Sport

Sport-News

Sportnews: Diego Maradona nach Gehirn-OP aus dem Spital entlassen



Sport-News

Maradona nach Gehirn-OP aus dem Spital +++ Barça kann sich nicht mit Spielern einigen

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Maradona nach Gehirn-OP aus Spital entlassen

Eine gute Woche nach der Operation wegen einer Gehirnblutung ist Diego Maradona aus dem Spital entlassen worden. Mehrere Medien berichteten übereinstimmend, dass der 60-Jährige die Klinik im Vorort von Buenos Aires am Mittwoch in einem Krankenwagen verlassen hat. In Tigre, 30 Kilometer nördlich von der argentinischen Hauptstadt, wird sich Maradona weiter behandeln lassen und von der Operation erholen.

Maradona habe den möglicherweise schwierigsten Moment seines Lebens überstanden, sagte Anwalt Matias Morla zu Journalisten: «Es wird Maradona noch eine Weile geben.» Morla sprach von einem Wunder, dass die lebensbedrohliche Hirnblutung entdeckt worden ist. Maradona war wenige Tage nach seinem 60. Geburtstag in das Spital gebracht worden. Zunächst war von emotionalem Stress, Blutarmut und Dehydrierung die Rede. Bei Tests wurde dann ein subdurales Hämatom, also eine Blutung zwischen harter Hirnhaut und Gehirn, bei der Fussballlegende entdeckt. Der Argentinier hat in der Vergangenheit zwei Herzinfarkte erlitten, erkrankte an Hepatitis und liess sich wegen schweren Übergewichts einen Magen-Bypass legen. (ram/sda/afp/dpa)

Barça erreicht mit Spielern keine Einigung auf Gehaltssenkung

Die Zukunft des FC Barcelona bleibt ungewiss. Wie der spanische Topklub in einer Mitteilung vom Mittwochabend bekannt macht, konnten sich Vorstand und Spieler nicht auf die dringend benötigte Gehaltssenkung einigen. Die Parteien haben «nach mehreren Tagen intensiver Treffen die Konsultationsphase beendet, ohne eine Einigung zu erzielen», hiess es.

Barça hat gemäss eigenen Angaben aufgrund der Coronavirus-Pandemie alleine für die Saison 2020/21 Mindereinnahmen von mehr als 300 Millionen Euro zu beklagen. «Das erfordert eine Gehaltsanpassung von 191 Millionen Euro», schreiben die Katalanen. Laut spanischen Medien droht Barcelona schon im Januar der Konkurs, wenn die Spieler um Starspieler Lionel Messi nicht auf rund 30 Prozent ihrer Gehälter verzichten. Die beiden Parteien räumten sich eine Frist bis zum 23. November ein, um über die offenen Punkte nachzudenken. (ram/sda)

Bild: keystone

Drei Infizierte im Schweizer U21-Team

Das Schweizer U21-Nationalteam hat drei Corona-Fälle in seinen Reihen. Die Tests bei Jérémy Guillemenot, Dan Ndoye und Jasper van der Werff haben ein positives Ergebnis gebracht. Neben den drei Spielern, die keine Symptome zeigen und sich in Isolation befinden, sind alle anderen Mitglieder der Delegation negativ getestet worden.

Abklärungen mit dem kantonsärztlichen Dienst haben ergeben, dass nach aktuellem Stand keine weiteren Massnahmen erforderlich sind. Das EM-Qualifikationsspiel gegen Aserbaidschan am Donnerstag in Thun kann wie vorgesehen stattfinden.

In der letzten Phase der Qualifikation, die am Montag mit dem Spiel in Caen gegen Frankreich abgeschlossen wird, kann die Schweiz nun doch auf Noah Okafor zählen. Der Stürmer war vorerst wegen angeblich positiven Tests bei seinem Verein Salzburg nicht ins Berner Oberland gereist. Nach einer zweiten, negativ ausgefallenen Test-Reihe bei Österreichs Meister konnte sich Okafor mit Verspätung dem Team anschliessen. (zap/sda)

Bild: keystone

Hüsler scheitert an Talent Sinner

Marc-Andrea Hüsler schied im ATP-Turnier in Sofia in der 2. Runde aus. Der in den vergangenen Wochen überzeugende Zürcher unterlag dem aufstrebenden Südtiroler Jannik Sinner 3:6, 4:6.

Hüsler, der in der 1. Runde mit dem Sieg gegen den Georgier Nikolos Basilaschwili, die Nummer 39 der Weltrangliste, überrascht hatte, vermochte auch mit Sinner, einem weiteren Spieler aus den Top 50, gut mitzuhalten. Der 19-jährige Italiener liegt im Ranking auf Platz 44 und damit 105 Ränge vor dem Schweizer Linkshänder. In Bulgariens Hauptstadt war Hüsler in der Qualifikation ausgeschieden, rückte aber als sogenannter Lucky Loser ins Hauptfeld nach.

Sinner, der sich im Alter von zwölf Jahren fürs Tennis und gegen den Skirennsport entschieden hatte, schaffte die entscheidende Differenz mit je einem Servicedurchbruch in beiden Sätzen. (sda)

Bild: keystone

Sabine Lisicki mit Kreuzbandriss

Dem deutschen Frauentennis kommt zusehends die sogenannte Goldene Generation um Angelique Kerber abhanden. Nach dem frühen Rücktritt von Julia Görges muss Sabine Lisicki abermals eine lange Pause einlegen. Die 31-jährige Wimbledon-Finalistin von 2013 zog sich am WTA-Turnier in Linz einen Kreuzbandriss zu.

Lisicki war schon in der Vergangenheit häufig mit Verletzungen oder Krankheiten ausgefallen. Unter anderem musste sie wegen Pfeifferschen Drüsenfiebers ein halbes Jahr lang pausieren und war sie zwischenzeitlich ohne WTA-Ranking. Aktuell wird Lisicki an 690. Stelle geführt, noch will sie aber nicht aufgeben. «Jetzt steht ein langer und harter Weg vor mir, um zurückzukommen», schrieb sie auf Instagram. (sda/dpa)

Hoffenheims Bundesliga-Mannschaft in Quarantäne

Nach weiteren Corona-Fällen befindet sich die gesamte Bundesliga-Mannschaft von Hoffenheim in Quarantäne. Gemäss dem Verein hat der turnusmässige Test am Dienstagabend weitere positive Ergebnisse gebracht.

Schon am Dienstag mussten die Hoffenheimer zwei neue Corona-Fälle melden. Der Däne Robert Skov und der früher bei den Grasshoppers tätige Israeli Munas Dabbur waren bei ihren Nationalteams positiv getestet worden und sind ebenso in Quarantäne wie Skovs Landsmann Jacob Bruun Larsen und ein Mitglied des Betreuerteams, die schon vor dem vergangenen Wochenende isoliert werden mussten. (sda/dpa)

Bild: keystone

Teichmann scheitert in der Startrunde

Jil Teichmann scheidet am WTA-Turnier in Linz in der Startrunde aus. Die als Nummer 7 gesetzte Schweizerin unterliegt der Französin Océane Dodin 6:1, 4:6, 2:6. Gegen die 24-jährige Qualifikantin und Weltnummer 115, die zuletzt ein ITF-Turnier in Reims für sich entschieden hat, war Teichmann zunächst die bessere Spielerin. Sie gewann den ersten Satz auf formidable Weise und führte im zweiten 4:2, als ihr die Partie mit sieben verlorenen Games in Folge entglitt. Nach 1:42 Stunden stand Teichmanns Auftaktniederlage fest.

Seit ihrem Höhenflug im Vorfeld des US Open mit dem Finaleinzug in Lexington gleichen Teichmanns Resultate einer Lotterie. Bezeichnend für die fehlende Beständigkeit sind zwei Partien gegen die Spanierin Aliona Bolsova. Im ersten Duell gab Teichmann in der Qualifikation für das nach New York verlegte Hauptfeld von Cincinnati bloss vier Games ab, keine zwei Wochen später unterlag sie der Weltnummer 103 in der 1. Runde des US Open in zwei Sätzen. Gegen Dodin zeigte Teichmann nun beide Gesichter in einer Partie. (pre/sda)

Bild: keystone

Radprofi Groenewegen neun Monate gesperrt

Dylan Groenewegen wird nach seinem folgenschweren Rencontre mit Fabio Jakobsen an der Polen-Rundfahrt vom Weltverband UCI für neun Monate suspendiert. Die Sperre ist bis am 7. Mai 2021 wirksam. Groenewegen hatte Anfang August im Sprint der ersten Etappe der Polen-Rundfahrt seinen niederländischen Landsmann Jakobsen in höchstem Tempo in die Absperrgitter abgedrängt und einen schlimmen Sturz verursacht. Jakobsen wurde in der Folge während fünf Stunden am Kopf operiert und für zwei Tage ins Koma versetzt.

Am 18. August meldete sich Jakobsen in einer öffentlichen Stellungnahme erstmals wieder zu Wort. Darin äusserte sich der 24-Jährige über seine Todesängste und die lange Regenerationszeit, die ihm bevorsteht. Groenewegen, der mit einem Schlüsselbeinbruch davonkam, zeigte sich einsichtig. Er kooperierte mit der UCI und akzeptiert die Sperre. (pre/sda)

Bild: keystone

Zwei weitere ZSC-Spiele verschoben

Die ZSC Lions müssen bis am Mittwoch, 18. November, in Quarantäne, nachdem in den letzten Tagen drei Mitglieder der Mannschaft respektive des Betreuerstabs positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. Dies verordnete der Zürcher Kantonsarzt.

Damit musste die National League zwei weitere Partien mit Beteiligung der ZSC Lions verschieben: Das Heimspiel am Freitag gegen Lugano und das Auswärtsspiel am Samstag gegen Fribourg-Gottéron können nicht stattfinden. Am Dienstag war bereits das Duell zwischen den Zürchern und den SCL Tigers verschoben worden. Nachholdaten für die drei verschobenen Partien sind noch nicht bekannt.

Die ZSC Lions sind das zehnte Team der National League, das eine Zwangspause einlegen muss. Einzig Bern und Davos mussten seit dem Saisonstart am 1. Oktober noch nie in Quarantäne. (pre/sda)

#COVIDUpdate



Der Kantonsarzt hat für die ganze Mannschaft und den Staff mit direktem Kontakt der @zsclions bis und mit 18. November Quarantäne angeordnet. Dies, nachdem drei Mannschaftsmitglieder positiv auf Covid-19 getestet wurden. Die nächsten zwei Spiele werden verschoben. pic.twitter.com/ZQL9MvJUx4 — National League & Swiss League (@NLSLOfficial) November 11, 2020

Koller sieht FCB auf gutem Weg

Marcel Koller sieht den FC Basel wieder auf einem guten Weg. Er habe den Eindruck, dass wieder mehr Ruhe im Klub sei, erklärte der ehemalige Coach er Basler in einem Interview mit dem «Blick» zu seinem 60. Geburtstag am Mittwoch. «Auch die Transfers waren gut. Pajtim Kasami wollte ich zweimal, nun ist er da.» Den aufgerückten Talenten traut Koller unter Ciriaco Sforza den nächsten Entwicklungsschritt zu. «Ich denke auch, dass wir vieles vorbereitet haben mit den Jungen, die nun noch mehr zum Einsatz kommen. Bei uns machten sie die ersten Schritte, nun bei Ciri Sforza die nächsten», so der Zürcher.

Seine zweijährige Tätigkeit beim FCB bezeichnete Koller als «eine schwierige – weil Anspruch und Realität auseinanderklaffen». Der FC Basel sei nicht mehr das Team von vor vier, fünf Jahren. Die Lust an weiteren Trainer-Aufgaben nahm ihm das turbulente Gastspiel am Rheinknie aber nicht. Er wolle arbeiten, «solange ich Spass habe. Und ich habe noch riesige Freude.» (pre/sda)

Bild: keystone

NBA-Saisonstart vor Weihnachten bestätigt

Das Direktorium der NBA hat die Pläne für die kommende Saison abgesegnet und damit einen Beginn der Spielzeit am 22. Dezember bestätigt. Die Zustimmung war nur noch eine Formsache, die Liga und die Spielergewerkschaft NBAPA hatten zuvor eine Einigung in den Verhandlungen erzielt. Wegen der Corona-Pandemie umfasst die Regular Season nur 72 statt der üblichen 82 Partien je Mannschaft. Am 18. November kommt es zum Draft, bei dem sich die Teams die Rechte an den Talenten sichern. (sda/dpa)

Bild: keystone

Thiem ist Sportler des Jahres

Dominic Thiem ist zum ersten Mal zu Österreichs Sportler des Jahres gekürt worden. Der US-Open-Sieger setzte sich bei der von der nationalen Sportjournalisten-Vereinigung organisierten Wahl überlegen vor Fussballer David Alaba durch. Bei den Frauen wurde ebenfalls zum ersten Mal die Leichtathletin Ivona Dadic ausgezeichnet. (ram/sda/apa)

Bild: keystone

Vögeles Warten hat ein Ende

Stefanie Vögele erreichte am WTA-Turnier in Linz die 2. Runde. Die Aargauerin schlug die Slowakin Viktoria Kuzmova in zwei Sätzen und beendete damit ihre lange Erfolglosigkeit. Zum letzten Mal auf dieser Stufe hatte Vögele im April 2019 in Lugano den Court als Siegerin verlassen.

Nach dem 7:6 (7:3), 6:3 im ersten Aufeinandertreffen mit Kuzmova, die als Nummer 96 in der Weltrangliste 28 Plätze vor ihr liegt, bekommt es Vögele in der Landeshauptstadt von Oberösterreich mit der topgesetzten Weissrussin Aryna Sabalenka zu tun. Das bisher einzige Duell gegen die Nummer 11 der Welt hat die Schweizerin vor zweieinhalb Jahren verloren. (ram/sda)

Bild: keystone

Keine Absteiger im Amateur-Hockey

Im Amateur-Eishockey gibt es in dieser Saison keine Absteiger. Dies entschied die Regio League anlässlich einer Lagebeurteilung. Derzeit sind die Meisterschaften unterbrochen. Ein Aufstieg wird indessen bei Aktiven, Frauen, Junioren und Senioren möglich sein, wenn die Meisterschaften weitergespielt werden können. Wenn dadurch eine gemäss Reglement auf 12 Teams beschränkte Gruppe in der Saison 2021/22 mit 13 Teams spielen würde, gäbe es in der nächsten Saison einen Absteiger mehr.

Ausserdem empfiehlt die Covid-Task-Force der Regio League, die Ranglisten nach Punktequotienten (gewonnene Punkte pro Spiel) zu führen. Über diesen Antrag wird in den nächsten zwei Wochen entschieden. Der Unihockey-Verband führte als erster Ballsportverband schon zum Saisonstart die Tabellen nach dem Punktequotienten-Prinzip ein. (ram/sda)

#CovidUpdate ‼️



Aufgrund der Unsicherheit über die Wiederaufnahme eines Meisterschaftsbetriebs gibt es in der laufenden Saison in allen Ligen der #RegioLeague (Aktive, Frauen, Nachwuchs, Senioren) keinen Absteiger.



Alle Informationen dazu 👉 https://t.co/a6DTiBUbYb pic.twitter.com/4ZNvX56OIw — Swiss Ice Hockey (@SwissIceHockey) November 10, 2020

Nächster Abgang im Turnverband

Die Unstimmigkeiten im Schweizerischen Turnverband STV sorgen für eine weitere Rochade im Führungsgremium. Geschäftsführer Ruedi Hediger tritt auf Ende Jahr zurück. Hediger, der die Geschicke des STV seit zwölf Jahren leitet, will mit seinem Rücktritt nach Vorwürfen von ehemaligen Kunstturnerinnen und Gymnastinnen wegen Trainingsmethoden und Umgangsformen von Trainern den Weg zu einem Neuanfang frei machen.

«Als Geschäftsführer trage ich dafür übergreifend die Verantwortung», wird der 63-jährige Hediger im Communiqué des Verbandes zitiert. Interimsmässig übernimmt Kurt Hunziker, der Finanzchef und stellvertretende Geschäftsführer, die Nachfolge von Hediger, der seit 25 Jahren für den STV tätig ist. Auf Ende Oktober hatte der Verband bereits das Arbeitsverhältnis mit dem Chef Spitzensport, Felix Stingelin, aufgelöst.

Die Vorfälle beschäftigen mittlerweile auch Bundesrätin Viola Amherd. Sie hat nach einem Austausch mit Vertretern des STV und von Swiss Olympic angekündigt, die Vorkommnisse extern aufarbeiten zu lassen. Ausserdem wird die Sportministerin die Bestrebungen, eine unabhängige Meldestelle einzurichten, unterstützen. Diese soll Athleten und Betreuern aus sämtlichen Sportarten zur Verfügung stehen. (ram/sda)

Bild: keystone

Andrea Iannone vier Jahre gesperrt

Der MotoGP-Pilot Andrea Iannone muss wegen eines Dopingvergehens eine vierjährige Sperre absitzen. Damit kann der 30-jährige Italiener bis Ende 2023 keine Rennen bestreiten.

Iannone war ursprünglich vom Motorrad-Weltverband FIM für 18 Monate gesperrt worden. Der Sportgerichtshof CAS in Lausanne erhöhte das Strafmass auf für solche Dopingvergehen übliche vier Jahre. Der Aprilia-Fahrer war im November 2019 anlässlich eines Tests beim Grand Prix in Malaysia positiv auf ein anaboles Steroid getestet worden. (abu/sda)

Bild: keystone

Marc Marquez kehrt nicht vor 2021 zurück

Der sechsfache MotoGP-Weltmeister Marc Marquez kehrt in diesem Jahr nicht mehr auf die Rennstrecke zurück. Wie sein Team Honda mitteilte, arbeitet der Spanier daran, für die kommende Saison bereit zu sein. Marquez hatte sich Mitte Juli beim ersten MotoGP-Rennen in Jerez den Oberarm gebrochen und musste deswegen zweimal operiert werden. (abu/sda/afp/apa)

Bild: keystone

Auch die ZSC Lions müssen in Quarantäne

Die Coronavirus-Pandemie grassiert in der National League weiter. Als neustes Team müssen auch die ZSC Lions in Quarantäne. Zwei Spieler wurden positiv getestet, das Heimspiel von heute Abend gegen die SCL Tigers muss verschoben werden. Bereits die Spiele zwischen Lausanne und Rapperswil und zwischen Lugano und Genf wurden wegen Coronafällen beim jeweiligen Auswärtsteam verschoben.

Alle Mannschaftsmitglieder der ZSC Lions werden nun umgehend auf Covid-19 getestet. Sobald die Testergebnisse und eine allfällige definitive Quarantäne-Anordnung des Kantonsarztes vorliegen, erfolgt eine Kommunikation. (abu/sda)

#COVIDUpdate



Zwei Spieler der @zsclions wurden positiv auf Covid-19 getestet. Die Mannschaft befindet sich vorsorglich in Quarantäne, das heutige Spiel gegen die SCL Tigers (@hopplangnou) wird verschoben. Alle Spieler und Staff der ZSC Lions werden nun auf Covid-19 getestet. pic.twitter.com/dqNX471pVY — National League & Swiss League (@NLSLOfficial) November 10, 2020

SRF verlängert diverse Verträge im Wintersport

Das Schweizer Fernsehen wird auch in den kommenden Jahren über viele Wintersportarten live berichten können. Für die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking sicherte sich SRG die Sublizenz von Rechteinhaber Discovery. Damit können die eigenen TV-Sender schweizweit exklusiv live berichten.

Die SRG verlängerte zudem die Verträge für alle anderen wichtigen Veranstaltungen im Ski alpin, Langlauf, Skispringen, Snowboard, Ski Freestyle, Skicross und Biathlon. In diesen Sportarten kann SRF die Weltcuprennen und Weltmeisterschaften live übertragen. Für die Eishockey-Weltmeisterschaften wurde bis 2028 eine Vereinbarung erzielt, die die Live-Übertragung aller Schweizer Spiele und der Partien in der entscheidenden Turnierphase ermöglicht. (abu/sda)

Razzien bei portugiesischen Klubs

Die portugiesische Justiz hat bei Razzien im Profi-Fussball unter anderem beim Rekordmeister Benfica Lissabon nach Beweisen für den Verdacht der Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Unterschlagung im Zusammenhang mit Transfers gesucht. Benfica, bei dem Haris Seferovic unter Vertrag steht, bestätigte die Durchsuchung.

Die portugiesische Generalstaatsanwaltschaft hat mitgeteilt, es seien an insgesamt 29 Orten Wohnungen, Büros, Sportvereine und Anwaltskanzleien durchsucht worden. Es gehe um Vorgänge in den Jahren 2011 bis 2014. (abu/sda/dpa)

Bild: keystone

In der Super League gibt es neue Anspielzeiten

In der Super League gibt es ab dem 21. November zum Teil neue Anspielzeiten. Zudem wurden die Nachtragsspiele neu angesetzt. Am Samstag finden die beiden Partien nicht mehr zeitgleich um 19.00 Uhr statt, sondern um 18.15 Uhr und 20.30 Uhr. Auch während der Woche werden Spiele nicht mehr um 19.00 Uhr, sondern ebenfalls um 18.15 Uhr oder 20.30 Uhr angesetzt. Mit dieser Änderung, die vorerst bis Ende Jahr gilt, kam die Swiss Football League einem Wunsch von TV-Partner blue nach. Begründet wird sie mit der derzeit reduzierten Zuschauerkapazität in den Stadien.

Die Swiss Football League hat zudem die in den letzten Wochen verschobenen Partien grösstenteils neu angesetzt. Mit Ausnahme des Spiels Lugano – Young Boys, das wegen der Teilnahme der Berner an der Gruppenphase der Europa League nicht mehr in diesem Jahr stattfinden kann, wurden alle Nachtragspartien jeweils an einem Mittwoch um 18.15 Uhr terminiert. Am 25. November stehen Basel – Lausanne-Sport und Sion – Servette im Programm, am 2. Dezember Lausanne-Sport – Vaduz, Servette – Zürich und Luzern – Sion sowie am 9. Dezember Basel – Sion und Vaduz – Servette. (abu/sda)

📅⚽ Ansetzung der RSL-Runden 10-14 und von Nachtragsspielen

ℹ️➡️ Alle Informationen jetzt auf https://t.co/ZYp5dMWUK8

–

📅⚽ Fixation des journées 10 à 14 de RSL et des matches en retard

ℹ️➡️ Toutes les informations sur https://t.co/ZYp5dMWUK8 pic.twitter.com/DbIUhSZuhv — Swiss Football League (@News_SFL) November 10, 2020

Folge watson Sport auf Facebook



Schenk uns deinen Like! Die neusten Resultate, die witzigsten Memes, die spannendsten Hintergrundstorys! Ob Fussball, Eishockey, Tennis, Ski oder andere Sportarten – alles ist dabei.

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

60 Sportfotos, die unter die Haut gehen So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter