Sport

Sport-News

Sport-News: Der EV Zug lanciert Partnerschaft mit Färjestad



Sport-News

EVZ lanciert Partnerschaft mit schwedischem Meister +++ Schweizer Duell in Cincinnati?

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

EVZ geht Kooperation mit Färjestad ein

Der EV Zug geht mit dem schwedischen Meister Färjestad eine Kooperation ein. Die Ziele der Zusammenarbeit sind der Wissensaustausch auf allen Ebenen, Synergien in verschiedenen Bereichen der Organisation zu nutzen und sich gegenseitig weiterzubringen. «Die Kooperation ist eine Win-Win-Situation für beide Parteien. Wir nutzen gegenseitig die Erfahrung des anderen und bringen uns damit einen Schritt weiter», sagte der Zuger CEO Patrick Lengwiler. (abu/sda)

Bild: Philipp Hegglin Sports Photograp

Schweizer Duell im Achtelfinal von Cincinnati?

Roger Federer (ATP 3) und Stan Wawrinka (ATP 22) könnten nächste Woche beim Masters-1000-Turnier von Cincinnati im Achtelfinal aufeinander treffen. Wawrinka muss dafür den Bulgaren Grigor Dimitrov (ATP 54) bezwingen, gegen den er sich eben in Montreal durchgesetzt hat, und danach einen Qualifikanten oder den Georgier Nikolos Basilaschwili (ATP 17).

Der siebenfache Turniersieger Federer trifft nach einem Freilos entweder auf den Italiener Mateo Berrettini (ATP 26) oder den Argentinier Juan Ignacio Londero (ATP 57). Federer und Wawrinka sind in der gleichen Tableauhälfte wie Titelverteidiger Novak Djokovic.

In der anderen, von Rafael Nadal angeführten Tableauhälfte steht Rückkehrer Andy Murray. Der Schotte trifft bei seinem ersten Einzel-Einsatz seit Mitte Januar auf den Franzosen Richard Gasquet (ATP 66). Im Januar war Murray ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt worden. Seit Juni tastete er sich im Doppel wieder an das höchste Niveau heran. (abu/sda)

Bild: EPA/EPA

Tom Lüthi in der zweiten Startreihe

Tom Lüthi nimmt den Grand Prix von Österreich in Spielberg von der zweiten Startreihe aus in Angriff. Der 32-jährige Emmentaler klassierte sich im Qualifying im fünften Rang mit 0,206 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit. Diese sicherte sich erstmals in seiner Karriere der Japaner Tetsuta Nagashima, der zuvor im Training nie besser als Siebter gewesen war.

Lüthis Titel-Konkurrenz Alex Marquez, der in der Gesamtwertung 33 Punkte Vorsprung aufweist, kam nicht über Rang 11 hinaus. Für Dominique Aegerter endete das Qualifying so wie schon die ganze Saison. Der 28-jährige Oberaargauer schied nach dem ersten Teil der Qualifikation aus und startet von Position 20 aus. (abu/sda)

Bild: AP

Emilie Siegenthaler in Lenzerheide auf dem Podest

Emilie Siegenthaler schafft es zum zweiten Mal in Lenzerheide auf das Weltcup-Podest. Die 32-jährige Downhillerin aus Biel wird im Heimrennen Dritte.

Gut sieben Sekunden büsste Siegenthaler auf die Siegerin Marine Cabirou aus Frankreich und die knapp geschlagene australische Weltcup-Leaderin Tracey Hannah ein. Hinter ihr waren die Abstände klein. Die viertklassierte Neuseeländerin hatte um 0,4 Sekunden das Nachsehen. (abu/sda)

Heidrich/Vergé-Dépré kämpfen um EM-Bronze

Die Beachvolleyballerinnen Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré verpassen an den Europameisterschaften in Moskau den Finalvorstoss.

Im Halbfinal unterlagen Heidrich/Vergé-Dépré dem als Nummer 4 gesetzten polnischen Duo Kinga Wojtasik/Katarzyna Kociolek 21:18, 18:21, 8:15. Heute Abend um 17.30 Uhr Schweizer Zeit im Spiel um Platz 3 erhalten die Zürcherin und die Bernerin gegen die Spanierinnen Liliana Fernandez/Elsa Baquerizo eine zweite Chance auf den Medaillengewinn. (sda)

Bild: AP

BVB und Gladbach im Cup eine Runde weiter

Borussia Dortmund hält sich beim Einstand im deutschen Cup schadlos. Die Mannschaft von Trainer Lucien Favre setzt sich beim Drittligisten Uerdingen 2:0 durch.

49 Minuten lang hielt der Underdog mit dem Schweizer Roberto Rodriguez sowie den Ex-Zürchern Andreas Maxsö und Hakim Guenouche den Dortmunder Angriffsbemühungen stand. Erst dann stellte Marco Reus die BVB-Weichen mit dem Führungstreffer auf Sieg und erhöhte Paco Alcacer 20 Minuten später mit einem sehenswerten direkt verwandelten Freistoss für die Gäste.

Mit etwas Verzögerung zog auch auch Borussia Mönchengladbach in die 2. Cuprunde ein. Die neu vom ehemaligen Salzburger Marco Rose gecoachten Gladbacher gewannen beim Zweitligisten Sandhausen dank eines Kopfballtreffers von Neuzugang Marcus Thuram 1:0.

Yann Sommer, Nico Elvedi und Denis Zakaria standen in der Startformation, Breel Embolo gelangte in der zweiten Halbzeit zu seinem Pflichtspiel-Debüt für die Fohlen. Wegen eines Flutlichtausfalls und geflutetem Rasen durch ein Gewitter konnte die Partie erst um 21.30 Uhr angepfiffen werden. (sda)

90#+5: Embolo regt sich nach einem Zweikampf fürchterlich auf und sieht Gelb! #SVSBMG 0:1 pic.twitter.com/IopB2pfN6P — Borussia (@borussia) August 9, 2019

GC mit Heimpleite gegen Schaffhausen

In der Challenge League büssen die Grasshoppers in der 4. Runde die ersten Punkte ein. Sie verlieren daheim gegen Schaffhausen 0:1.Die Schaffhauser, die zum Saisonbeginn auch schon Lausanne (mit einem 3:3) gerupft hatten, waren im Letzigrund bis zum Tor nach 66 Minuten meist unterlegen, ihren ersten Auswärtssieg der Saison haben sie dennoch nicht gestohlen.

Die spielentscheidende Szene war in der 65. Minute zu sehen. Der Hopper Marko Basic brachte den durchbrechenden Schaffhauser Flügel Danilo Del Toro zu Fall. Die direkte Rote Karte gegen den zuvor schon verwarnten Basis war zwingend. Hélios Sessolo verwertete den Penalty souverän.

Grasshoppers - Schaffhausen 0:1

3980 Zuschauer. - SR Cibelli. - Tor: 66. Sessolo (Foulpenalty) 0:1. - Bemerkungen: 65. Rote Karte gegen Basic (Grasshoppers/Foul).

Bild: KEYSTONE

Dortmund lässt Uerdingen keine Chance

Der BVB hat sich im ersten Pflichtspiel der Saison schadlos gehalten. Die Mannschaft von Trainer Lucien Favre setzte sich in der 1. Cuprunde beim Drittligisten Uerdingen 2:0 durch.49 Minuten lang hielt der Underdog mit dem Schweizer Roberto Rodriguez sowie dem Ex-Zürchern Andreas Maxsö in der Startformation den Dortmunder Angriffsbemühungen stand.

Erst dann stellte Marco Reus die BVB-Weichen mit dem Führungstreffer auf Sieg und erhöhte Paco Alcacer 20 Minuten später mit einem sehenswerten direkt verwandelten Freistoss für die Gäste. Der BVB vermied damit einen Stotterstart wie im Vorjahr, als er sich bei der Pflichtspiel-Premiere von Trainer Lucien Favre gegen Ulm erst in der Verlängerung durchgesetzt hatte.

Bild: EPA

Shaqiri bei Liverpool-Sieg nur auf der Bank

Der FC Liverpool ist nach dem ersten Spiel und vielleicht auch nach der ganzen 1. Runde der Leader der englischen Meisterschaft. Die Reds fertigen daheim Aufsteiger Norwich mit 4:1 ab.Die Premier League mit 38 Runden à 10 Spiele begann mit einem Duell zweier Champions der vergangenen Saison.

An der Anfield Road empfing der Sieger der Champions League den Sieger der Championship, wie sich Englands 2. Division nennt. Schon in der ersten Halbzeit machte die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp alles klar. Nach einem frühen Eigentor erhöhten Mohamed Salah, Starverteidiger Virgil van Dijk und Divock Origi auf 4:0.Die drei Schweizer Söldner hatten nicht ihren Abend. Xherdan Shaqiri blieb 90 Minuten auf Liverpools Bank. Bei Norwich wurde Josip Drmic für die letzten zehn Minuten eingewechselt und war Timm Klose wegen seiner Leistenverletzung noch nicht einsatzfähig.

Liverpool - Norwich 4:1

53'333 Zuschauer. - Tore: 7. Hanley (Eigentor) 1:0. 19. Salah 2:0. 28. Van Dijk 3:0. 42. Origi 4:0. 64. Pukki 4:1. - Bemerkungen: Liverpool ohne Shaqiri (Ersatz). Norwich ab 83. mit Drmic, ohne Klose (verletzt). 39. Torhüter Alisson (Liverpool) verletzt ausgeschieden.

Bild: EPA

Messi mit dem schönsten Tor des Jahres

Das schönste Tor der abgelaufenen Saison in allen UEFA-Wettbewerben hat Lionel Messi erzielt. Sein Freistoss-Treffer gegen Liverpool setzte sich in der «Short List» unter anderem gegen Cristiano Ronaldo, Pedro und Ivan Rakitic durch. (zap)

Die Short List Video: YouTube/UEFA

Betschart/Hüberli bereits ausgeschieden

Das derzeit erfolgreichste Schweizer Beachvolleyball-Frauenduo Nina Betschart/Tanja Hüberli scheidet an den Europameisterschaften in Moskau überraschend schon in den Sechzehntelfinals aus. Sie unterlagen den Österreicherinnen Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig nach hartem Kampf 20:22, 21:19, 13:15. Im Entscheidungssatz verspielten die letztjährigen EM-Zweiten eine 11:9- und 13:12-Führung.

Betschart/Hüberli galten am Turnier in der russischen Hauptstadt als Mitfavoritinnen auf Gold, nachdem sie in den letzten Wochen stark aufgespielt haben. Damit verbleibt mit Joana Heidrich/Anouk Vergé-Dépré nur noch ein Schweizer Frauenteam im EM-Turnier. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Sané muss am Kreuzband operiert werden

Der von Bayern München umworbene deutsche Nationalspieler Leroy Sané muss wegen seiner Kreuzbandverletzung im rechten Knie in der kommenden Woche operiert werden und wird mehrere Monate ausfallen. Sanés Klub Manchester City bestätigte am Donnerstagabend via Twitter den Eingriff.

Der Flügelspieler hatte am Sonntag beim Sieg im Supercup gegen den FC Liverpool die Blessur erlitten. «Der erste Eindruck war nicht gut, aber ich glaube, es ist nicht schlimm», hatte City-Trainer Pep Guardiola damals noch gesagt. Welche Auswirkungen wird die schwere Verletzung auf die Transferbemühungen des FC Bayern haben?

ManCity soll 150 Millionen Euro verlangen, die Bayern wollten weniger zahlen. Ob die Verletzung den Preis drückt oder Bayern Sané nun gar nicht mehr haben will, ist noch offen. «Grundsätzlich ist Leroy ein Spieler von ManCity. Daher äussern wir uns dazu nicht. Die Verletzung ist traurig. Wir wünschen ihm gute Besserung», sagte Bayern-Sportchef Hasan Salihamidzic am Donnerstag. (pre)

Aarau verliert nach 2:0-Führung

Nach der Heimniederlage gegen die Grasshoppers musste der FC Aarau in der Challenge League eine weitere Ernüchterung hinnehmen. Die Aarauer verspielten in Chiasso eine 2:0-Führung und verloren 2:4.

In den ersten drei Runden hatten die Chiassesi unter ihrem neuen Trainer Stefano Maccoppi weder Tore erzielt noch Punkte geholt. Im Spiel gegen Aarau schien es auf die vierte Niederlage hinauszulaufen, aber ab der Schlussphase der ersten Halbzeit gelang den Tessinern eine bemerkenswerte Wende. Der Franzose Sofian Bahloul zeichnete sich als Doppeltorschütze aus. Das zeitweilige 2:2 war ein Eigentor von Giuseppe Leo. Für die Mannschaft von Trainer Patrick Rahmen hatten Patrick Rossini und Marco Schneuwly in den ersten 33 Minuten getroffen.

Chiasso - Aarau 4:2 (1:2)

550 Zuschauer. - SR Turkes.

Tore: 4. Rossini 0:1. 33. Schneuwly 0:2. 38. Bahloul 1:2. 50. Leo (Eigentor) 2:2. 57. Bahloul 3:2. 73. Pollero 4:2. (abu/sda)

Der FC Aarau verliert das Auswärtsspiel beim FC Chiasso trotz Zwei-Tore-Führung mit 2:4. FCA-Tore: Rossini und Schneuwly #ZämeFörAarau pic.twitter.com/HIhPYhlcYV — FC Aarau (@FCAarau1902) August 8, 2019

Bencic in Toronto erstmals geschlagen

Belinda Bencic (WTA 12) scheiterte im Achtelfinal des Premier-Turniers in Toronto an der Weltnummer 7 Jelina Switolina klar 2:6, 4:6. Die Partie musste beim Stand von 2:4 im ersten Satz wegen Regens unterbrochen werden, auch danach fand die 22-jährige Ostschweizerin aber nicht mehr ins Spiel.

Bencic verlor gleich im ersten Game ihren Aufschlag. Wenig später liess sich Switolina pflegen, zeigte in der Folge aber keinerlei Beeinträchtigung. Angesichts eines 1:4-Rückstands im zweiten Satz war es dann die Schweizerin, die den Physiotherapeuten in Anspruch nahm. Sie wehrte in der Folge beim Stand von 2:5 respektive 4:5 insgesamt vier Matchbälle ab. Am Ende behielt aber die Masters-Siegerin vom letzten herbst im dritten Duell mit Bencic erstmals die Oberhand.

Es war in Kanada nach acht Siegen die erste Niederlage für Bencic überhaupt, die 2015 das Turnier gewonnen hatte und seither nie mehr antreten konnte. In der Weltrangliste bleibt sie auf Platz 12, im Jahresranking, das über die Teilnahme am WTA-Masters entscheidet, könnte sie von Switolina von Rang 7 verdrängt werden. (abu/sda)

Bild: EPA

4 von 5 Schweizer Duos weiter - Heidrich/Vergé-Dépré im Achtelfinal

Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré haben sich an der Beachvolleyball-EM in Moskau als Gruppensiegerinnen direkt für die Achtelfinals qualifiziert. Die Vorjahres-Finalistinnen Nina Betschart/Tanja Hüberli wie auch die beiden Männerduos müssen einen Umweg nehmen.

Einen Sieg im abschliessenden Gruppenspiel feierten Nico Beeler und Marco Krattiger, die sich in drei Sätzen (21:18, 18:21, 15:13) gegen die Russen Maxim Hudjakow/Igor Welitschko durchsetzten. Sie zogen damit als Gruppenzweite in die Sechzehntelfinals ein.

Mirco Gerson/Adrian Heidrich, das zweite Schweizer Männerduo, welches das Ticket für die K.o.-Phase bereits auf sicher hatte, traten gar nicht erst zu ihrem letzten Gruppenspiel gegen die russischen Weltmeister Wjatscheslaw Krassilnikow/Oleg Stojanowski an. Laura Caluori/Dunja Gerson, das einzige Schweizer Duo an der EM, das den Sprung in die K.o.-Phase verpasste, verabschiedeten sich bei der Dreisatzniederlage gegen die Lettinnen Tina Graudina/Anastasia Kravcenoka immerhin mit ihrem zweiten Satzgewinn aus Moskau. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Gabriel Jesus zwei Monate für Länderspiele gesperrt

Der brasilianische Internationale Gabriel Jesus ist nach seinem Platzverweis im Copa-America-Final vom südamerikanischen Kontinentalverband CONMEBOL zwei Monate für alle Länderspiele gesperrt worden. Zudem muss der Stürmerstar des englischen Meisters Manchester City eine Busse von 30'000 Dollar bezahlen, der brasilianische Verband weitere 15'000 Dollar.

Gabriel Jesus hatte beim Finalsieg der Brasilianer am 7. Juli gegen Peru in der 70. Minute die Gelb-Rote Karte gesehen und sich darüber auch auf dem Weg in die Garderobe lautstark beschwert. Gegen die Sperre kann innerhalb von sieben Tagen Rekurs erhoben werden. (abu/sda/dpa)

Bild: AP

Federer und Nadal wieder im Spielerrat der ATP

Roger Federer und Rafael Nadal gehören wieder dem 12-köpfigen ATP-Spielerrat an. Die beiden Superstars sowie der österreichische Doppelspezialist Jürgen Melzer wurden von den bestehenden Mitgliedern des Spielerrats ins Führungsgremium gewählt. Im Juni waren Robin Haase, Jamie Murray und Sergej Stachowski sowie der Coach-Vertreter Daniel Vallverdu zurückgetreten.

Der Spielerrat hatte unter der Führung von Novak Djokovic bei vielen Spielern für Unmut gesorgt, weil er den Vertrag mit dem CEO der ATP, Chris Kermode, trotz erfolgreicher Arbeit des Briten nicht verlängern wollte. Mit der Rückkehr von Federer und Nadal, die bereits früher dem Spielerrat angehörten, soll nun wohl wieder mehr Ruhe einkehren. Sie gehörten zu den Kritikern von Djokovics Vorgehen und wurden nun für den Rest der Amtszeit (bis Wimbledon 2020) das Gremium komplettieren. (sda)

Bild: AP

Stefan Küng schrammt an EM-Medaille vorbei

Stefan Küng belegte im Zeitfahren an den Strassen-Europameisterschaften in Alkmaar den undankbaren 4. Rang. Dem Thurgauer fehlten auf dem 22,4 km langen Parcours in der nordniederländischen Stadt weniger als eine Sekunde auf das Podest.

Europameister wurde das erst 19-jährige belgische Supertalent Remco Evenepoel, der sich 18 Sekunden vor dem Dänen Kasper Asgreen und 21 Sekunden vor dem Italiener Edoardo Aspini durchsetzte. (sda)

Bild: KEYSTONE

Sanés Kreuzband ist angerissen

Leroy Sané hat sich im englischen Community Shield gegen Liverpool schwerer verletzt, als vorerst vermutet. Gemäss der deutschen «Sport Bild» liegt ein Anriss im Kreuzband vor. Der Offensivstar muss operiert werden und fällt mehrere Monate aus. Der Flügelspieler von Manchester City wird seit Wochen mit einem Wechsel zu Bayern München in Verbindung gebracht. Ob der Transfer nun doch noch zustande kommt, ist unklar. (zap)

Bild: EPA

Wawrinka in Montreal ausgeschieden

Für Stan Wawrinka (ATP 22) ist das Masters-1000-Turnier in Montreal bereits beendet. Der Lausanner unterlag in der 2. Runde dem als Nummer 6 gesetzten Russen Karen Khachanov (ATP 8) 6:4, 6:7 (3:7), 2:6.

Wegen Regens mussten sich die beiden gedulden, ehe sie den Platz betreten konnten. Wawrinka war zu Beginn hellwach und ging 3:0 in Führung. Danach aber lief beim Schweizer nur noch wenig zusammen. Er gab seinen Aufschlag zweimal hintereinander ab und verlor den ersten Satz noch 4:6.

Im zweiten Durchgang liessen beide Spieler keinen Breakball zu. In der Kurzentscheidung zog Wawrinka gleich auf 5:0 davon und liess in der Folge nichts mehr anbrennen. Allerdings konnte er den Schwung nicht mitnehmen. Zwar gelang Wawrinka im entscheidenden Satz unmittelbar nach dem 0:2 das Re-Break, danach verlor er seinen Service aber erneut. Nach 2:11 Stunden verwertete Chatschanow den ersten Matchball zum 6:2. (pre/sda)

Back in the #CoupeRogers last 16 💪@karenkhachanov grinds out a tough 6-4 6-7 6-2 win over Wawrinka and will go up against Auger-Aliassime on Thursday pic.twitter.com/qLrgL9Xpsi — Tennis TV (@TennisTV) August 8, 2019

Bencic in Toronto im Achtelfinal

Belinda Bencic (WTA 12) steht in Toronto im Achtelfinal. Die Ostschweizerin setzte sich gegen die Deutsche Julia Görges (WTA 25) mit 5:7, 6:3, 6:4 durch und trifft nun auf die Ukrainerin Jelina Switolina (WTA 7).

Die 22-jährige Schweizerin musstehart kämpfen. Vor allem im zweiten Satz zog Bencic mehrmals den Kopf aus der Schlinge. Schon im allerersten Game wehrte sie zwei Breakchancen ab und hielt sich auch in der Folge bei eigenem Service schadlos. Bencic wehrte in den ersten beiden Sätzen 12 von 14 Breakchancen ab. Im 3. Satz gelang der Turniersiegerin von 2015 die entscheidende Differenz mit dem Servicedurchbruch zum 4:3. Nach fast zweieinhalb Stunden verwertete sie den zweiten Matchball. (pre/sda)

Bild: AP

Lotto-Soudal-Team zur fünften Etappe angetreten

Das Lotto-Soudal-Team tritt zwei Tage nach dem Todesfall des belgischen Radprofis Bjorg Lambrecht zur fünften Etappe bei der Polen-Rundfahrt an. «Es wurde entschieden, dass alle Fahrer bei der Etappe an den Start gehen und für Bjorg fahren werden», teilte der belgische Rennstall via Twitter mit.

Der bloss 22 Jahre alt gewordene Lambrecht war am Montag nach einem schweren Sturz auf der dritten Etappe von Chorzów nach Zabrze gegen eine Betonkonstruktion geprallt. Zunächst wurde er vor Ort reanimiert und dann in ein Spital geflogen. Dort erlag er während einer Operation den schweren Verletzungen. Daraufhin hatten die Organisatoren die 4. Etappe neutralisiert und verkürzt. Deshalb gab es keine Tageswertung. (abu/sda)

It has been decided that all our Lotto Soudal riders will start in stage five of the @Tour_de_Pologne today and will ride for Bjorg. Start will be around 12h45. pic.twitter.com/1gxqhHi068 — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) August 7, 2019

Dickenmann tritt aus Nationalteam zurück

Lara Dickenmann wird nach ihrem überstandenen Kreuzbandriss nicht mehr für das Schweizer Frauen-Nationalteam auflaufen. Die 33-jährige Schweizer Rekord-Internationale kündigte ihren Rücktritt nach 17 Jahren an und wird am 3. September am Rande des ersten EM-Qualifikationsspiels der Schweiz gegen Litauen in Schaffhausen vom SFV offiziell verabschiedet.

Dickenmann gehörte im Nationalteam über Jahre zu den absoluten Leistungsträgerinnen. Insgesamt bestritt die Mittelfeldspielerin aus Kriens 135 Länderspiele und schoss dabei 53 Treffer. Beim ihrem Klub, dem deutschen Meister VfL Wolfsburg, steht sie noch für zwei Jahre unter Vertrag. «Mein Bauchgefühl hat mir nach der verpassten WM-Qualifikation 2019 gesagt, dass nun der richtige Zeitpunkt für einen Rücktritt aus dem Nationalteam gekommen ist», erklärt Dickenmann in dem Schreiben des Schweizerischen Fussballverbandes. (pre/sda)

2️⃣0️⃣0️⃣2️⃣ - 2️⃣0️⃣1️⃣8️⃣



1️⃣3️⃣5️⃣ Spiele / Matchs / Partite

5️⃣3️⃣ Tore / Buts / Gol

8️⃣ "Player of The Year" Awards



Lara Dickenmann tritt aus dem Nationalteam zurück

Lara Dickenmann se retire de l'équipe nationale

Lara Dickenmann si ritira dalla Nazionale



DANKE, MERCI, GRAZIE, Lara!❤️ pic.twitter.com/ab0VNq9I9F — nationalteams_SFVASF (@SFV_ASF) August 7, 2019

Forlan beendet Karriere

Der Uruguayer Diego Forlan beendet seine Karriere im Alter von 40 Jahren. «Ich kann nicht mehr mithalten», sagte der frühere Topstürmer. Forlan war zeitweise Rekordtorschütze und Rekordspieler seines Landes. Beim 3. Platz Uruguays an der WM 2010 in Südafrika wurde er zum besten Spieler des Turniers gewählt. Forlan spielte in Europa für Manchester United, Villarreal, Atletico Madrid und Inter Mailand. Zuletzt war er in Hongkong für Kitchee SC tätig. (abu/sda)

Bild: AP

Riat fehlt Biel zum Saisonstart

Damien Riat wird dem EHC Biel zumindest in den ersten Saisonspielen in der National League fehlen. Der 22-jährige Stürmer erhielt von der NHL-Franchise Washington Capitals eine Einladung für das am 12. September beginnende Vorbereitungscamp und kann sich dort für einen Vertrag aufdrängen.

Die Capitals hatten Riat 2016 als Nummer 117 gedraftet. Die Bieler empfangen am 13. September in der ersten Partie Fribourg-Gottéron. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Weltnummer 1 Barty bereits out

Die Weltnummer 1 Ashleigh Barty ist schlecht in die nordamerikanische Hartplatz-Saison gestartet. Die 23-jährige Australierin scheiterte beim Premier-Turnier in Toronto nach einem Freilos gleich beim ersten Einsatz 7:6, 3:6, 4:6 gegen die Amerikanerin Sofia Kenin (WTA 29). Bereits in Wimbledon hatte die French-Open-Siegerin mit dem Aus im Achtelfinal enttäuscht. (abu/sda)

Down goes No. 1!@SofiaKenin earns her first Top 5 win at the @RogersCup with a 6-7(5), 6-3, 6-4 win over Barty 👊 pic.twitter.com/e4iOhu9U2b — WTA (@WTA) August 6, 2019

Nur Unentschieden für Ajax

Ajax Amsterdam, der überraschende Champions-League-Halbfinalist der letzten Saison, hat seine Qualifikation für die Playoffs noch nicht im Trockenen. Im Hinspiel der 3. Qualifikationsrunde spielte der niederländische Meister bei PAOK Saloniki, das im letzten Jahr den FC Basel ausgeschaltet hatte, 2:2 unentschieden. Hakim Ziyech hatte Ajax früh in Führung gebracht, ehe die Griechen mit zwei Treffern konterten. Altstar Klaas-Jan Huntelaar sorgte in der 57. Minute für den Endstand und eine ordentliche Ausgangslage für das Rückspiel am kommenden Dienstag.

Der Gegner der Young Boys im Playoff um den Einzug in die Gruppenphase der Champions-League könnte FC Kopenhagen heissen. Die Dänen kamen bei Roter Stern Belgrad dank eines späten Treffers zu einem viel versprechenden 1:1. Belgiens FC Brügge gewann sein Heimspiel gegen Dynamo Kiew 1:0, der Sieger trifft im Playoff auf den FC Basel, falls sich dieser gegen LASK Linz durchsetzt. (sda)

Erfolgreicher Schweizer Start in Moskau

Die Schweizer Beachvolleyballer starten mehrheitlich erfolgreich in die EM in Moskau. Die Hoffnungsträgerinnen Nina Betschart/Tanja Hüberli gewinnen ihre Auftaktpartie.

Nina Betschart und Tanja Hüberli, die nach den zuletzt starken Auftritten zu den Favoritinnen auf den EM-Titel zählen, setzten sich im ersten von drei Gruppenspielen gegen die österreichischen Aussenseiterinnen Eva Freiberger/Valerie Teufl 23:21, 21:18 durch. Ebenfalls in zwei Sätzen (21:17, 21:13) siegten Joana Heidrich/Anouk Vergé-Dépré gegen Laura Ludwig/Margareta Kozuch aus Deutschland. Der klare Sieg gegen Olympiasiegerin Ludwig und deren neue Partnerin ist für das um den Anschluss an die Weltspitze kämpfende Schweizer Duo auch für das Selbstvertrauen wichtig.

Gegen die Niederländer Christiaan Varenhorst/Steven van de Velde hatten sich Mirco Gerson und Adrian Heidrich bereits letzte Woche auf dem Weg in den Viertelfinal des Fünf-Sterne-Turniers von Wien durchgesetzt. Nun bezwangen die beiden Schweizer das Duo erneut, dieses Mal in drei Sätzen (16:21, 21:19, 15:11). (sda)

Bild: AP

Eine Gedenkfahrt für Lambrecht

Nach dem tragischen Tod des belgischen Radprofis Bjorg Lambrecht wurde die vierte Etappe der Polen-Rundfahrt neutralisiert und auf 133,7 Kilometer verkürzt. Im Gedenken an den Verstorbenen ging das Teilstück mit einer Schweigeminute zu Ende.

Lambrechts sechs Kollegen vom Team Lotto-Soudal fuhren geschlossen an der Spitze ins Ziel. Auf dem Zielbanner standen gross Lambrechts Name und seine Startnummer 143, getaucht in die Farben der belgischen Flagge. Danach hielten das gesamte Fahrerfeld, die Teams und Zuschauer inne, um an Lambrecht zu erinnern.

Der erst 22-Jährige war am Montag nach einem schweren Sturz auf der dritten Etappe von Chorzow nach Zabrze zunächst reanimiert worden und erlag später seinen schweren Verletzungen. Das polnische Portal Onet berichtete, Lambrecht sei im Regen gegen eine Betonkonstruktion gefahren. Genaue Details zu Unfall und Todesursache machten zunächst weder die Veranstalter noch sein Team. (pre/sda)

An emotional tribute to our @bjorg_lambrecht today. We can no longer see you with our eyes, but we will feel you in our hearts forever! 😞❤️ pic.twitter.com/s4lBHVKSTq — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) August 6, 2019

100-m-Weltmeister Gatlin in Bellinzona

Der 100-m-Weltmeister Justin Gatlin startet gemäss verschiedenen Tessiner Medien am Sonntag, 1. September, beim Meeting in Bellinzona. Der Amerikaner trat schon im vergangenen Jahr bei der Gala dei Castelli an. Heuer passt der Termin wohl noch besser ins Programm, denn Gatlin dürfte drei Tage zuvor bei Weltklasse Zürich den Diamond-League-Final über 100 m bestreiten. (pre/sda)

Bild: EPA

Polen-Rundfahrt: Vierte Etappe nach tödlichem Sturz neutralisiert und verkürzt

Nach dem tragischen Tod des belgischen Radprofis Bjorg Lambrecht wird die vierte Etappe der Polen-Rundfahrt neutralisiert und auf 133,7 Kilometer verkürzt.

Dies entschieden die Veranstalter, die Rennjury und die Radteams gemeinsam, um «Bjorg unseren Respekt zu zollen», wie es in einer Mitteilung der Organisatoren in der Nacht zum Dienstag hiess. Die vierte Etappe der siebentägigen WorldTour-Rundfahrt wäre ursprünglich über 173,3 Kilometer von Jaworzno nach Kocierz verlaufen. (abu/sda)

Jonas Hiller tritt zurück

Der Bieler Torhüter Jonas Hiller hat angekündigt, nur noch ein Jahr zu spielen. Dann läuft der Vertrag des 37-Jährigen mit den Seeländern aus.

«Der Entscheid ist gefallen, das ist mein letztes Jahr», sagte Hiller gegenüber dem «Journal du Jura». Somit geht 2020 eine grosse Karriere zu Ende. Der Appenzeller bestritt für die Anaheim Ducks und die Calgary Flames 437 Partien in der NHL und feierte 26 Shutouts. Im Jahr 2011 wurde als zweiter Schweizer Spieler nach Mark Streit zum All-Star-Game eingeladen.

2016 kehrte Hiller in die Schweiz zurück und schloss sich dem EHC Biel an. Mit dem HC Davos war er 2002, 2005 und 2007 Schweizer Meister geworden. 2005 und 2007 wurde er zum besten Torhüter der National League (zuvor NLA) gewählt. Sein erstes Spiel im Nationalteam bestritt er am 10. November 2005 gegen die Slowakei (4:2). Er war dreimal an Olympischen Spielen dabei und bestritt vier Weltmeisterschaften (jene 2006 in der Ersatzrolle). Nach Sotschi 2018 erklärte der zweifache Familienvater den Rücktritt aus der Nationalmannschaft. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Abonniere unseren Newsletter