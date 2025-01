WM-Gastgeber Kroatien sichert sich mit einem X:X-Zittersieg gegen Slowenien den Einzug in die Viertelfinals. Auch Ägypten steht in der Runde der besten Acht.



Im Duell der Landesnachbarn war die Ausgangslage klar: Kroatien brauchte gegen die bereits ausgeschiedenen Slowenen einen Sieg, um erstmals seit 2017 wieder in einen WM-Viertelfinal einzuziehen. Dieses Ziel wollten die Kroaten auch mit Hilfe des Heimpublikums erreichen.



Doch zunächst war es ruhig in der Arena von Zagreb. Die Slowenen legten einen Blitzstart hin und gingen 5:0 in Führung. Die Kroaten erholten sich vom anfänglichen Schock und glichen bis zur Pause aus (15:15). Es dauert aber bis zur 39. Minute, ehe der Co-Gastgeber des Turniers erstmals in Führung ging. Slowenien wehrte sich in der Folge zwar nach Kräften, musste sich am Ende aber geschlagen geben.



Während Ägypten das Weiterkommen mit einem 31:24-Erfolg über Kap Verde sicherte, hatte das punktgleiche Island das Nachsehen.



In den Viertelfinals kommt es somit zu den Duellen Frankreich - Ägypten, Kroatien - Ungarn (am Dienstag in Zagreb) sowie Dänemark - Brasilien und Portugal - Deutschland (am Mittwoch in Oslo). (nzu/sda)

Bild: keystone