Thiem ist Sportler des Jahres

Dominic Thiem ist zum ersten Mal zu Österreichs Sportler des Jahres gekürt worden. Der US-Open-Sieger setzte sich bei der von der nationalen Sportjournalisten-Vereinigung organisierten Wahl überlegen vor Fussballer David Alaba durch. Bei den Frauen wurde ebenfalls zum ersten Mal die Leichtathletin Ivona Dadic ausgezeichnet. (ram/sda/apa)

Bild: keystone

Vögeles Warten hat ein Ende

Stefanie Vögele erreichte am WTA-Turnier in Linz die 2. Runde. Die Aargauerin schlug die Slowakin Viktoria Kuzmova in zwei Sätzen und beendete damit ihre lange Erfolglosigkeit. Zum letzten Mal auf dieser Stufe hatte Vögele im April 2019 in Lugano den Court als Siegerin verlassen.

Nach dem 7:6 (7:3), 6:3 im ersten Aufeinandertreffen mit Kuzmova, die als Nummer 96 in der Weltrangliste 28 Plätze vor ihr liegt, bekommt es Vögele in der Landeshauptstadt von Oberösterreich mit der topgesetzten Weissrussin Aryna Sabalenka zu tun. Das bisher einzige Duell gegen die Nummer 11 der Welt hat die Schweizerin vor zweieinhalb Jahren verloren. (ram/sda)

Bild: keystone

Keine Absteiger im Amateur-Hockey

Im Amateur-Eishockey gibt es in dieser Saison keine Absteiger. Dies entschied die Regio League anlässlich einer Lagebeurteilung. Derzeit sind die Meisterschaften unterbrochen. Ein Aufstieg wird indessen bei Aktiven, Frauen, Junioren und Senioren möglich sein, wenn die Meisterschaften weitergespielt werden können. Wenn dadurch eine gemäss Reglement auf 12 Teams beschränkte Gruppe in der Saison 2021/22 mit 13 Teams spielen würde, gäbe es in der nächsten Saison einen Absteiger mehr.

Ausserdem empfiehlt die Covid-Task-Force der Regio League, die Ranglisten nach Punktequotienten (gewonnene Punkte pro Spiel) zu führen. Über diesen Antrag wird in den nächsten zwei Wochen entschieden. Der Unihockey-Verband führte als erster Ballsportverband schon zum Saisonstart die Tabellen nach dem Punktequotienten-Prinzip ein. (ram/sda)

Nächster Abgang im Turnverband

Die Unstimmigkeiten im Schweizerischen Turnverband STV sorgen für eine weitere Rochade im Führungsgremium. Geschäftsführer Ruedi Hediger tritt auf Ende Jahr zurück. Hediger, der die Geschicke des STV seit zwölf Jahren leitet, will mit seinem Rücktritt nach Vorwürfen von ehemaligen Kunstturnerinnen und Gymnastinnen wegen Trainingsmethoden und Umgangsformen von Trainern den Weg zu einem Neuanfang frei machen.

«Als Geschäftsführer trage ich dafür übergreifend die Verantwortung», wird der 63-jährige Hediger im Communiqué des Verbandes zitiert. Interimsmässig übernimmt Kurt Hunziker, der Finanzchef und stellvertretende Geschäftsführer, die Nachfolge von Hediger, der seit 25 Jahren für den STV tätig ist. Auf Ende Oktober hatte der Verband bereits das Arbeitsverhältnis mit dem Chef Spitzensport, Felix Stingelin, aufgelöst.

Die Vorfälle beschäftigen mittlerweile auch Bundesrätin Viola Amherd. Sie hat nach einem Austausch mit Vertretern des STV und von Swiss Olympic angekündigt, die Vorkommnisse extern aufarbeiten zu lassen. Ausserdem wird die Sportministerin die Bestrebungen, eine unabhängige Meldestelle einzurichten, unterstützen. Diese soll Athleten und Betreuern aus sämtlichen Sportarten zur Verfügung stehen. (ram/sda)

Bild: keystone

Andrea Iannone vier Jahre gesperrt

Der MotoGP-Pilot Andrea Iannone muss wegen eines Dopingvergehens eine vierjährige Sperre absitzen. Damit kann der 30-jährige Italiener bis Ende 2023 keine Rennen bestreiten.

Iannone war ursprünglich vom Motorrad-Weltverband FIM für 18 Monate gesperrt worden. Der Sportgerichtshof CAS in Lausanne erhöhte das Strafmass auf für solche Dopingvergehen übliche vier Jahre. Der Aprilia-Fahrer war im November 2019 anlässlich eines Tests beim Grand Prix in Malaysia positiv auf ein anaboles Steroid getestet worden. (abu/sda)

Bild: keystone

Marc Marquez kehrt nicht vor 2021 zurück

Der sechsfache MotoGP-Weltmeister Marc Marquez kehrt in diesem Jahr nicht mehr auf die Rennstrecke zurück. Wie sein Team Honda mitteilte, arbeitet der Spanier daran, für die kommende Saison bereit zu sein. Marquez hatte sich Mitte Juli beim ersten MotoGP-Rennen in Jerez den Oberarm gebrochen und musste deswegen zweimal operiert werden. (abu/sda/afp/apa)

Bild: keystone

Auch die ZSC Lions müssen in Quarantäne

Die Coronavirus-Pandemie grassiert in der National League weiter. Als neustes Team müssen auch die ZSC Lions in Quarantäne. Zwei Spieler wurden positiv getestet, das Heimspiel von heute Abend gegen die SCL Tigers muss verschoben werden. Bereits die Spiele zwischen Lausanne und Rapperswil und zwischen Lugano und Genf wurden wegen Coronafällen beim jeweiligen Auswärtsteam verschoben.

Alle Mannschaftsmitglieder der ZSC Lions werden nun umgehend auf Covid-19 getestet. Sobald die Testergebnisse und eine allfällige definitive Quarantäne-Anordnung des Kantonsarztes vorliegen, erfolgt eine Kommunikation. (abu/sda)

SRF verlängert diverse Verträge im Wintersport

Das Schweizer Fernsehen wird auch in den kommenden Jahren über viele Wintersportarten live berichten können. Für die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking sicherte sich SRG die Sublizenz von Rechteinhaber Discovery. Damit können die eigenen TV-Sender schweizweit exklusiv live berichten.

Die SRG verlängerte zudem die Verträge für alle anderen wichtigen Veranstaltungen im Ski alpin, Langlauf, Skispringen, Snowboard, Ski Freestyle, Skicross und Biathlon. In diesen Sportarten kann SRF die Weltcuprennen und Weltmeisterschaften live übertragen. Für die Eishockey-Weltmeisterschaften wurde bis 2028 eine Vereinbarung erzielt, die die Live-Übertragung aller Schweizer Spiele und der Partien in der entscheidenden Turnierphase ermöglicht. (abu/sda)

Razzien bei portugiesischen Klubs

Die portugiesische Justiz hat bei Razzien im Profi-Fussball unter anderem beim Rekordmeister Benfica Lissabon nach Beweisen für den Verdacht der Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Unterschlagung im Zusammenhang mit Transfers gesucht. Benfica, bei dem Haris Seferovic unter Vertrag steht, bestätigte die Durchsuchung.

Die portugiesische Generalstaatsanwaltschaft hat mitgeteilt, es seien an insgesamt 29 Orten Wohnungen, Büros, Sportvereine und Anwaltskanzleien durchsucht worden. Es gehe um Vorgänge in den Jahren 2011 bis 2014. (abu/sda/dpa)

Bild: keystone

In der Super League gibt es neue Anspielzeiten

In der Super League gibt es ab dem 21. November zum Teil neue Anspielzeiten. Zudem wurden die Nachtragsspiele neu angesetzt. Am Samstag finden die beiden Partien nicht mehr zeitgleich um 19.00 Uhr statt, sondern um 18.15 Uhr und 20.30 Uhr. Auch während der Woche werden Spiele nicht mehr um 19.00 Uhr, sondern ebenfalls um 18.15 Uhr oder 20.30 Uhr angesetzt. Mit dieser Änderung, die vorerst bis Ende Jahr gilt, kam die Swiss Football League einem Wunsch von TV-Partner blue nach. Begründet wird sie mit der derzeit reduzierten Zuschauerkapazität in den Stadien.

Die Swiss Football League hat zudem die in den letzten Wochen verschobenen Partien grösstenteils neu angesetzt. Mit Ausnahme des Spiels Lugano – Young Boys, das wegen der Teilnahme der Berner an der Gruppenphase der Europa League nicht mehr in diesem Jahr stattfinden kann, wurden alle Nachtragspartien jeweils an einem Mittwoch um 18.15 Uhr terminiert. Am 25. November stehen Basel – Lausanne-Sport und Sion – Servette im Programm, am 2. Dezember Lausanne-Sport – Vaduz, Servette – Zürich und Luzern – Sion sowie am 9. Dezember Basel – Sion und Vaduz – Servette. (abu/sda)

Lotomba hat Corona

Der Schweizer Internationale Jordan Lotomba wurde positiv auf das Coronavirus getestet und konnte die Reise mit dem Nationalteam zum Testspiel vom Mittwoch in Belgien nicht mitmachen. Der Aussenverteidiger von Nice begab sich in Isolation und dürfte auch in den Heimspielen gegen Spanien (Samstag) und Ukraine (Dienstag) nicht zur Verfügung stehen.

Auch ein Mitglied des medizinischen Staffs der SFV-Auswahl wurde positiv getestet. Alle anderen Tests vom Montag fielen negativ aus. Das Schweizer Nationalteam flog daher am Dienstagmorgen programmgemäss nach Brüssel. Das Spiel gegen Belgien findet am Mittwoch um 20.45 Uhr in Leuven statt. (abu/sda)

Davos mehrere Wochen ohne Palushaj und Stoop

Der HC Davos muss in den kommenden Wochen auf den amerikanischen Stürmer Aaron Palushaj und Verteidiger Lukas Stoop verzichten.

Stoop zog sich im letzten Spiel gegen die ZSC Lions (3:6) eine Knieverletzung zu, die ihn zu vier bis sechs Wochen Pause zwingt. Palushaj fällt wegen einer im Training zugezogenen Ellenbogen-Verletzung ähnlich lange aus wie Stoop, berichtet die «Südostschweiz». (sda)

Bild: keystone

NBA will neue Saison am 22. Dezember starten

Die kommende NBA-Saison soll am 22. Dezember beginnen und ist wegen der Corona-Krise kürzer als gewöhnlich. Darauf einigten sich die nordamerikanische Basketball-Liga und die Spielergewerkschaft NBAPA. Das Direktorium der Liga muss dem Plan der Form halber noch zustimmen.

Einen genauen Spielplan will die Liga zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben. Klar ist, dass es die für die Fernsehsender lukrativen Partien um Weihnachten geben wird und alle Teams 72 Spiele absolvieren sollen - normal sind 82. Für den Meister Los Angeles Lakers und den Finalgegner, die Miami Heat, liegen zwischen dem letzten Spiel und dem Beginn der Trainingslagers sieben Wochen.

Noch unklar sind viele Details, etwa die Regeln zum Umgang mit der Pandemie und dem Fall, dass Spieler positiv auf das Coronavirus getestet werden. Nach der Saisonunterbrechung im März hatte die NBA ihre Saison in einer abgeschotteten Blase zu Ende gespielt und keinen infizierten Spieler mehr gehabt. In der kommenden Saison werden die Teams aber wieder in Nordamerika umher reisen. (abu/sda/dpa)

Bild: keystone

Ansu Fati fällt rund vier Monate aus

Ansu Fati vom FC Barcelona muss wegen seiner Verletzung im linken Knie nach Einschätzung der Ärzte rund vier Monate pausieren. Der 18-jährige Stürmer ist am Montag wegen des Bruchs des Innenmeniskus operiert worden. Fati hatte die Verletzung am Samstag im Meisterschaftsspiel gegen Betis Sevilla (5:2) erlitten. (sda)

Kloten nach mehreren Corona-Fällen in Quarantäne

Nun hat es in der Swiss League auch den EHC Kloten erwischt: Die Zürcher Unterländer müssen nach mehreren Corona-Fällen im Team den Spielbetrieb vorübergehend einstellen. Der Zürcher Kantonsarzt hat am Montag die gesamte Mannschaft bis Ende Woche in Quarantäne gesetzt.

Damit müssen gleich drei Klotener Partien neu angesetzt werden. Von den Verschiebungen betroffen sind die beiden Auswärtsspiele gegen Olten (am Mittwoch) und Langenthal (am Sonntag) sowie das Zürcher Derby am kommenden Freitag zuhause gegen die GCK Lions. (pre/sda)

Hüsler mit Coup gegen Weltnummer 39

Marc-Andrea Hüsler (ATP 149) hat am ATP-Turnier in Sofia eine Überraschung geschafft. Der 24-jährige Zürcher besiegte in der 1. Runde den als Nummer 7 gesetzten Georgier Nikolos Basilaschwili (ATP 39) 6:1, 4:6, 7:6 (8:6).

Hüsler, der in der Qualifikation gescheitert war und erst kurz vor dem Match als Lucky Loser nachrückte, musste beim Stand von 5:6 im Entscheidungssatz zwei Matchbälle abwehren, ehe er nach knapp zwei Stunden seinerseits seinen zweiten Matchball verwerten konnte. Der Linkshänder befindet sich seit der Wiederaufnahme der Turniere nach der Corona-Pause in blendender Verfassung, stiess in Kitzbühel bis in die Halbfinals vor und gewann zwei Turniere auf Challenger-Stufe. Ganz anders Basilaschwili, der seit dem Wiederbeginn noch sieglos ist.

In den Achtelfinals trifft Hüsler auf den Sieger der Partie zwischen dem Ungarn Marton Fucsovics (ATP 55) und dem Italiener Jannik Sinner (ATP 44). (pre/sda)

Bild: www.imago-images.de

