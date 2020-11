Sport

Lenzerheide organisiert Biathlon-WM 2025





Lenzerheide organisiert Biathlon-WM 2025 +++ Sinner jüngster Turniersieger seit 2008

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Jannik Sinner jüngster Turniersieger seit 2008

Der 19-jährige Jannik Sinner (ATP 44) hat als jüngster Spieler seit über 12 Jahren einen Titel auf der ATP-Tour gewonnen. Der Italiener, der im Achtelfinal den Zürcher Marc-Andrea Hüsler geschlagen hatte, setzte sich im Final von Sofia gegen den Kanadier Vasek Pospisil (ATP 74) mit 6:4, 3:6, 7:6 (7:3) durch.

Letztmals war im Februar 2008 ein Turniersieger auf ATP-Stufe jünger als Sinner: Der Japaner Kei Nishikori gewann damals als 18-Jähriger in Delray Beach. (zap/sda)

1. ATP 250 SOFIA 14.11.2020



R1 d. Fucsovics 6-2 6-4

R2 d. Huesler (LL) 6-3 6-4

QF d. De Minaur (3) 6-7 6-4 6-1

SF d. Mannarino (5) 6-3 7-5

Jannik Sinner Updates (@JannikSinner_Up) November 14, 2020

Lenzerheide organisiert Biathlon-WM 2025

Die Biathlon-Destination Lenzerheide erhält den Zuschlag für die Weltmeisterschaften 2025. Die Bündner unter dem Lead von Swiss-Ski setzten sich beim virtuellen Kongress des Weltverbandes IBU gegen den weissrussischen Mitbewerber Minsk-Raubitschi durch.

«Das ist in historischer Moment! Dieses Ergebnis hätte bis vor wenigen Monaten niemand für möglich gehalten. Dass wir gleich im ersten Versuch siegreich sind, ehrt uns sehr und freut uns riesig», sagte der Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann. «Durch diese WM wird Biathlon hierzulande einen Boost erhalten, der für die Zukunft dieses faszinierenden Sports in der Schweiz unbezahlbar ist.»

Michael Hartweg, der Verwaltungsratspräsident der Biathlon Arena Lenzerheide und die treibende Kraft hinter der Kandidatur, ergänzte: «Mit der Austragung der WM 2025 machen wir einen grossen Schritt in Richtung unseres langfristigen Ziels: Lenzerheide als Top-Biathlonstandort für Grossanlässe und als Top-Trainings- und Ausbildungsstätte zu etablieren sowie die Finanzierung des Betriebs nachhaltig zu sichern.»

Unabhängig von der WM 2025 hat sich Swiss-Ski zusammen mit der Biathlon Arena Lenzerheide auch als Weltcup-Standort ab der Saison 2022/23 beworben. Der Entscheid darüber, ob Lenzerheide im nächsten Olympiazyklus bis März 26 im Weltcup-Kalender berücksichtigt wird, fällt kommenden Februar. Da es üblich ist, dass die Infrastruktur eines WM-Austragungsorts im Voraus getestet wird, haben sich auch die Chancen auf einen positiven Entscheid in diesem Prozess deutlich erhöht. (zap/sda)

The IBU Congress has selected the host for the IBU Biathlon World Championships 2025. November 14, 2020

Enttäuschung für Jubilar Lüthi: Startposition 17 in 300. GP

Jubilar Tom Lüthi wird aus wenig aussichtsreicher Position zu seinem 300. Grand Prix starten. Der 34-jährige Berner erreichte im Moto2-Qualifying in Valencia nur Startplatz 17.

Ohne Podestplatz in diesem Jahr, zuletzt in drei Rennen hintereinander nicht mehr in den Top 10 und für den zweitletzten GP der Saison Startposition 17 – Tom Lüthi dürfte sich sein Jubiläums-Wochenende in Spanien in deutlich besserem Rahmen erhofft haben. Immerhin einen kleinen Lichtblick gab es für den 17-fachen GP-Sieger am Samstag. Auf dem letzten Drücker schaffte er gerade noch die Teilnahme am zweiten Qualifying der Top 18. In diesem konnte sich Kalex-Fahrer Lüthi jedoch nicht mehr steigern. Auf die Bestzeit des überraschenden Italieners Stefano Manzi (MV Agusta) büsste er gut sieben Zehntel ein.

Franco Morbidelli sicherte sich die Pole-Position in der MotoGP-Klasse. Neben dem italienischen Yamaha-Fahrer komplettieren der Australier Jack Miller (Ducati) und der Japaner Takaaki Nakagami (Honda) die erste Startreihe. Für WM-Leader Joan Mir resultierte nur Startposition 12. In der Vorwoche hatte der Suzuki-Fahrer aus Mallorca das Rennen auf dem Circuit nahe Valencias noch gewonnen. (zap/sda)

The first pole position for MV Agusta in the intermediate class! 👏



Stefano Manzi takes a sensational pole position from rookie @hector_garzo and Championship contender @Marco12_B! November 14, 2020

Erste Pole-Position für Lance Stroll

Lance Stroll wird am Sonntag zum ersten Mal von ganz vorn zu einem Formel-1-Rennen starten. Der Kanadier sicherte sich bei dem im Regen ausgetragenen Qualifying für den Grand Prix der Türkei sensationell die Pole-Position. Stroll kam mit der rutschigen Strecke im Istanbul Park am besten zurecht und verwies Max Verstappen im Red Bull um knapp drei Zehntel auf Platz 2. Auch in der zweiten Startreihe stehen mit Sergio Perez und Alexander Albon je ein Fahrer der Teams Racing-Point und Red Bull.

WM-Leader Lewis Hamilton kam in seinem Mercedes nicht über Startlatz 6 hinaus. Der Brite kann am Sonntag im viertletzten Rennen der Saison vorzeitig zum siebten Mal Weltmeister werden und mit Rekordchampion Michael Schumacher gleichziehen. Einzig sein Teamkollege Valtteri Bottas kann ihn noch abfangen. Der Finne wird das Rennen als Neunter in Angriff nehmen.

Im Finale der besten zehn Autos waren zum ersten Mal in dieser Saison auch beide Fahrer von Alfa Romeo dabei. Kimi Räikkönen wurde Achter, Antonio Giovinazzi Zehnter. Das Duo liess unter anderen die beiden Ferraris hinter sich. (zap/sda)

Brasilien tut sich gegen Venezuela schwer

Brasilien hat auch das dritte Spiel in der südamerikanischen WM-Qualifikation gewonnen. Ohne den verletzten Superstar Neymar setzte sich der Rekordweltmeister gegen das weiterhin punktelose Venezuela 1:0 durch. Einziger Torschütze in São Paulo war Roberto Firmino (67.). Nach einer Flanke von der rechten Seite drückte der Liverpooler Stürmer den Ball aus kurzer Distanz mit dem rechten Fuss über die Linie. Trotz viel Ballbesitz erspielten sich die Brasilianer gegen die defensiv eingestellten Gäste wenig Chancen.

Die Seleção verdrängte Argentinien, das am Vortag in Buenos Aires gegen Paraguay nicht über ein 1:1 hinausgekommen war, von der Tabellenspitze. Ob Neymar zur nächsten Partie in der Nacht auf Mittwoch in Uruguay antreten kann, ist fraglich. Der 28-Jährige stiess trotz eines Muskelfaserrisses im linken Oberschenkel zum Team, gehörte aber gegen Venezuela nicht zum Kader. (rst/sda/dpa)

Kroate Brozovic positiv getestet

Der kroatische Mittelfeldspieler Marcelo Brozovic, der bei Inter Mailand tätig ist, wurde am Vorabend der Nations-League-Partie in Schweden positiv auf das Coronavirus getestet - wie zuvor schon Verteidiger Domagoj Vida. Letzterer war am Mittwoch über den positiven Test informiert worden, nachdem er in Istanbul die erste Hälfte eines Freundschaftsspiels gegen die Türkei gespielt hatte. (rst/sda/afp)

Bild: keystone

Ambris Zaccheo Dotti im Derby gesperrt

Zaccheo Dotti, Verteidiger bei Ambri-Piotta, wurde wegen eines Checks gegen den Kopf des Berner Stürmers Vincent Praplan am Freitag vorsorglich für die Partie vom Samstag in Lugano gesperrt. Ob er weitere Spiele aussetzen muss, wird in einem ordentlichen Verfahren ermittelt. (rst/sda)

Bild: keystone

Salah mit positivem Test auf das Coronavirus

Mohamed Salah wurde in Ägypten positiv auf das Coronavirus getestet. Der 28-jährige Stürmer von Liverpool muss somit vor dem Heimspiel gegen Togo in der Qualifikation für den Afrika-Cup in Isolation. Salah hatte am Sonntag noch für Liverpool im Topspiel der englischen Premier League bei Manchester City auf dem Platz gestanden.

Ägyptische Medien berichteten, der Spieler mit Basler Vergangenheit sei dann im Laufe dieser Woche Gast bei der Hochzeit seines Bruders gewesen. Auf Aufnahmen ist zu sehen, wie er ohne Maske vor Mund und Nase dicht gedrängt neben anderen tanzt. (rst/sda/apa)

Bild: keystone

Grasshoppers gegen Xamax verschoben

Weil die Grasshoppers am Donnerstag wegen fünf positiv ausgefallener Coronavirus-Tests vom Kantonsarzt in Quarantäne geschickt wurden, verschob die Swiss Football League (SFL) das für den Freitag, 20. November, geplante Heimspiel gegen Neuchâtel Xamax. Es soll am Montag, 7. Dezember, nachgeholt werden.

Gleichzeitig terminierte die SFL acht weitere nachzuholende Spiele der Challenge League neu. (abu/sda)

▪️📅 SFL setzt Nachtragsspiele der BCL an

▪️❌ Verschiebung und Neuansetzung GC-Xamax

November 13, 2020

Roger Bader betreut auch die Junioren

Der Schweizer Roger Bader, Eishockey-Nationalcoach Österreichs, wird an der U20-WM in Edmonton Österreichs Junioren coachen. Bader ersetzt Marco Pewal, den Headcoach Villachs, der von seinem Klub die Freigabe für die U20-WM nicht erhielt. Pewal hätte wegen des angepassten Spielplans 15 Meisterschaftsspiele Villachs verpasst. Die U20-WM soll in einer «Bubble» gespielt werden.

Auch der Schweizer Nationalcoach Patrick Fischer könnte (in seinem Fall als Assistent des neuen U20-Headcoach Marco Bayer) an der WM in Kanada teilnehmen – aber nur, wenn das Vierländerturnier in Visp nicht stattfindet. Denn alle Teilnehmer der Junioren-WM müssen sich ab dem 9. Dezember in eine Vor-Quarantäne begeben.

An der U20-Weltmeisterschaft wird es in dieser Saison keine Absteiger geben, weil die Titelkämpfe der unteren Divisionen wegen der Coronavirus-Pandemie bereits abgesagt wurden. (rst/sda)

Bild: KEYSTONE

Ex-Weltmeister Manangoi zwei Jahre gesperrt

Wegen verpasster Dopingtests wurde der ehemalige 1500-m-Weltmeister Elijah Manangoi für zwei Jahre gesperrt. Dies teilte die Athletics Integrity Unit (AIU) des Leichtathletik-Weltverbands mit. Der 27-jährige Kenianer verstiess gegen die strengen Auflagen der täglichen Meldepflicht. Der Weltklasse-Läufer habe das Urteil akzeptiert. Die Sperre tritt rückwirkend am dem 22. Dezember 2019 in Kraft. Der Kenianer verpasst somit die Olympischen Spiele 2021 in Tokio.

Manangoi gewann 2017 bei der WM in London Gold über 1500 m; zwei Jahre zuvor hatte er in Peking bereits Silber geholt. Er ist Commonwealth-Games-Sieger und Afrikameister mit einer 1500-m-Bestzeit von 3:28,80 Minuten. (rst/sda/afp)

The AIU has banned Kenyan middle-distance runner Elijah Motonei Manangoi for two years for Whereabouts Failures, a violation of the @WorldAthletics Anti-Doping Rules.

The AIU has banned Kenyan middle-distance runner Elijah Motonei Manangoi for two years for Whereabouts Failures, a violation of the @WorldAthletics Anti-Doping Rules. November 13, 2020

Ticino Rockets in Quarantäne – drei Spiele verschoben

Wegen zweier positiv auf das Coronavirus getesteter Spieler hat der Tessiner Kantonsarzt für die Ticino Rockets bis am 19. November Quarantäne angeordnet. Die bis dahin angesetzten Partien in der Swiss League werden deshalb verschoben. Es betrifft dies die Partie vom Freitag gegen Sierre sowie die Spiele vom Sonntag (in Olten) und am kommenden Dienstag (gegen Kloten). Wann die Spiele nachgeholt werden, ist noch offen. (abu/sda)

#COVIDUpdate



Die @TicinoRockets sind wegen 2 positiven Fällen bis und mit 19. November in Quarantäne. 3 Spiele müssen verschoben werden.



Die @TicinoRockets sind wegen 2 positiven Fällen bis und mit 19. November in Quarantäne. 3 Spiele müssen verschoben werden. La mise en quarantaine a été ordonné pour l'équipe des Ticino Rockets jusqu'au 19 novembre inclus, 2 joueurs aient été testés positifs. November 13, 2020

Auch Trainer beherrschen Schwalben

Ghana siegt in der Qualifikation für den Afrika-Cup 2:0 gegen den Sudan. St.Gallens Goalie Lawrence Ati-Zigi sah von der Ersatzbank aus, wie Swanseas André Ayew beide Treffer erzielte. Und vielleicht sah er auch die Flugeinlage von Sudans Nationaltrainer Hubert Velud, nachdem ihn der Schiedsrichter bei einer Meinungsverschiedenheit berührt hatte.

Bei den vielen weiteren Partien der Afrika-Cup-Qualifikation fiel mir beim 3:1-Sieg von Burkina Faso gegen Malawi besonders ein Gästespieler auf: Schumacher Kuwali, dessen Eltern wohl grosse Formel-1- oder Ferrari-Fans waren, als sie ihm 1996 einen Vornamen geben mussten. (ram)

