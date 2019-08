Sport

Sport-News: Stadion-Dach von AZ Alkmaar eingestürzt



Dach von Stadion in Alkmaar eingestürzt +++ Heidrich/Vergé-Dépré verlieren Bronzespiel

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Dach des Stadions von Alkmaar eingestürzt

Der niederländische Erstligist AZ Alkmaar ist knapp einer Tragödie entgangen. So stürzte am Samstag ein Teil der Dachkonstruktion des Stadions direkt auf die Zuschauerplätze. Glücklicherweise befanden sich laut Medienberichten keine Personen im Stadion. Die Ursache des Unglücks sollen starke Windböen gewesen sein. Das Team hielt sein Training aufgrund der starken Winde in einer Halle ab.

Das nächste Heimspiel von Alkmaar ist am kommenden Donnerstag angesetzt. Dann ist im Rückspiel der 3. Qualifikationsrunde zur Europa League die ukrainische Equipe Mariupol der Gegner. Drei Tage später steht die Meisterschaftspartie gegen den FC Groningen an. Ob die Spiele in der Arena stattfinden können, war zunächst unklar. (abu/sda/dpa)

Als je dit zo ziet, is Alkmaar ontsnapt aan een enorme ramp. #AZStadion pic.twitter.com/dKklzCuhou — Brian Wijker (@BrianWijker) August 10, 2019

Heidrich/Vergé-Dépré vergeben Bronze trotz fünf Matchbällen

Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré haben an der Beachvolleyball-Europameisterschaft in Moskau den Medaillengewinn verpasst. Das Schweizer Duo unterlag im Spiel um Platz 3 den als Nummer 9 gesetzten Spanierinnen Liliana Fernandez/Elsa Baquerizo nach fünf vergebenen Matchbällen 21:13, 15:21, 19:21.

Zum vierten Mal in Folge mussten Heidrich/Vergé-Dépré an den Titelkämpfen über drei Sätze gehen. Die Chance auf Gold hatten sie am Vormittag mit der Halbfinal-Niederlage gegen das als Nummer 4 gesetzte polnische Duo Kinga Wojtasik/Katarzyna Kociolek vergeben. (abu/sda)

Bild: AP

Bittere Niederlage für die Schweiz

Eine Woche nach dem 77:72-Heimsieg gegen Portugal erlitten die Schweizer Basketballer in der EM-Vorqualifikation eine bittere Niederlage. Das Team von Trainer Gianluca Barilari verlor in Reykjavik gegen Island 82:83. Den Siegtreffer der Gastgeber erzielte Martin Hermannsson 0,7 Sekunden vor dem Ende.

Die Schweizer führten über weite Strecken der Partie – der maximale Vorsprung betrug 13 Punkte (21:8). NBA-Star Clint Capela vermochte die hohen Erwartungen mit 13 Punkten, sieben Rebounds und fünf Assists nicht vollumfänglich zu erfüllen. Bester Werfer der Gäste war Jonathan Kazadi mit 23 Zählern. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

EVZ geht Kooperation mit Färjestad ein

Der EV Zug geht mit dem schwedischen Meister Färjestad eine Kooperation ein. Die Ziele der Zusammenarbeit sind der Wissensaustausch auf allen Ebenen, Synergien in verschiedenen Bereichen der Organisation zu nutzen und sich gegenseitig weiterzubringen. «Die Kooperation ist eine Win-Win-Situation für beide Parteien. Wir nutzen gegenseitig die Erfahrung des anderen und bringen uns damit einen Schritt weiter», sagte der Zuger CEO Patrick Lengwiler. (abu/sda)

Bild: Philipp Hegglin Sports Photograp

Schweizer Duell im Achtelfinal von Cincinnati?

Roger Federer (ATP 3) und Stan Wawrinka (ATP 22) könnten nächste Woche beim Masters-1000-Turnier von Cincinnati im Achtelfinal aufeinander treffen. Wawrinka muss dafür den Bulgaren Grigor Dimitrov (ATP 54) bezwingen, gegen den er sich eben in Montreal durchgesetzt hat, und danach einen Qualifikanten oder den Georgier Nikolos Basilaschwili (ATP 17).

Der siebenfache Turniersieger Federer trifft nach einem Freilos entweder auf den Italiener Mateo Berrettini (ATP 26) oder den Argentinier Juan Ignacio Londero (ATP 57). Federer und Wawrinka sind in der gleichen Tableauhälfte wie Titelverteidiger Novak Djokovic.

In der anderen, von Rafael Nadal angeführten Tableauhälfte steht Rückkehrer Andy Murray. Der Schotte trifft bei seinem ersten Einzel-Einsatz seit Mitte Januar auf den Franzosen Richard Gasquet (ATP 66). Im Januar war Murray ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt worden. Seit Juni tastete er sich im Doppel wieder an das höchste Niveau heran. (abu/sda)

Bild: EPA/EPA

Tom Lüthi in der zweiten Startreihe

Tom Lüthi nimmt den Grand Prix von Österreich in Spielberg von der zweiten Startreihe aus in Angriff. Der 32-jährige Emmentaler klassierte sich im Qualifying im fünften Rang mit 0,206 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit. Diese sicherte sich erstmals in seiner Karriere der Japaner Tetsuta Nagashima, der zuvor im Training nie besser als Siebter gewesen war.

Lüthis Titel-Konkurrenz Alex Marquez, der in der Gesamtwertung 33 Punkte Vorsprung aufweist, kam nicht über Rang 11 hinaus. Für Dominique Aegerter endete das Qualifying so wie schon die ganze Saison. Der 28-jährige Oberaargauer schied nach dem ersten Teil der Qualifikation aus und startet von Position 20 aus. (abu/sda)

Bild: AP

Emilie Siegenthaler in Lenzerheide auf dem Podest

Emilie Siegenthaler schafft es zum zweiten Mal in Lenzerheide auf das Weltcup-Podest. Die 32-jährige Downhillerin aus Biel wird im Heimrennen Dritte.

Gut sieben Sekunden büsste Siegenthaler auf die Siegerin Marine Cabirou aus Frankreich und die knapp geschlagene australische Weltcup-Leaderin Tracey Hannah ein. Hinter ihr waren die Abstände klein. Die viertklassierte Neuseeländerin hatte um 0,4 Sekunden das Nachsehen. (abu/sda)

GC mit Heimpleite gegen Schaffhausen

In der Challenge League büssen die Grasshoppers in der 4. Runde die ersten Punkte ein. Sie verlieren daheim gegen Schaffhausen 0:1.Die Schaffhauser, die zum Saisonbeginn auch schon Lausanne (mit einem 3:3) gerupft hatten, waren im Letzigrund bis zum Tor nach 66 Minuten meist unterlegen, ihren ersten Auswärtssieg der Saison haben sie dennoch nicht gestohlen.

Die spielentscheidende Szene war in der 65. Minute zu sehen. Der Hopper Marko Basic brachte den durchbrechenden Schaffhauser Flügel Danilo Del Toro zu Fall. Die direkte Rote Karte gegen den zuvor schon verwarnten Basis war zwingend. Hélios Sessolo verwertete den Penalty souverän.

Grasshoppers - Schaffhausen 0:1

3980 Zuschauer. - SR Cibelli. - Tor: 66. Sessolo (Foulpenalty) 0:1. - Bemerkungen: 65. Rote Karte gegen Basic (Grasshoppers/Foul).

Bild: KEYSTONE

Dortmund lässt Uerdingen keine Chance

Der BVB hat sich im ersten Pflichtspiel der Saison schadlos gehalten. Die Mannschaft von Trainer Lucien Favre setzte sich in der 1. Cuprunde beim Drittligisten Uerdingen 2:0 durch.49 Minuten lang hielt der Underdog mit dem Schweizer Roberto Rodriguez sowie dem Ex-Zürchern Andreas Maxsö in der Startformation den Dortmunder Angriffsbemühungen stand.

Erst dann stellte Marco Reus die BVB-Weichen mit dem Führungstreffer auf Sieg und erhöhte Paco Alcacer 20 Minuten später mit einem sehenswerten direkt verwandelten Freistoss für die Gäste. Der BVB vermied damit einen Stotterstart wie im Vorjahr, als er sich bei der Pflichtspiel-Premiere von Trainer Lucien Favre gegen Ulm erst in der Verlängerung durchgesetzt hatte.

Bild: EPA

Shaqiri bei Liverpool-Sieg nur auf der Bank

Der FC Liverpool ist nach dem ersten Spiel und vielleicht auch nach der ganzen 1. Runde der Leader der englischen Meisterschaft. Die Reds fertigen daheim Aufsteiger Norwich mit 4:1 ab.Die Premier League mit 38 Runden à 10 Spiele begann mit einem Duell zweier Champions der vergangenen Saison.

An der Anfield Road empfing der Sieger der Champions League den Sieger der Championship, wie sich Englands 2. Division nennt. Schon in der ersten Halbzeit machte die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp alles klar. Nach einem frühen Eigentor erhöhten Mohamed Salah, Starverteidiger Virgil van Dijk und Divock Origi auf 4:0.Die drei Schweizer Söldner hatten nicht ihren Abend. Xherdan Shaqiri blieb 90 Minuten auf Liverpools Bank. Bei Norwich wurde Josip Drmic für die letzten zehn Minuten eingewechselt und war Timm Klose wegen seiner Leistenverletzung noch nicht einsatzfähig.

Liverpool - Norwich 4:1

53'333 Zuschauer.

Tore: 7. Hanley (Eigentor) 1:0. 19. Salah 2:0. 28. Van Dijk 3:0. 42. Origi 4:0. 64. Pukki 4:1.

Bemerkungen: Liverpool ohne Shaqiri (Ersatz). Norwich ab 83. mit Drmic, ohne Klose (verletzt). 39. Torhüter Alisson (Liverpool) verletzt ausgeschieden. (amü/sda)

Bild: EPA

Messi mit dem schönsten Tor des Jahres

Das schönste Tor der abgelaufenen Saison in allen UEFA-Wettbewerben hat Lionel Messi erzielt. Sein Freistoss-Treffer gegen Liverpool setzte sich in der «Short List» unter anderem gegen Cristiano Ronaldo, Pedro und Ivan Rakitic durch. (zap)

Die Short List Video: YouTube/UEFA

Sané muss am Kreuzband operiert werden

Der von Bayern München umworbene deutsche Nationalspieler Leroy Sané muss wegen seiner Kreuzbandverletzung im rechten Knie in der kommenden Woche operiert werden und wird mehrere Monate ausfallen. Sanés Klub Manchester City bestätigte am Donnerstagabend via Twitter den Eingriff.

Der Flügelspieler hatte am Sonntag beim Sieg im Supercup gegen den FC Liverpool die Blessur erlitten. «Der erste Eindruck war nicht gut, aber ich glaube, es ist nicht schlimm», hatte City-Trainer Pep Guardiola damals noch gesagt. Welche Auswirkungen wird die schwere Verletzung auf die Transferbemühungen des FC Bayern haben?

ManCity soll 150 Millionen Euro verlangen, die Bayern wollten weniger zahlen. Ob die Verletzung den Preis drückt oder Bayern Sané nun gar nicht mehr haben will, ist noch offen. «Grundsätzlich ist Leroy ein Spieler von ManCity. Daher äussern wir uns dazu nicht. Die Verletzung ist traurig. Wir wünschen ihm gute Besserung», sagte Bayern-Sportchef Hasan Salihamidzic am Donnerstag. (pre)

