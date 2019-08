Sport

Die wichtigsten Sport-News des Tages: Jonas Hiller tritt Ende Saison zurück



Jonas Hiller tritt Ende Saison zurück +++ Wawrinka und Bencic gewinnen in Kanada

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Jonas Hiller tritt zurück

Ende Saison ist Schluss. Beim Trainingsstart des EHC Biel hat Torhüter Jonas Hiller (37) bekanntgegeben, dass er im Frühling 2020 seine Karriere beenden wird.

Der Appenzeller kam von der NHL, wo er über 400 Partien bestritt, direkt ins Seeland. In den letzten beiden Jahren führte er den EHC Biel jeweils bis in den Playoff-Halbfinal. (abu)

Bild: KEYSTONE

Wawrinka gewinnt in zwei Sätzen

Stan Wawrinka (ATP 22) steht beim Masters-1000-Turnier in Montreal in der 2. Runde. Der 34-jährige Waadtländer gewann zum Auftakt souverän 6:4, 6:4 gegen den Bulgaren Grigor Dimitrov (ATP 54). In der 2. Runde trifft Wawrinka auf die Weltnummer 8 Karen Chatschanow aus Russland.

Das Turnier in Kanada, das zwischen den beiden Metropolen Toronto und Montreal alterniert, gehört nicht zu Wawrinkas Lieblingsturnieren. Bei sechs Anläufen im frankophonen Québec reichte es bisher nur gerade zu einem Viertelfinal (2011). In Toronto ist die Bilanz mit einem Halbfinal (2016) nur marginal besser.

Gegen Dimitrov, der seit seinem Masters-Triumph 2017 kaum noch ein Bein vor das andere bringt, zeigte der Romand aber einen soliden und konzentrierten Auftritt. In beiden Sätzen ging er früh mit einem Break in Führung und zog nach 95 Minuten ohne brillieren zu müssen in die 2. Runde ein. Die Aussichten sind durchaus gut: Gegen den 23-jährigen, 1,98 m grossen Chatschanow, einen der Aufsteiger der letzten Monate, hat Wawrinka in zwei Partien noch keinen Satz verloren. (sda)

Bild: AP

Bencic souverän eine Runde weiter

Belinda Bencic (WTA 12) feierte ihre Rückkehr nach Toronto mit einem souveränen Sieg. Die Turniersiegerin von 2015 setzte sich in der 1. Runde gegen die 18-jährige Russin Anastasia Potopowa (WTA 74) in etwas mehr als einer Stunde mit 6:2, 6:1 durch.

Ihrem Status als Ungeschlagene wurde Bencic gerecht: Sie benötigte gegen – wie die Schweizerin eine ehemalige Nummer 1 der Junioren-Weltrangliste – nur 63 Minuten zum Sieg. In beiden Sätzen ging sie sofort mit Break in Führung und brachte selber ihre Servicegames problemlos durch.

In der 2. Runde trifft Bencic entweder auf die deutsche Julia Görges, der sie zuletzt im Oktober 2018 gegenüberstand. Damals verlor sie den Final von Luxemburg gegen die 30-jährige Weltranglisten-25. (sda)Erzeuge Artikel

Bild: AP

Messi mit Wadenverletzung

Lionel Messis Rückkehr zum FC Barcelona nach der Sommerpause stand unter einem schlechten Stern. Der Argentinier hat gemäss seinem Verein im Training eine Muskelzerrung in der rechten Wade erlitten. Die bevorstehende US-Tour der Mannschaft kann Messi nicht mitmachen.

Barcelona wird während der Tour zwei Partien gegen Napoli bestreiten, am 7. August in Miami und am 10. August in Ann Arbor im Bundesstaat Michigan. Wann Messi wieder zur Verfügung steht, ist noch nicht bekannt. (zap/sda)

Bild: EPA

Sechster ATP-Turniersieg für Kyrgios

Nick Kyrgios feiert in Washington seinen sechsten Turniersieg auf der ATP-Tour, den zweiten in diesem Jahr nach dem Triumph im März in Acapulco.

Der immer wieder mit Eskapaden auffallende Australier setzte sich im Final gegen den als Nummer 3 gesetzten Russen Daniil Medwedew 7:6 (8:6), 7:6 (7:4) durch. Beide Spieler liessen keinen Breakball zu. Im Tie-Break des ersten Satzes holte Kyrgios ein 1:4 auf.

«Es war eine der besten Wochen meines Lebens», sagte der 24-Jährige. «Ich habe enorme Fortschritte gemacht.» In der Weltrangliste verbesserte sich Kyrgios vom 52. in den 27. Rang. Medwedew stiess trotz der Niederlage vom 10. auf den 9. Platz vor. (zap/sda)

Seferovic gewinnt mit Benfica den Supercup

Benfica Lissabon hat zum achten Mal den portugiesischen Supercup gewonnen. Der nationale Rekordmeister setzte sich gegen Stadtrivale Sporting 5:0 durch. Haris Seferovic spielte bei Benfica durch, blieb aber ohne Treffer. Pizzi zeichnete sich als Doppel-Torschütze aus. (zap/sda/afp)

Vaduz verpatzt Hauptprobe

Dem FC Vaduz ist die Hauptprobe für das Hinspiel in der Europa-League-Qualifikation gegen Eintracht Frankfurt missglückt. Die Liechtensteiner kamen in der 3. Runde der Challenge League auswärts gegen Stade Lausanne-Ouchy nicht über ein 3:3 hinaus.

Das Spektakel in Nyon hätte mehr als 450 Zuschauer verdient. Bereits in der ersten Halbzeit fielen fünf Treffer, kurz nach der Pause sicherte Zeki Amdouni mit seinem zweiten Treffer zum 3:3 dem Gastgeber den ersten Punkt in der Challenge League. Vaduz verpasste vier Tage vor dem Saisonhöhepunkt – Eintracht Frankfurt gastiert am Donnerstag im Rheinpark - den Sprung auf Platz 3 in der Tabelle. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Hamilton schlägt Verstappen ein Schnippchen, Raikkönen punktet

Lewis Hamilton gewinnt im Mercedes den Grand Prix von Ungarn. Der Weltmeister siegt vor dem aus der Pole-Position gestarteten Max Verstappen im Red Bull. 20 Runden vor Schluss sah Verstappen wie der sichere Sieger aus. Der Niederländer, der in der Formel 1 zum ersten Mal aus der Pole-Position gestartet war, hatte sich beim Start an der Spitze behauptet und nach den obligaten Boxenstopps die Angriffe von Hamilton erfolgreich abgewehrt.

Doch die Crew von Mercedes hatte einen zweiten Plan auf Lager. Sie zog Hamilton ein zweites Mal frische Reifen auf und sorgte so für den Startschuss einer Aufholjagd, die es dem Weltmeister erlaubte, vier Runden vor Schluss Verstappen zu überholen.

Punktezuwachs gab es auch für den Rennstall Alfa Romeo. Kimi Räikkönen wurde Siebenter, womit er sechs Zähler beisteuerte und dafür sorgte, dass die Equipe aus dem Zürcher Oberland in der Konstrukteure-Wertung wieder eine Position gutmachte und nun hinter dem punktgleichen Team Racing Point auf den achten Platz liegt. (abu/sda)

Bild: EPA

Jolanda Neff Zweite in Val di Sole

Jolanda Neff schafft es in Val di Sole zum vierten Mal im fünften Weltcuprennen der Saison als Zweite auf das Podest. Vor den beiden Saison-Highlights, dem Heim-Weltcup in Lenzerheide vom kommenden Wochenende und der WM in Kanada Ende August, musste sich die Europameisterin in Italien nach starker Aufholjagd einzig der Französin Pauline Ferrand-Prévot im Sprint geschlagen geben.Platz 3 ging an die Schwedin Jenny Rissveds, die zum ersten Mal nach ihrer zweijährigen Auszeit wieder auf dem Podest stand. Zweitbeste Schweizerin war Sina Frei als Elfte.

Platz 3 ging an die Schwedin Jenny Rissveds, die zum ersten Mal nach ihrer zweijährigen Auszeit wieder auf dem Podest stand. Zweitbeste Schweizerin war Sina Frei als Elfte. (abu/sda)

Quelle fin de course à Val di Sole! @FERRANDPREVOT gagne au sprint devant @jolandaneff. Première victoire depuis quatre ans en Coupe du Monde de @UCI_MTB pour la Française. pic.twitter.com/1Qltwvv7RM — MySports_CH_fr (@MySports_CH_fr) August 4, 2019

Lüthi nach Sturz ausgeschieden – Sieg für Marquez

Für Tom Lüthi endete der Grand Prix von Tschechien in Brünn mit einer grossen Enttäuschung. Der 32-jährige Emmentaler schied zum zweiten Mal in dieser Saison nach einem Sturz in der vierten von 19 Runden aus.

Gewonnen wurde das Rennen von Alex Marquez, der nach seinem Start-Ziel-Sieg seine WM-Führung ausbauen konnte. Der Spanier liegt nach dem zehnten von 19 Saisonrennen nun 33 Punkte vor Lüthi (161:128), der seinerseits noch 18 Punkte vor Augusto Fernandez und Jorge Navarro liegt. Enttäuschend verlief das Rennen auch für Dominique Aegerter. Der von Startplatz 29 aus gestartete Oberaargauer verpasste als 21. die WM-Punkteränge um knapp zehn Sekunden. (abu/sda)

A disgruntled @ThomasLUTHI slides out of the race! 💥



The Swiss rider haemorrhages points because of it! 🥺#CzechGP 🇨🇿 pic.twitter.com/koPO7WdhrA — MotoGP™ 🇨🇿 (@MotoGP) August 4, 2019

