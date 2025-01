Der Formaufbau von Niklas Hartweg (24) mit Blick auf die Heim-Weltmeisterschaften im Biathlon in der Lenzerheide stimmt. In Oberhof belegt Hartweg am Samstag in der Verfolgung den 8. Platz.



Am Donnerstag schaffte Niklas Hartweg im Sprint mit Platz 7 sein bestes Saison-Ergebnis. Aus der siebten Startposition heraus verbesserte sich Hartweg in der Verfolgung über 12,5 km bis zum zweiten Schiessen auf Platz 4. Dann verlor er die Podiumsplätze mit einem zweiten Schiessfehler aus dem Blick.



Im Ziel fehlten Hartweg trotz dreier Schiessfehler bloss zwölf Sekunden bis zu Platz 3 (Johannes Thingnes Bö). Hartweg schaffte sein bestes Resultat in der Verfolgung seit einem 6. Platz am Holmenkollen zum Abschluss der Saison 2022/23. An jenem Wochenende in Oslo hatte es Hartweg auch letztmals in einem Einzelrennen aufs Podest geschafft (als Zweiter im Massenstartrennen).



Sebastian Stalder (31.), Jérémy Finello (34.) und Dajan Danuser (46.) schafften es nicht unter die besten 30.



Die norwegischen Biathlen feierten mit Sturla Holm Laegreid (1.), Tarjej Bö (2.) und Johannes Thingnes Bö (3.) einen Dreifachtriumph. (nih/sda)

Bild: keystone