsiti 1:0. 31. Zapata 2:0. 37. Bourabia (Eigentor) 3:0. 66. Zapata 4:0. 92. Bourabia 4:1. -

Bemerkung: Atalanta bis 70. mit Freuler.

