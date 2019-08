Sport

Lara Dickenmann gibt Nati-Rücktritt +++ Damien Riat fehlt Biel zum Saisonstart

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Dickenmann tritt aus Nationalteam zurück

Lara Dickenmann wird nach ihrem überstandenen Kreuzbandriss nicht mehr für das Schweizer Frauen-Nationalteam auflaufen. Die 33-jährige Schweizer Rekord-Internationale kündigte ihren Rücktritt nach 17 Jahren an und wird am 3. September am Rande des ersten EM-Qualifikationsspiels der Schweiz gegen Litauen in Schaffhausen vom SFV offiziell verabschiedet.

Dickenmann gehörte im Nationalteam über Jahre zu den absoluten Leistungsträgerinnen. Insgesamt bestritt die Mittelfeldspielerin aus Kriens 135 Länderspiele und schoss dabei 53 Treffer. Beim ihrem Klub, dem deutschen Meister VfL Wolfsburg, steht sie noch für zwei Jahre unter Vertrag. «Mein Bauchgefühl hat mir nach der verpassten WM-Qualifikation 2019 gesagt, dass nun der richtige Zeitpunkt für einen Rücktritt aus dem Nationalteam gekommen ist», erklärt Dickenmann in dem Schreiben des Schweizerischen Fussballverbandes. (pre/sda)

2️⃣0️⃣0️⃣2️⃣ - 2️⃣0️⃣1️⃣8️⃣



1️⃣3️⃣5️⃣ Spiele / Matchs / Partite

5️⃣3️⃣ Tore / Buts / Gol

8️⃣ "Player of The Year" Awards



Lara Dickenmann se retire de l'équipe nationale

Lara Dickenmann si ritira dalla Nazionale



DANKE, MERCI, GRAZIE, Lara!❤️ pic.twitter.com/ab0VNq9I9F — nationalteams_SFVASF (@SFV_ASF) August 7, 2019

Forlan beendet Karriere

Der Uruguayer Diego Forlan beendet seine Karriere im Alter von 40 Jahren. «Ich kann nicht mehr mithalten», sagte der frühere Topstürmer. Forlan war zeitweise Rekordtorschütze und Rekordspieler seines Landes. Beim 3. Platz Uruguays an der WM 2010 in Südafrika wurde er zum besten Spieler des Turniers gewählt. Forlan spielte in Europa für Manchester United, Villarreal, Atletico Madrid und Inter Mailand. Zuletzt war er in Hongkong für Kitchee SC tätig. (abu/sda)

Bild: AP

Riat fehlt Biel zum Saisonstart

Damien Riat wird dem EHC Biel zumindest in den ersten Saisonspielen in der National League fehlen. Der 22-jährige Stürmer erhielt von der NHL-Franchise Washington Capitals eine Einladung für das am 12. September beginnende Vorbereitungscamp und kann sich dort für einen Vertrag aufdrängen.

Die Capitals hatten Riat 2016 als Nummer 117 gedraftet. Die Bieler empfangen am 13. September in der ersten Partie Fribourg-Gottéron. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Weltnummer 1 Barty bereits out

Die Weltnummer 1 Ashleigh Barty ist schlecht in die nordamerikanische Hartplatz-Saison gestartet. Die 23-jährige Australierin scheiterte beim Premier-Turnier in Toronto nach einem Freilos gleich beim ersten Einsatz 7:6, 3:6, 4:6 gegen die Amerikanerin Sofia Kenin (WTA 29). Bereits in Wimbledon hatte die French-Open-Siegerin mit dem Aus im Achtelfinal enttäuscht. (abu/sda)

Down goes No. 1!@SofiaKenin earns her first Top 5 win at the @RogersCup with a 6-7(5), 6-3, 6-4 win over Barty 👊 pic.twitter.com/e4iOhu9U2b — WTA (@WTA) August 6, 2019

Nur Unentschieden für Ajax

Ajax Amsterdam, der überraschende Champions-League-Halbfinalist der letzten Saison, hat seine Qualifikation für die Playoffs noch nicht im Trockenen. Im Hinspiel der 3. Qualifikationsrunde spielte der niederländische Meister bei PAOK Saloniki, das im letzten Jahr den FC Basel ausgeschaltet hatte, 2:2 unentschieden. Hakim Ziyech hatte Ajax früh in Führung gebracht, ehe die Griechen mit zwei Treffern konterten. Altstar Klaas-Jan Huntelaar sorgte in der 57. Minute für den Endstand und eine ordentliche Ausgangslage für das Rückspiel am kommenden Dienstag.

Der Gegner der Young Boys im Playoff um den Einzug in die Gruppenphase der Champions-League könnte FC Kopenhagen heissen. Die Dänen kamen bei Roter Stern Belgrad dank eines späten Treffers zu einem viel versprechenden 1:1. Belgiens FC Brügge gewann sein Heimspiel gegen Dynamo Kiew 1:0, der Sieger trifft im Playoff auf den FC Basel, falls sich dieser gegen LASK Linz durchsetzt. (sda)

Erfolgreicher Schweizer Start in Moskau

Die Schweizer Beachvolleyballer starten mehrheitlich erfolgreich in die EM in Moskau. Die Hoffnungsträgerinnen Nina Betschart/Tanja Hüberli gewinnen ihre Auftaktpartie.

Nina Betschart und Tanja Hüberli, die nach den zuletzt starken Auftritten zu den Favoritinnen auf den EM-Titel zählen, setzten sich im ersten von drei Gruppenspielen gegen die österreichischen Aussenseiterinnen Eva Freiberger/Valerie Teufl 23:21, 21:18 durch. Ebenfalls in zwei Sätzen (21:17, 21:13) siegten Joana Heidrich/Anouk Vergé-Dépré gegen Laura Ludwig/Margareta Kozuch aus Deutschland. Der klare Sieg gegen Olympiasiegerin Ludwig und deren neue Partnerin ist für das um den Anschluss an die Weltspitze kämpfende Schweizer Duo auch für das Selbstvertrauen wichtig.

Gegen die Niederländer Christiaan Varenhorst/Steven van de Velde hatten sich Mirco Gerson und Adrian Heidrich bereits letzte Woche auf dem Weg in den Viertelfinal des Fünf-Sterne-Turniers von Wien durchgesetzt. Nun bezwangen die beiden Schweizer das Duo erneut, dieses Mal in drei Sätzen (16:21, 21:19, 15:11). (sda)

Bild: AP

Eine Gedenkfahrt für Lambrecht

Nach dem tragischen Tod des belgischen Radprofis Bjorg Lambrecht wurde die vierte Etappe der Polen-Rundfahrt neutralisiert und auf 133,7 Kilometer verkürzt. Im Gedenken an den Verstorbenen ging das Teilstück mit einer Schweigeminute zu Ende.

Lambrechts sechs Kollegen vom Team Lotto-Soudal fuhren geschlossen an der Spitze ins Ziel. Auf dem Zielbanner standen gross Lambrechts Name und seine Startnummer 143, getaucht in die Farben der belgischen Flagge. Danach hielten das gesamte Fahrerfeld, die Teams und Zuschauer inne, um an Lambrecht zu erinnern.

Der erst 22-Jährige war am Montag nach einem schweren Sturz auf der dritten Etappe von Chorzow nach Zabrze zunächst reanimiert worden und erlag später seinen schweren Verletzungen. Das polnische Portal Onet berichtete, Lambrecht sei im Regen gegen eine Betonkonstruktion gefahren. Genaue Details zu Unfall und Todesursache machten zunächst weder die Veranstalter noch sein Team. (pre/sda)

An emotional tribute to our @bjorg_lambrecht today. We can no longer see you with our eyes, but we will feel you in our hearts forever! 😞❤️ pic.twitter.com/s4lBHVKSTq — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) August 6, 2019

100-m-Weltmeister Gatlin in Bellinzona

Der 100-m-Weltmeister Justin Gatlin startet gemäss verschiedenen Tessiner Medien am Sonntag, 1. September, beim Meeting in Bellinzona. Der Amerikaner trat schon im vergangenen Jahr bei der Gala dei Castelli an. Heuer passt der Termin wohl noch besser ins Programm, denn Gatlin dürfte drei Tage zuvor bei Weltklasse Zürich den Diamond-League-Final über 100 m bestreiten. (pre/sda)

Bild: EPA

Nach dem tragischen Tod des belgischen Radprofis Bjorg Lambrecht wird die vierte Etappe der Polen-Rundfahrt neutralisiert und auf 133,7 Kilometer verkürzt.

Dies entschieden die Veranstalter, die Rennjury und die Radteams gemeinsam, um «Bjorg unseren Respekt zu zollen», wie es in einer Mitteilung der Organisatoren in der Nacht zum Dienstag hiess. Die vierte Etappe der siebentägigen WorldTour-Rundfahrt wäre ursprünglich über 173,3 Kilometer von Jaworzno nach Kocierz verlaufen. (abu/sda)

Jonas Hiller tritt zurück

Der Bieler Torhüter Jonas Hiller hat angekündigt, nur noch ein Jahr zu spielen. Dann läuft der Vertrag des 37-Jährigen mit den Seeländern aus.

«Der Entscheid ist gefallen, das ist mein letztes Jahr», sagte Hiller gegenüber dem «Journal du Jura». Somit geht 2020 eine grosse Karriere zu Ende. Der Appenzeller bestritt für die Anaheim Ducks und die Calgary Flames 437 Partien in der NHL und feierte 26 Shutouts. Im Jahr 2011 wurde als zweiter Schweizer Spieler nach Mark Streit zum All-Star-Game eingeladen.

2016 kehrte Hiller in die Schweiz zurück und schloss sich dem EHC Biel an. Mit dem HC Davos war er 2002, 2005 und 2007 Schweizer Meister geworden. 2005 und 2007 wurde er zum besten Torhüter der National League (zuvor NLA) gewählt. Sein erstes Spiel im Nationalteam bestritt er am 10. November 2005 gegen die Slowakei (4:2). Er war dreimal an Olympischen Spielen dabei und bestritt vier Weltmeisterschaften (jene 2006 in der Ersatzrolle). Nach Sotschi 2018 erklärte der zweifache Familienvater den Rücktritt aus der Nationalmannschaft. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

