Nach tödlichem Sturz: Polen-Rundfahrt reagiert +++ Jonas Hiller tritt zurück

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Polen-Rundfahrt: Vierte Etappe nach tödlichem Sturz neutralisiert und verkürzt

Nach dem tragischen Tod des belgischen Radprofis Bjorg Lambrecht wird die vierte Etappe der Polen-Rundfahrt neutralisiert und auf 133,7 Kilometer verkürzt.

Dies entschieden die Veranstalter, die Rennjury und die Radteams gemeinsam, um «Bjorg unseren Respekt zu zollen», wie es in einer Mitteilung der Organisatoren in der Nacht zum Dienstag hiess. Die vierte Etappe der siebentägigen WorldTour-Rundfahrt wäre ursprünglich über 173,3 Kilometer von Jaworzno nach Kocierz verlaufen. (abu/sda)

Jonas Hiller tritt zurück

Der Bieler Torhüter Jonas Hiller hat angekündigt, nur noch ein Jahr zu spielen. Dann läuft der Vertrag des 37-Jährigen mit den Seeländern aus.

«Der Entscheid ist gefallen, das ist mein letztes Jahr», sagte Hiller gegenüber dem «Journal du Jura». Somit geht 2020 eine grosse Karriere zu Ende. Der Appenzeller bestritt für die Anaheim Ducks und die Calgary Flames 437 Partien in der NHL und feierte 26 Shutouts. Im Jahr 2011 wurde als zweiter Schweizer Spieler nach Mark Streit zum All-Star-Game eingeladen.

2016 kehrte Hiller in die Schweiz zurück und schloss sich dem EHC Biel an. Mit dem HC Davos war er 2002, 2005 und 2007 Schweizer Meister geworden. 2005 und 2007 wurde er zum besten Torhüter der National League (zuvor NLA) gewählt. Sein erstes Spiel im Nationalteam bestritt er am 10. November 2005 gegen die Slowakei (4:2). Er war dreimal an Olympischen Spielen dabei und bestritt vier Weltmeisterschaften (jene 2006 in der Ersatzrolle). Nach Sotschi 2018 erklärte der zweifache Familienvater den Rücktritt aus der Nationalmannschaft. (abu/sda)

Wawrinka gewinnt in zwei Sätzen

Stan Wawrinka (ATP 22) steht beim Masters-1000-Turnier in Montreal in der 2. Runde. Der 34-jährige Waadtländer gewann zum Auftakt souverän 6:4, 6:4 gegen den Bulgaren Grigor Dimitrov (ATP 54). In der 2. Runde trifft Wawrinka auf die Weltnummer 8 Karen Chatschanow aus Russland.

Das Turnier in Kanada, das zwischen den beiden Metropolen Toronto und Montreal alterniert, gehört nicht zu Wawrinkas Lieblingsturnieren. Bei sechs Anläufen im frankophonen Québec reichte es bisher nur gerade zu einem Viertelfinal (2011). In Toronto ist die Bilanz mit einem Halbfinal (2016) nur marginal besser.

Gegen Dimitrov, der seit seinem Masters-Triumph 2017 kaum noch ein Bein vor das andere bringt, zeigte der Romand aber einen soliden und konzentrierten Auftritt. In beiden Sätzen ging er früh mit einem Break in Führung und zog nach 95 Minuten ohne brillieren zu müssen in die 2. Runde ein. Die Aussichten sind durchaus gut: Gegen den 23-jährigen, 1,98 m grossen Chatschanow, einen der Aufsteiger der letzten Monate, hat Wawrinka in zwei Partien noch keinen Satz verloren. (tom/sda)

Bencic souverän eine Runde weiter

Belinda Bencic (WTA 12) feierte ihre Rückkehr nach Toronto mit einem souveränen Sieg. Die Turniersiegerin von 2015 setzte sich in der 1. Runde gegen die 18-jährige Russin Anastasia Potopowa (WTA 74) in etwas mehr als einer Stunde mit 6:2, 6:1 durch.

Ihrem Status als Ungeschlagene wurde Bencic gerecht: Sie benötigte gegen – wie die Schweizerin eine ehemalige Nummer 1 der Junioren-Weltrangliste – nur 63 Minuten zum Sieg. In beiden Sätzen ging sie sofort mit Break in Führung und brachte selber ihre Servicegames problemlos durch.

In der 2. Runde trifft Bencic entweder auf die deutsche Julia Görges, der sie zuletzt im Oktober 2018 gegenüberstand. Damals verlor sie den Final von Luxemburg gegen die 30-jährige Weltranglisten-25. (tmo/sda)

Messi mit Wadenverletzung

Lionel Messis Rückkehr zum FC Barcelona nach der Sommerpause stand unter einem schlechten Stern. Der Argentinier hat gemäss seinem Verein im Training eine Muskelzerrung in der rechten Wade erlitten. Die bevorstehende US-Tour der Mannschaft kann Messi nicht mitmachen.

Barcelona wird während der Tour zwei Partien gegen Napoli bestreiten, am 7. August in Miami und am 10. August in Ann Arbor im Bundesstaat Michigan. Wann Messi wieder zur Verfügung steht, ist noch nicht bekannt. (zap/sda)

Sechster ATP-Turniersieg für Kyrgios

Nick Kyrgios feiert in Washington seinen sechsten Turniersieg auf der ATP-Tour, den zweiten in diesem Jahr nach dem Triumph im März in Acapulco.

Der immer wieder mit Eskapaden auffallende Australier setzte sich im Final gegen den als Nummer 3 gesetzten Russen Daniil Medwedew 7:6 (8:6), 7:6 (7:4) durch. Beide Spieler liessen keinen Breakball zu. Im Tie-Break des ersten Satzes holte Kyrgios ein 1:4 auf.

«Es war eine der besten Wochen meines Lebens», sagte der 24-Jährige. «Ich habe enorme Fortschritte gemacht.» In der Weltrangliste verbesserte sich Kyrgios vom 52. in den 27. Rang. Medwedew stiess trotz der Niederlage vom 10. auf den 9. Platz vor. (zap/sda)

Seferovic gewinnt mit Benfica den Supercup

Benfica Lissabon hat zum achten Mal den portugiesischen Supercup gewonnen. Der nationale Rekordmeister setzte sich gegen Stadtrivale Sporting 5:0 durch. Haris Seferovic spielte bei Benfica durch, blieb aber ohne Treffer. Pizzi zeichnete sich als Doppel-Torschütze aus. (zap/sda/afp)

